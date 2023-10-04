1.47 مليار درهم عقد من «أدنوك» لمشروع غاز منخفض الانبعاثات في الرويس

أعلنت ((أدنوك))، ترسية عقد بقيمة تتجاوز 1.47 مليار درهم (أكثر من 400 مليون دولار) على شركة ((نوفو بيجنوني إنترناشيونال إس آر إل)) التابعة لشركة ((بيكر هيوز)) لتوريد أنظمة ضغط لتسييل الغاز الطبيعي تعمل بشكل كامل بالاعتماد على الكهرباء المُنتجة من مصادر الطاقة النظيفة، وذلك لمحطة الغاز الطبيعي المسال منخفضة الانبعاثات التابعة لها في مدينة الرويس الصناعية في منطقة الظفرة. وتعتمد سلسلة الإنتاج في المشروع على تقنية ((بيكر هيوز)) الموفرة للطاقة، وتتضمن ضواغط يتم تشغيلها باستخدام محركات كهربائية بسعة 75 ميجاوات.

وستكون محطة الرويس للغاز الطبيعي المسال أول مشروع من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا يعمل بالكهرباء المُنتجة من مصادر الطاقة النظيفة، ما يجعلها واحدة من أقل منشآت الغاز الطبيعي المسال في العالم من ناحية كثافة الانبعاثات الكربونية.

وبهذه المناسبة، قالت فاطمة النعيمي، نائبة رئيس تنفيذي لإدارة أعمال معالجة الغاز والتكرير والبتروكيماويات في ((أدنوك)): ((باحتسابه أول منشأة للغاز الطبيعي المسال تعمل بالكهرباء المُنتجة من المصادر النظيفة في الشرق الأوسط، يسهم مشروع الرويس في تعزيز ريادة أدنوك في مجال الغاز الطبيعي المسال، كما يؤكد التزامها خفض الانبعاثات وتحقيق الاستدامة والابتكار. ويتماشى هذا المشروع مع أهداف أدنوك المتمثلة في توسعة محفظة أعمالها في مجال الطاقة بتوفير حلول منخفضة الكربون، لتعزيز مكانتها مورّداً عالمياً موثوقاً به للغاز الطبيعي يسهم في تعزيز أمن الطاقة العالمي)).