د. الشيخة رنا بنت عيسى: برنامج السجون المفتوحة تجسيدٌ واضح للمشروع الإصلاحي لجلالة الملك

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأوضحت‭ ‬د‭. ‬الشيخة‭ ‬رنا‭ ‬بنت‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬أن‭ ‬تخريج‭ ‬الدفعة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬المستفيدين‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ ‬السجون‭ ‬المفتوحة،‭ ‬هو‭ ‬انعكاسٌ‭ ‬واضح‭ ‬لجهود‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬إعادة‭ ‬تأهيل‭ ‬المستفيدين‭ ‬وإدماجهم‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني،‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬التوجهات‭ ‬الوطنية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬المواطن‭ ‬وجعله‭ ‬مرتكزًا‭ ‬أساسيًا‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬التنمية،‭ ‬مشيرةً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تجربة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬أحكام‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬باتت‭ ‬اليوم‭ ‬محط‭ ‬أنظار‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬كونها‭ ‬تمثل‭ ‬صورة‭ ‬شاملة‭ ‬لتحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬منظومة‭ ‬العدالة‭ ‬الجنائية‭ ‬والمنظومة‭ ‬الحقوقية‭ ‬والإنسانية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬

كلمات دالة