د. الشيخة رنا بنت عيسى: برنامج السجون المفتوحة تجسيدٌ واضح للمشروع الإصلاحي لجلالة الملك

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكّدت الدكتورة
الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة، المدير العام لمعهد الإدارة العامة، أن المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، رسم مسارًا واضحًا لترسيخ القيم الإنسانية والمبادئ الحضارية، وأن المتابعة المستمرة لصاحب السمو الملكي ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، ساهمت في دعم المبادرات والمشاريع الإنسانية المُستمدة من المشروع الإصلاحي، مضيفة أن برنامج السجون المفتوحة الذي أطلقته وزارة الداخلية بقيادة الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبداالله آل خليفة وزير الداخلية، هو تجسيدٌ واضح لثمار المشروع الإصلاحي، نحو تأهيل وتدريب المستفيدين من برنامج السجون المفتوحة للمساهمة مجددًا بكل فاعلية في مسيرة التنمية الشاملة لمملكة البحرين.
وأوضحت د. الشيخة رنا بنت عيسى آل خليفة أن تخريج الدفعة الأولى من المستفيدين من برنامج السجون المفتوحة، هو انعكاسٌ واضح لجهود وزارة الداخلية في إعادة تأهيل المستفيدين وإدماجهم في المجتمع البحريني، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية لمملكة البحرين الرامية إلى الاستثمار في المواطن وجعله مرتكزًا أساسيًا في عملية التنمية، مشيرةً إلى أن تجربة مملكة البحرين في تطبيق أحكام قانون العقوبات البديلة باتت اليوم محط أنظار المجتمع الدولي كونها تمثل صورة شاملة لتحقيق أهداف منظومة العدالة الجنائية والمنظومة الحقوقية والإنسانية في مملكة البحرين.
كلمات دالة
MENAFN04102023000055011008ID1107191337
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.