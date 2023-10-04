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الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الإسكانية: البرنامج أسهم في انخراط المستفيدين في المجتمع

10/4/2023 7:19:39 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكدت‭ ‬الوكيل‭ ‬المساعد‭ ‬لشؤون‭ ‬الخدمات‭ ‬الإسكانية‭ ‬بوزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬فاطمة‭ ‬المناعي‭ ‬أن‭ ‬برنامج‭ ‬السجون‭ ‬المفتوحة‭ ‬أسهم‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬في‭ ‬انخراط‭ ‬المستفيدين‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬والاندماج‭ ‬فيه‭ ‬ومواصلة‭ ‬مسيرة‭ ‬العطاء‭ ‬خدمة‭ ‬لوطنهم‭.‬

وأشادت‭ ‬‮«‬المناعي‮»‬‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬حفل‭ ‬تخريج‭ ‬الدفعة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ ‬السجون‭ ‬المفتوحة‭ ‬بجهود‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬الاحكام‭ ‬والعقوبات‭ ‬البديلة،‭ ‬وما‭ ‬يحظى‭ ‬به‭ ‬البرنامج‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬التميز‭ ‬لهذا‭ ‬البرنامج‭ ‬وحصده‭ ‬الإشادات‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭.‬

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