البقالي: ألبا فخورة بالإسهام في إنجاح المبادرات الوطنية وتعزيز الشراكة المجتمعية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) عبر الرئيس التنفيذي لشركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب. (البا) علي البقالي عن فخر الشركة بدعم ورعاية حفل الشراكة المجتمعية في العقوبات البديلة، مشيدًا بجهود وزارة الداخلية في تعزيز إدماج المستفيدين من برنامج السجون المفتوحة بالمجتمع.
وأشار البقالي إلى أن هذا البرنامج منذ صدور المرسوم بقانون بتعديل قانون العقوبات البديلة يأتي ضمن المسيرة الإصلاحية التي بدأها جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، وبدعم ومؤازرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مؤكداً أن هذا البرنامج من شأنه أن يرسخ تطلعات المملكة في تعزيز المناخ الديمقراطي وحقوق الإنسان، كما أنه يشكل فرصة كبيرة للمحكوم عليهم بالعودة مجددًا لحياتهم الطبيعية والانخراط في المجتمع.
كما عبر البقالي عن إشادته بجهود وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة الذي يسعى بكل تفان وإخلاص لتطبيق هذا البرنامج والارتقاء به إلى مستويات أعلى، مضيفًا أن برنامج الشراكة المجتمعية في العقوبات البديلة يعزز من مبادرات مملكة البحرين في مجال تطوير المؤسسات الإصلاحية، مشدداً أن من شأن هذا البرنامج تحقيق الكثير من الأهداف والتطلعات الوطنية لما فيه خير وصلاح مملكتنا الحبيبة.
كلمات دالة
MENAFN04102023000055011008ID1107191336
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.