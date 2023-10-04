«إندافا» العالمية تتوسع في الإمارات

أعلنت شركة الحلول والاستشارات التكنولوجية (إندافا)، التي تتخذ من لندن مقراً لها، عن انضمامها إلى مبادرة ((الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة)) التابعة لوزارة الاقتصاد، بهدف توسيع نطاق حضورها في دولة الإمارات، وهي تخطط الآن لزيادة عدد كوادرها المتواجدة حالياً في مكاتبها في مدينة دبي للإنترنت ونقل إدارتها العليا والفرق الفنية التابعة لها إلى الدولة.

ولدى الشركة المدرجة في بورصة نيويورك (تحت رمز DAVA)، قوى عاملة عالمية تزيد على 12 ألف موظف، وتمتلك حضوراً في أوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية وآسيا والشرق الأوسط، مع تمركز أهم مواردها التكنولوجية والبرمجية في أوروبا الشرقية، حيث يعتبر كادرها مزوداً عالمياً للتحول الرقمي والتطوير السريع وخدمات الأتمتة الذكية، مما يوفر جسراً تكنولوجياً يمكن الشركات والحكومات من تحقيق طموحاتها على المدى البعيد، سواءً من خلال تحويل البنى التحتية القديمة، أو تطوير منصات حيوية جديدة، أو طرح أفكار منتجات أو خدمات جديدة، وبفضل سجلها القوي في حلول الدفع والخدمات اللوجستية وتجارة التجزئة، تتطلع الشركة إلى الاستفادة من أوجه التكامل المتاحة بين خدماتها وأجندات التنويع الاقتصادي للحكومات في مختلف دول منطقة الخليج.

إنجاز

وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية: ((تشكل الشراكة مع مزودة الحلول التكنولوجية العالمية (إندافا) إنجازاً مهماً لمبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

حيث إن توسعها في دولة الإمارات سينعكس إيجاباً على دعم الرؤية الاقتصادية ضمن مسارات مركزية ثلاثة هي تمكين التحول الرقمي للشركات والإدارات الحكومية في دولة الإمارات؛ وتعزيز نمو وتطور منظومتنا من التقنيات المتقدمة ومجتمع المبادرة الذي يتوسع باستمرار؛ وتوفير منتج مطلوب بكثافة يمكنه تسريع صادراتنا من الخدمات. إن هذا الإعلان يعتبر خطوة إيجابية جديدة لدولة الإمارات، ونتطلع إلى رؤية تأثير الأفكار والابتكارات للشركة العالمية المزودة لحلول التكنولوجيا على الاقتصاد المحلي)).

فرص

قال جون كوتريل، الرئيس التنفيذي لشركة إندافا: ((إن الفرص المتاحة للشركة وخدماتها في دولة الإمارات والشرق الأوسط تستوجب ضرورة وجود بصمة أوسع للشركة.

كما أننا ندرك وتيرة التغيير الذي تشهده اقتصادات منطقة الخليج حالياً، حيث تسرع الرؤى الحكومية جهود التنويع والتحول الرقمي في وقت تستعد فيه لمواجهة تحديات المشهد المتطور باستمرار. ونحن نؤمن بقدرة مجموعة خدمات ((إندافا)) على تأدية دور ضمن ذلك التحول إلى جانب تقديم فكرنا الاستراتيجي وبحث الشراكات على المدى البعيد.

كما ندعم تطوير المنظومة المحلية، حيث تسعى دولة الإمارات للتحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة. هذا وقد فتحت مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة الباب أمام الشركة لبناء حضور أكبر لها في دولة الإمارات، ونتطلع إلى إبراز قدراتنا في السوق المحلية ثم الإقليمية)).

وقال ديفيد بوست، المدير العام لشركة إندافا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: ((تعتبر دبي أساساً مثالياً للتوسع الإقليمي في دولة الإمارات، حيث نشهد فرصاً مذهلة في منطقة الشرق الأوسط، حيث تقود دولة الإمارات مسيرة عظيمة نحو التحول الرقمي.

ويسعدنا أن نكون جزءاً منها، كما أننا نؤمن بأن الحضور الأقوى والأعمق في هذا السوق يمكنه أن يساعد في تطوير الاستراتيجيات والمواهب المحلية، وتمكيننا من المساهمة بشكل كامل في ذلك. لقد بدأنا سابقاً التعاون مع العديد من العملاء في الإمارات وندرك حجم الطموح في دولة الإمارات الذي يتوازى بشكل كبير مع طموحاتنا)).