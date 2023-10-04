البقالي: ألبا فخورة بالإسهام في إنجاح المبادرات الوطنية وتعزيز الشراكة المجتمعية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأشار‭ ‬البقالي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬منذ‭ ‬صدور‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬بتعديل‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬يأتي‭ ‬ضمن‭ ‬المسيرة‭ ‬الإصلاحية‭ ‬التي‭ ‬بدأها‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وبدعم‭ ‬ومؤازرة‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬يرسخ‭ ‬تطلعات‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬المناخ‭ ‬الديمقراطي‭ ‬وحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬يشكل‭ ‬فرصة‭ ‬كبيرة‭ ‬للمحكوم‭ ‬عليهم‭ ‬بالعودة‭ ‬مجددًا‭ ‬لحياتهم‭ ‬الطبيعية‭ ‬والانخراط‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭.‬

كما‭ ‬عبر‭ ‬البقالي‭ ‬عن‭ ‬إشادته‭ ‬بجهود‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الذي‭ ‬يسعى‭ ‬بكل‭ ‬تفان‭ ‬وإخلاص‭ ‬لتطبيق‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬والارتقاء‭ ‬به‭ ‬إلى‭ ‬مستويات‭ ‬أعلى،‭ ‬مضيفًا‭ ‬أن‭ ‬برنامج‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬في‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬مبادرات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تطوير‭ ‬المؤسسات‭ ‬الإصلاحية،‭ ‬مشدداً‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬شأن‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬تحقيق‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الأهداف‭ ‬والتطلعات‭ ‬الوطنية‭ ‬لما‭ ‬فيه‭ ‬خير‭ ‬وصلاح‭ ‬مملكتنا‭ ‬الحبيبة‭.‬

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