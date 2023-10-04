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الوكيل المساعد لتنمية المجتمع: ترسيخ منظومة العدالة الإنسانية والإصلاحية في البحرين

10/4/2023 7:19:39 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكدت‭ ‬الوكيل‭ ‬المساعد‭ ‬لتنمية‭ ‬المجتمع‭ ‬بوزارة‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬ايناس‭ ‬محمد‭ ‬الماجد‭ ‬أن‭ ‬نجاح‭ ‬برنامج‭ ‬السجون‭ ‬المفتوحة‭ ‬وتخريج‭ ‬الدفعة‭ ‬الأولى‭ ‬منه‭ ‬يأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الرؤية‭ ‬والرعاية‭ ‬السامية‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬لترسيخ‭ ‬منظومة‭ ‬العدالة‭ ‬الإنسانية‭ ‬والإصلاحية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬حتى‭ ‬أصبحت‭ ‬مثالاً‭ ‬يحتذى‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الرعاية‭ ‬والعمل‭ ‬الانساني،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬البرنامج‭ ‬قيمة‭ ‬مضافة‭ ‬لسجل‭ ‬البحرين‭ ‬المضيء‭ ‬والزاخر‭ ‬بالإسهامات‭ ‬المتميزة‭ ‬والسباقة،‭ ‬مشيدة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭ ‬بالجهود‭ ‬الوطنية‭ ‬المخلصة‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬القيم‭ ‬النبيلة‭ ‬والأمن‭ ‬المجتمعي،‭ ‬وعلى‭ ‬وجه‭ ‬الخصوص‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬بقيادة‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تأل‭ ‬جهدًا‭ ‬في‭ ‬صياغة‭ ‬وتنفيذ‭ ‬البرامج‭ ‬التي‭ ‬ساهمت‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬النهج‭ ‬الإنساني‭ ‬والحقوقي‭ ‬الذي‭ ‬تسير‭ ‬عليه‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

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