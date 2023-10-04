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محمد الكوهجي: ((السجون المفتوحة)) مبادرة وطنية تسهم في التنمية الاقتصادية

10/4/2023 7:19:39 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬النائب‭ ‬الثاني‭ ‬لرئيس‭ ‬غرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين‭ ‬السيد‭ ‬محمد‭ ‬عبدالجبار‭ ‬الكوهجي‭ ‬ان‭ ‬احتفال‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بتخريج‭ ‬الدفعة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ ‬السجون‭ ‬المفتوحة‭ ‬يعتبر‭ ‬نقلة‭ ‬نوعية‭ ‬في‭ ‬منظومة‭ ‬حقوق‭ ‬الانسان،‭ ‬مشيداً‭ ‬بالمبادرات‭ ‬الوطنية‭ ‬التي‭ ‬تنتهجها‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬التي‭ ‬تأتي‭ ‬انسجاماً‭ ‬مع‭ ‬الرؤية‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وتنفيذا‭ ‬لتوجيهات‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

وأشار‭ ‬الكوهجي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬غرفة‭ ‬البحرين‭ ‬كانت‭ ‬ومازالت‭ ‬تمد‭ ‬يد‭ ‬التعاون‭ ‬لجميع‭ ‬الجهات‭ ‬لما‭ ‬فيه‭ ‬خير‭ ‬وصلاح‭ ‬البحرين‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬مشيداً‭ ‬بالدور‭ ‬الذي‭ ‬تلعبه‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬وممثلو‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬السعي‭ ‬الدؤوب‭ ‬نحو‭ ‬تطبيق‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬وما‭ ‬يحمله‭ ‬من‭ ‬إيجابيات‭ ‬للاستقرار‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والأسري‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬النماء‭ ‬والازدهار‭ ‬لاقتصاد‭ ‬المملكة‭.‬

وانطلاقا‭ ‬من‭ ‬مبدأ‭ ‬المسؤولية‭ ‬المجتمعية،‭ ‬للمساهمة‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬فرص‭ ‬عمل‭ ‬ووظائف‭ ‬وأعمال‭ ‬خدمة‭ ‬المجتمع‭ ‬وبرامج‭ ‬للمستفيدين،‭ ‬نوه‭ ‬النائب‭ ‬الثاني‭ ‬إلى‭ ‬ان‭ ‬غرفة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬أتم‭ ‬الاستعداد‭ ‬للتعاون‭ ‬الدائم‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬لتقديم‭ ‬الدعم‭ ‬المتواصل‭ ‬لتفعيل‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭.‬

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