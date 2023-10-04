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إبراهيم آل الشيخ: بادرة ليست بغريبة على البحرين

10/4/2023 7:19:38 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أشار‭ ‬إبراهيم‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬الشيخ‭ ‬رجل‭ ‬الاعمال‭ ‬وعضو‭ ‬مجلس‭ ‬الاعمال‭ ‬البحريني‭ ‬السعودي‭ ‬إلى‭ ‬ان‭ ‬تخريج‭ ‬الدفعة‭ ‬الاولى‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ ‬السجون‭ ‬المفتوحة‭ ‬يعتبر‭ ‬انجازا‭ ‬مشرفا‭ ‬حققته‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬ممثلة‭ ‬في‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬الأحكام‭ ‬والعقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬الامر‭ ‬الذي‭ ‬يؤكد‭ ‬مدى‭ ‬حرص‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬على‭ ‬التطوير‭ ‬الدائم‭ ‬والارتقاء‭ ‬بأداء‭ ‬إدارات‭ ‬الوزارة‭ ‬ومواكبة‭ ‬المتطلبات‭ ‬والاحتياجات،‭ ‬وهو‭ ‬الامر‭ ‬الذي‭ ‬حثنا‭ ‬عليه‭ ‬ديننا‭ ‬الاسلامي‭ ‬الحنيف‭ ‬في‭ ‬التكافل‭ ‬والتعاون‭ ‬وإشاعة‭ ‬روح‭ ‬الإنسانية‭.‬

وأوضح‭ ‬ابراهيم‭ ‬آل‭ ‬الشيخ‭ ‬ان‭ ‬هذه‭ ‬البادرة‭ ‬ليست‭ ‬بغريبة‭ ‬على‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وجاءت‭ ‬تلبية‭ ‬لتوجيهات‭ ‬ورؤية‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬الذي‭ ‬يسعى‭ ‬دائم‭ ‬الى‭ ‬خدمة‭ ‬الوطن‭ ‬وأبناء‭ ‬شعبه‭ ‬الاوفياء‭. ‬

وأكد‭ ‬ان‭ ‬الامن‭ ‬المجتمعي‭ ‬وروح‭ ‬المسؤولية‭ ‬كانت‭ ‬الدافع‭ ‬وراء‭ ‬ارتقاء‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬بأداء‭ ‬المؤسسات‭ ‬الإصلاحية‭ ‬ومنتسبيها،‭ ‬فمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬سباقة‭ ‬في‭ ‬الارتقاء‭ ‬ودعم‭ ‬الانسان‭ ‬الكريم‭ ‬وإعادة‭ ‬منحه‭ ‬الفرصة‭ ‬للعيش‭ ‬بأمن‭ ‬وأمان‭.‬

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