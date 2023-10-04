حمدان بن زايد: بقيادة محمد بن زايد الإمارات مقصد قادة وخبراء العالم

زار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، مؤتمر ومعرض (أديبك) 2023.

وتفقد سموه في بداية الجولة عدداً من الأجنحة الوطنية والأجنبية، واستمع من القائمين على الأجنحة والشركات والمؤسسات العارضة إلى مستجدات جهود التطوير والتحديث في تقنيات الإنتاج في مجالي البترول والغاز، وأهم البرامج والخطط التطويرية، ورؤيتهم لمستقبل الطاقة، خاصة فيما يتعلق بالاستدامة والمحافظة على البيئة. وزار سموه أجنحة شركة البترول الوطنية الصينية، وشركة النفط البريطانية ((بي بي))، وشركة أرامكو السعودية.

كما زار سموه جناح شركة أدنوك، يرافقه معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها؛ حيث اطَّلع سموه على جهود ((أدنوك)) لتسريع تنفيذ خطتها لخفض الانبعاثات.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أصبحت مركزاً لأهم الفعاليات والأحداث، ومقصداً لقادة وخبراء العالم من مختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية والفكرية والاجتماعية وغيرها، مضيفاً سموه أن احتضان العاصمة أبوظبي مؤتمر ومعرض (أديبك) 2023 يرسخ مكانة الدولة وجهة رئيسية تقود الحوار العالمي حول مستجدات ومستقبل الطاقة وقطاع النفط والغاز ومشتقاته.

وأشاد سموه بدور أدنوك المحوري في تحفيز النمو والتنويع الاقتصادي في الدولة، مثنياً على جهود كوادرها في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة، وجهودها لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2045.

ومن جهة أخرى زار سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان مؤتمر ومعرض ((أديبك 2023))، وتجول سموه في عدد من الأجنحة.وخلال الزيارة تفقد سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان الجهود الهادفة إلى تسريع خفض الانبعاثات، ودفع عجلة التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة.