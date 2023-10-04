الحسيني يلتقي سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة

(MENAFN
- Al-Bayan)
التقى معالي محمد هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، بمقر وزارة المالية في دبي، مارتینا سترونغ، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الإمارات، وذلك بحضور عدد من مسؤولي الوزارة وأعضاء السفارة.
وتم خلال اللقاء، عرض لمجالات التعاون في القطاعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، كما جرى التطرق إلى مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 الذي تستضيفه دولة الإمارات في مدينة إكسبو دبي، أواخر نوفمبر المقبل.
ورحب محمد هادي الحسيني بالسفيرة، متمنياً لها التوفيق والنجاح في أداء مهام عملها، والمساهمة بتعزيز علاقات التعاون الوثيقة بين دولة الإمارات وبلادها، وقال: ((تشهد علاقات بلدينا الثنائية نمواً وتطوراً مستمرين على مختلف الصعد، ونتطلع إلى تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين، ويعود بالخير على شعبيهما)).
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