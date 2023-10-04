الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الإسكانية: البرنامج أسهم في انخراط المستفيدين في المجتمع

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكدت الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الإسكانية بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني فاطمة المناعي أن برنامج السجون المفتوحة أسهم بشكل مباشر في انخراط المستفيدين في المجتمع والاندماج فيه ومواصلة مسيرة العطاء خدمة لوطنهم.
وأشادت «المناعي» على هامش حفل تخريج الدفعة الأولى من برنامج السجون المفتوحة بجهود وزارة الداخلية في تنفيذ الاحكام والعقوبات البديلة، وما يحظى به البرنامج من دعم من قبل الجهات الحكومية، الأمر الذي ساهم في تحقيق التميز لهذا البرنامج وحصده الإشادات الدولية في مجال حقوق الإنسان.
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