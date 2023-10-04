د. هنادي الجودر: أبواب الأمل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬إذ‭ ‬يأتي‭ ‬برنامج‭ ‬السجون‭ ‬المفتوحة‭ ‬إعمالاً‭ ‬وتنفيذاً‭ ‬للقانون‭ ‬رقم‭ ‬18‭ ‬لسنة‭ ‬2017‭ ‬بإصدار‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات‭ ‬والتدابير‭ ‬البديلة‭ ‬الذي‭ ‬يُشكّل‭ ‬لبنة‭ ‬أساسية‭ ‬في‭ ‬الانتقال‭ ‬إلى‭ ‬السياسة‭ ‬العقابية‭ ‬الحديثة‭ ‬التي‭ ‬ترتكز‭ ‬على‭ ‬قيم‭ ‬الانسانية‭ ‬ومبادئ‭ ‬التسامح‭ ‬وقبول‭ ‬الانسان،‭ ‬والتي‭ ‬تفتح‭ ‬للمحكوم‭ ‬عليه‭ ‬أبواباً‭ ‬من‭ ‬الأمل‭ ‬بإمكانية‭ ‬البدء‭ ‬مُجدداً‭ ‬في‭ ‬مجتمع‭ ‬يتقبله‭ ‬ويحتويه‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تم‭ ‬اصلاحه‭ ‬واعداده‭ ‬ليكون‭ ‬عضواً‭ ‬فاعلاً‭ ‬وعنصر‭ ‬بناء‭ ‬في‭ ‬المجتمع،‭ ‬ولا‭ ‬شك‭ ‬أن‭ ‬تطبيق‭ ‬برنامج‭ ‬السجون‭ ‬المفتوحة‭ ‬باعتباره‭ ‬صورة‭ ‬من‭ ‬صور‭ ‬تطبيق‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬يتوافق‭ ‬مع‭ ‬الرؤية‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بتعزيز‭ ‬واحترام‭ ‬وحماية‭ ‬حقوق‭ ‬الانسان‭ ‬باعتبارها‭ ‬ركيزة‭ ‬من‭ ‬ركائز‭ ‬العهد‭ ‬الإصلاحي‭.‬

وأضافت‭: ‬نحن‭ ‬سعداء‭ ‬جداً‭ ‬بالمنجز‭ ‬الذي‭ ‬حققته‭ ‬ادارة‭ ‬تنفيذ‭ ‬الاحكام‭ ‬والعقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الادارات‭ ‬الاخرى‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬من‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬إتمام‭ ‬اعداد‭ ‬الدفعة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬المستفيدين‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ ‬السجون‭ ‬المفتوحة،‭ ‬وسعداء‭ ‬أكثر‭ ‬لخريجي‭ ‬البرنامج‭ ‬الذين‭ ‬ولدوا‭ ‬مجتمعياً‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬ليكونوا‭ ‬عناصر‭ ‬فاعلة‭ ‬فيه‭ ‬مُجدداً‭. ‬شكراً‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬نجاح‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭.‬

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