الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الإسكانية: البرنامج أسهم في انخراط المستفيدين في المجتمع

وأشادت‭ ‬‮«‬المناعي‮»‬‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬حفل‭ ‬تخريج‭ ‬الدفعة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ ‬السجون‭ ‬المفتوحة‭ ‬بجهود‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬الاحكام‭ ‬والعقوبات‭ ‬البديلة،‭ ‬وما‭ ‬يحظى‭ ‬به‭ ‬البرنامج‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬التميز‭ ‬لهذا‭ ‬البرنامج‭ ‬وحصده‭ ‬الإشادات‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭.‬

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