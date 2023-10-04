إبراهيم آل الشيخ: بادرة ليست بغريبة على البحرين

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- Akhbar Al Khaleej) أشار إبراهيم عبدالله آل الشيخ رجل الاعمال وعضو مجلس الاعمال البحريني السعودي إلى ان تخريج الدفعة الاولى من برنامج السجون المفتوحة يعتبر انجازا مشرفا حققته وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة الامر الذي يؤكد مدى حرص وزير الداخلية على التطوير الدائم والارتقاء بأداء إدارات الوزارة ومواكبة المتطلبات والاحتياجات، وهو الامر الذي حثنا عليه ديننا الاسلامي الحنيف في التكافل والتعاون وإشاعة روح الإنسانية.
وأوضح ابراهيم آل الشيخ ان هذه البادرة ليست بغريبة على مملكة البحرين وجاءت تلبية لتوجيهات ورؤية جلالة الملك المعظم الذي يسعى دائم الى خدمة الوطن وأبناء شعبه الاوفياء.
وأكد ان الامن المجتمعي وروح المسؤولية كانت الدافع وراء ارتقاء وزارة الداخلية بأداء المؤسسات الإصلاحية ومنتسبيها، فمملكة البحرين سباقة في الارتقاء ودعم الانسان الكريم وإعادة منحه الفرصة للعيش بأمن وأمان.
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