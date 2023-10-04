الحسيني يلتقي سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة

التقى معالي محمد هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، بمقر وزارة المالية في دبي، مارتینا سترونغ، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الإمارات، وذلك بحضور عدد من مسؤولي الوزارة وأعضاء السفارة.

وتم خلال اللقاء، عرض لمجالات التعاون في القطاعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، كما جرى التطرق إلى مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 الذي تستضيفه دولة الإمارات في مدينة إكسبو دبي، أواخر نوفمبر المقبل.

ورحب محمد هادي الحسيني بالسفيرة، متمنياً لها التوفيق والنجاح في أداء مهام عملها، والمساهمة بتعزيز علاقات التعاون الوثيقة بين دولة الإمارات وبلادها، وقال: ((تشهد علاقات بلدينا الثنائية نمواً وتطوراً مستمرين على مختلف الصعد، ونتطلع إلى تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين، ويعود بالخير على شعبيهما)).