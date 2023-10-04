محمد الكوهجي: ((السجون المفتوحة)) مبادرة وطنية تسهم في التنمية الاقتصادية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكد النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين السيد محمد عبدالجبار الكوهجي ان احتفال مملكة البحرين بتخريج الدفعة الأولى من برنامج السجون المفتوحة يعتبر نقلة نوعية في منظومة حقوق الانسان، مشيداً بالمبادرات الوطنية التي تنتهجها وزارة الداخلية في تنفيذ العديد من البرامج التي تأتي انسجاماً مع الرؤية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وتنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأشار الكوهجي إلى أن غرفة البحرين كانت ومازالت تمد يد التعاون لجميع الجهات لما فيه خير وصلاح البحرين بما يسهم في التنمية الاقتصادية، مشيداً بالدور الذي تلعبه المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وممثلو وزارة الداخلية في السعي الدؤوب نحو تطبيق قانون العقوبات البديلة وما يحمله من إيجابيات للاستقرار الاجتماعي والأسري بما يحقق النماء والازدهار لاقتصاد المملكة.
وانطلاقا من مبدأ المسؤولية المجتمعية، للمساهمة في توفير فرص عمل ووظائف وأعمال خدمة المجتمع وبرامج للمستفيدين، نوه النائب الثاني إلى ان غرفة البحرين على أتم الاستعداد للتعاون الدائم مع وزارة الداخلية لتقديم الدعم المتواصل لتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ العقوبات البديلة.
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