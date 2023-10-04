الوكيل المساعد لتنمية المجتمع: ترسيخ منظومة العدالة الإنسانية والإصلاحية في البحرين

الوكيل المساعد لتنمية المجتمع: ترسيخ منظومة العدالة الإنسانية والإصلاحية في البحرين
التاريخ
10/4/2023 7:19:39 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكدت الوكيل المساعد لتنمية المجتمع بوزارة التنمية الاجتماعية ايناس محمد الماجد أن نجاح برنامج السجون المفتوحة وتخريج الدفعة الأولى منه يأتي في إطار الرؤية والرعاية السامية لجلالة الملك المعظم لترسيخ منظومة العدالة الإنسانية والإصلاحية في مملكة البحرين، حتى أصبحت مثالاً يحتذى في مجال الرعاية والعمل الانساني، مشيرة إلى أن البرنامج قيمة مضافة لسجل البحرين المضيء والزاخر بالإسهامات المتميزة والسباقة، مشيدة في هذا السياق بالجهود الوطنية المخلصة التي تعزز القيم النبيلة والأمن المجتمعي، وعلى وجه الخصوص وزارة الداخلية بقيادة الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، التي لم تأل جهدًا في صياغة وتنفيذ البرامج التي ساهمت في تعزيز النهج الإنساني والحقوقي الذي تسير عليه مملكة البحرين.
كلمات دالة
MENAFN04102023000055011008ID1107191340
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.