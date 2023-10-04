شركات النفط الوطنية رائدة في تبني الممارسات المستدامة

أكد معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن دولة الإمارات تستهدف بناء منظومة الطاقة المستقبلية مع مواصلة خفض الانبعاثات في قطاع النفط والغاز بنسبة %25 بحلول سنة 2030، عبر الاستثمار في تقنيات التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه وتقنيات كفاءة الطاقة، وأن شركات النفط الوطنية تعد مستثمراً رئيساً في مجال الطاقة المتجددة على مستوى العالم.

جاء ذلك في جلسة بعنوان ((كيف يمكن لشركات النفط الوطنية الإسهام في توفير طاقة عالمية منخفضة الكربون؟))، ضمن فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول ((أديبك 2023))، بمشاركة هيثم فيصل الغيص، الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول ((أوبك)) وأصحاب القرار والمختصين في مجال الطاقة لمناقشة دور شركات النفط الوطنية في تأمين مستقبل يمتاز بانبعاثات كربونية منخفضة.

وأشار معاليه إلى جهود شركات النفط الوطنية في دعم مستهدفات دولة الإمارات لتعزيز الطاقة المتجددة، وتطوير واعتماد التكنولوجيا الحديثة والمتقدمة في مجال الطاقة المتجددة، بما يسهم في زيادة الكفاءة وتحسين أداء مشروعات الطاقة، داعياً تلك الشركات إلى بذل المزيد من الجهد لتبني الممارسات المستدامة، بدمج مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في عملياتها، ما يدعم التوجهات المستقبلية للدولة.

وأوضح معاليه، أن الشركات الوطنية رائدة في تبني الممارسات المستدامة، ولا سيما شركة ((أدنوك)) التي تحرص ضمن خططها على إزالة الكربون لتحقيق التزامها الحياد المناخي بحلول سنة 2045 وهي أول شركة من نوعها تقدم على هذا الالتزام، ما يعزز مكانتها مزوداً مسؤولاً للطاقة، إذ خصصت 15 مليار دولار لتعزيز مشروعات إزالة الكربون بحلول سنة 2030 ومن ذلك احتجاز الكربون، والكهرباء، والتكنولوجيا الجديدة لامتصاص ثاني أكسيد الكربون وتعزيز الاستثمارات في الهيدروجين ومصادر الطاقة المتجددة.

خفض الانبعاثات

وتابع معاليه: ((يجب على شركات النفط الوطنية الاستثمار في تقنيات احتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه لتقليل بصمتها الكربونية، وإن التعاون بين شركات النفط الوطنية والحكومات ومقدمي التكنولوجيا يمكن أن يسهم في تطوير ونشر حلول احتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه))، موضحاً أنه من الضرورة إعطاء شركات النفط الوطنية الأولوية لخفض انبعاثات غاز الميثان، بما يواكب مستهدفات استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، ومبادراتها الاستراتيجية للحياد المناخي 2050، ويحقق تطلعات المستقبل في العمل المناخي والمحافظة على البيئة.

وعن جهود ((أدنوك)) في خفض الانبعاثات قال معالي وزير الطاقة والبنية التحتية: لقد كانت أدنوك من أُوَل الشركات الرائدة في مجال احتجاز وتخزين الكربون وقد قامت بتشغيل أول منشأة لاحتجاز وتخزين الكربون على نطاق تجاري في المنطقة، وبقدرة على التقاط 800 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون، وتخطط الشركة لتوسيع أنشطتها لاحتجاز وتخزين الكربون لالتقاط 5 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً بحلول سنة 2030، فيما تعهدت الشركة في يوليو من سنة 2023، بخفض انبعاثات غاز الميثان إلى الصفر بحلول سنة 2030.

تحقيق أمن الطاقة

ومن جانبه أكد معالي هيثم الغيص الدور الإيجابي الذي تقوم به شركات النفط الوطنية سعياً لتحقيق أمن الطاقة وتوفير الطاقة بأسعار ميسورة وخفض انبعاثات الكربون، وتشكل هذه العناصر الثلاثة ما يعرف بمعضلة الطاقة.

وأكد معالي الغيص أن التركيز على عنصر واحد من عناصر المعضلة وعدم الاهتمام بالعناصر الأخرى سيؤديان إلى الفوضى وعواقب غير محمودة، مضيفاً إن العالم لا يزال يحتاج إلى الاستقرار الذي يؤمن النفط من أجل نمو الاقتصاد العالمي والازدهار.