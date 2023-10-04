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د. الشيخة رنا بنت عيسى: برنامج السجون المفتوحة تجسيدٌ واضح للمشروع الإصلاحي لجلالة الملك

10/4/2023 7:19:38 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكّدت‭ ‬الدكتورة‭ ‬‮
‬الشيخة‭ ‬رنا‭ ‬بنت‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬دعيج‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لمعهد‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة،‭ ‬أن‭ ‬المشروع‭ ‬الإصلاحي‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬رسم‭ ‬مسارًا‭ ‬واضحًا‭ ‬لترسيخ‭ ‬القيم‭ ‬الإنسانية‭ ‬والمبادئ‭ ‬الحضارية،‭ ‬وأن‭ ‬المتابعة‭ ‬المستمرة‭ ‬لصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬ساهمت‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬المبادرات‭ ‬والمشاريع‭ ‬الإنسانية‭ ‬المُستمدة‭ ‬من‭ ‬المشروع‭ ‬الإصلاحي،‭ ‬مضيفة‭ ‬أن‭ ‬برنامج‭ ‬السجون‭ ‬المفتوحة‭ ‬الذي‭ ‬أطلقته‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬بقيادة‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬معالي‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبداالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬هو‭ ‬تجسيدٌ‭ ‬واضح‭ ‬لثمار‭ ‬المشروع‭ ‬الإصلاحي،‭ ‬نحو‭ ‬تأهيل‭ ‬وتدريب‭ ‬المستفيدين‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ ‬السجون‭ ‬المفتوحة‭ ‬للمساهمة‭ ‬مجددًا‭ ‬بكل‭ ‬فاعلية‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬التنمية‭ ‬الشاملة‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭. ‬

وأوضحت‭ ‬د‭. ‬الشيخة‭ ‬رنا‭ ‬بنت‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬أن‭ ‬تخريج‭ ‬الدفعة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬المستفيدين‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ ‬السجون‭ ‬المفتوحة،‭ ‬هو‭ ‬انعكاسٌ‭ ‬واضح‭ ‬لجهود‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬إعادة‭ ‬تأهيل‭ ‬المستفيدين‭ ‬وإدماجهم‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني،‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬التوجهات‭ ‬الوطنية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬المواطن‭ ‬وجعله‭ ‬مرتكزًا‭ ‬أساسيًا‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬التنمية،‭ ‬مشيرةً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تجربة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬أحكام‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬باتت‭ ‬اليوم‭ ‬محط‭ ‬أنظار‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬كونها‭ ‬تمثل‭ ‬صورة‭ ‬شاملة‭ ‬لتحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬منظومة‭ ‬العدالة‭ ‬الجنائية‭ ‬والمنظومة‭ ‬الحقوقية‭ ‬والإنسانية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬

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