شركات التأمين الكبرى تغطّي تعدين الفحم الملوث للبيئة رغم تعهدات حماية المناخ

قدمت مجموعات التأمين الكبرى وثائق تغطية تأمينية لمشاريع تعدين الفحم الحراري في الولايات المتحدة على الرغم من التعهدات بموجب سياسات المناخ الخاصة بها بتجنب المشاريع الأكثر تلويثاً للبيئة.

وتشير شهادات التأمين لاثنين من مناجم الفحم في الولايات المتحدة، إلى أن شركة إعادة التأمين الرائدة ((سويس ري)) وشركة التأمين الأمريكية ليبرتي ميوتيوال توفران غطاء تأمينياً لمشغلي المشاريع في وايومنغ ومونتانا على التوالي.

والشهادات التي اطلعت عليها ((فاينانشيال تايمز))، وهي بحوزة السلطات البيئية الأمريكية، حصلت عليها مجموعة ((المواطن العام)) الأمريكية للدفاع عن الحقوق باستخدام طلبات حرية المعلومات. وكانت شركات التأمين العالمية وضعت سياسات ضمن إطار التزاماتها المناخية لاستبعاد أنشطة الفحم الحراري.

وكانت سويس ري من بين رواد الصناعة في عام 2018 الذين تعهدوا بوقف التأمين أو إعادة التأمين على الشركات والمشاريع التي تتجاوز أنشطة الفحم الحراري لديها 30%، وذلك في إطار المسعى للوصول إلى هدف صفر انبعاثات.

لكن، مثل العديد من مؤسسات التأمين والمؤسسات المالية الأخرى التي تتعهد بعدم تغطية الفحم الحراري، تسمح سياسة سويس ري بتأمين المجموعات التي تمتلك خطاً للفحم، ما دام ذلك جزءاً من مجموعة متنوعة من أنشطة الأعمال، وكيويت، الشركة الأم المالكة لمنجم وايومنغ، هي مجموعة بناء وهندسة متنوعة.

وقالت سويس ري إنها ((تلتزم تماماً بسياستها الخاصة بالفحم الحراري))، والتي تتضمن ((التخلص الكامل من أنشطة إعادة التأمين المتعلقة بالفحم الحراري في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بحلول 2030 وفي بقية العالم بحلول 2040)). وأضافت أن المجموعة لا يمكنها التعليق على الصفقات الفردية.

وهذا العام، انسحبت بعض من أكبر شركات التأمين وإعادة التأمين في العالم، بما في ذلك سويس ري من مجموعة للعمل الجماعي معنية بمعالجة تغير المناخ بعد تهديدات قانونية من بعض السياسيين الجمهوريين في الولايات المتحدة.

وقال كريستيان مومنثالر، الرئيس التنفيذي لشركة سويس ري، لصحيفة ((فاينانشيال تايمز)) في أغسطس، إن شركات التأمين ستواصل فردياً اتباع استراتيجيات للحد من الانبعاثات الملوثة، رغم عمليات خروج متعددة لشركات بارزة مما يسمى مجموعة ((التحالف الصفري للتأمين)).

لكن شركة سويس ري أمريكا لحلول الشركات، وهي جزء من ذراع التأمين التجاري للمجموعة، وافقت على توفير غطاء لمطالبات تصل إلى 20 مليون دولار لشركة باكسكين للمناجم، صالحة من مارس 2023 حتى مارس 2024، وفقاً لشهادة بحوزة إدارة الجودة البيئية في وايومنغ.

وينتج منجم باكسكين 27 مليون طن من الفحم سنوياً، مما يجعله ((واحداً من أكثر المناجم إنتاجية في الولايات المتحدة))، وفقاً لموقعه على الإنترنت، وهو يحصل 90 % من إيراداته من الفحم الحراري، وفقاً لقاعدة بيانات تحتفظ بها مجموعة أورغوالد الألمانية للبيئة وحقوق الإنسان.

وقالت شركة ليبرتي ميوتيوال ومقرها بوسطن في 2019 إنها لن توفر تغطيات للشركات التي تنتج الفحم الحراري بنسبة تزيد على 25%، لكن أعمالها المتخصصة وافقت على تأمين لشركة لتعدين الفحم الحراري وهي شركة التعدين العالمية القابضة، وشركتها الفرعية شركة سيجنال بيك للطاقة بمبلغ يصل إلى مليوني دولار، لمدة عامين حتى نوفمبر 2023، وذلك وفقاً لشهادتين أخريين. وتدير شركة سيجنال بيك للطاقة منجماً للفحم تحت الأرض بولاية مونتانا بطاقة إنتاجية تبلغ 8 ملايين طن سنوياً.

وقالت ليبرتي ميوتيوال إنها تواصل تنفيذ سياستها بخصوص شركات الفحم الخاصة بها عبر محفظتها نحو جدول زمني مستهدف بنهاية 2023.

وقال تشارلز بواكي، الخبير الاستراتيجي في الشؤون البيئية والاجتماعية والحوكمة في بنك الاستثمار الأمريكي جيفريز، إن سياسات الاستبعاد على أساس الحسابات المناخية مناخي لشركات التأمين جعلت من الصعب على مناجم الفحم الأمريكية الوصول إلى التأمين في العام الماضي، مما قد يفتح المجال لتوسيع التغطية بسعر أعلى، وأضاف ((على الرغم من ردود الفعل العنيفة والضجيج الذي شهدناه حول المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، لا يزال المساهمون يتوقعون من الشركات أن تصدق عندما تقول إنها ستفعل شيئاً ما، ومن وجهة نظر إدارية، فإن التراجع عن الالتزامات يفتح الباب أمام أسئلة تتعلق بالمصداقية)).

وكانت وكالة الطاقة الدولية قالت إن استخدام الطاقة المعتمدة على الفحم دون احتجاز انبعاثات الكربون لا بد أن ينتهي بحلول عام 2040 إذا أراد العالم أن يحد من ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي عن طريق خفض الانبعاثات إلى الصفر بحلول عام 2050، ولكن الطلب على الوقود الأكثر تلويثاً مستمر في الارتفاع، بعد أن سجل استهلاك الفحم رقماً قياسياً بلغ 8,3 مليارات طن متري العام الماضي. ويأتي هذا رغم ما وصفته وكالة الطاقة الدولية هذا الأسبوع بالنمو ((المذهل)) للطاقة الشمسية حول العالم.

وقال إحسان خومان، رئيس أبحاث السلع في بنك إم يو إف جي الياباني ((إن التقدم في توليد الطاقة المتجددة ومشاريع ربط الشبكات لم يتحرك قدماً بسرعة كافية لخفض الطلب على الفحم، مشيراً إلى أن الفجوة بين واقع سوق الفحم ومستهدفات حماية المناخ لا تزال واسعة)).