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د. هنادي الجودر: أبواب الأمل

10/4/2023 7:19:37 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قالت‭ ‬د‭. ‬هنادي‭ ‬الجودر‭ ‬المحامية‭ ‬إنها‭ ‬تابعت‭ ‬بكثير‭ ‬من‭ ‬الغبطة‭ ‬والأمل‭ ‬والتفاؤل‭ ‬حفل‭ ‬تخريج‭ ‬الدفعة‭ ‬الاولى‭ ‬للمستفيدين‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ ‬السجون‭ ‬المفتوحة،‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬كريمة‭ ‬من‭ ‬الفريق‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬شخصياً،‭ ‬وفي‭ ‬البدء‭ ‬أودّ‭ ‬أن‭ ‬أشير‭ ‬إلى‭ ‬دلالة‭ ‬الحضور‭ ‬الشخصي‭ ‬للوزير‭ ‬وقيمته‭ ‬وأن‭ ‬أشيد‭ ‬بها،‭ ‬حيث‭ ‬يحمل‭ ‬حضور‭ ‬معاليه‭ ‬في‭ ‬طياته‭ ‬رسالة‭ ‬مؤداها‭ ‬التأكيد‭ ‬على‭ ‬حرص‭ ‬الوزارة‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬برنامج‭ ‬السجون‭ ‬المفتوحة‭ ‬بعزم‭ ‬واصرار،‭ ‬وعلى‭ ‬الاحتفاء‭ ‬بمنجزات‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬مرحلة‭ ‬تلو‭ ‬الأخرى‭. ‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬إذ‭ ‬يأتي‭ ‬برنامج‭ ‬السجون‭ ‬المفتوحة‭ ‬إعمالاً‭ ‬وتنفيذاً‭ ‬للقانون‭ ‬رقم‭ ‬18‭ ‬لسنة‭ ‬2017‭ ‬بإصدار‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات‭ ‬والتدابير‭ ‬البديلة‭ ‬الذي‭ ‬يُشكّل‭ ‬لبنة‭ ‬أساسية‭ ‬في‭ ‬الانتقال‭ ‬إلى‭ ‬السياسة‭ ‬العقابية‭ ‬الحديثة‭ ‬التي‭ ‬ترتكز‭ ‬على‭ ‬قيم‭ ‬الانسانية‭ ‬ومبادئ‭ ‬التسامح‭ ‬وقبول‭ ‬الانسان،‭ ‬والتي‭ ‬تفتح‭ ‬للمحكوم‭ ‬عليه‭ ‬أبواباً‭ ‬من‭ ‬الأمل‭ ‬بإمكانية‭ ‬البدء‭ ‬مُجدداً‭ ‬في‭ ‬مجتمع‭ ‬يتقبله‭ ‬ويحتويه‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تم‭ ‬اصلاحه‭ ‬واعداده‭ ‬ليكون‭ ‬عضواً‭ ‬فاعلاً‭ ‬وعنصر‭ ‬بناء‭ ‬في‭ ‬المجتمع،‭ ‬ولا‭ ‬شك‭ ‬أن‭ ‬تطبيق‭ ‬برنامج‭ ‬السجون‭ ‬المفتوحة‭ ‬باعتباره‭ ‬صورة‭ ‬من‭ ‬صور‭ ‬تطبيق‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬يتوافق‭ ‬مع‭ ‬الرؤية‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بتعزيز‭ ‬واحترام‭ ‬وحماية‭ ‬حقوق‭ ‬الانسان‭ ‬باعتبارها‭ ‬ركيزة‭ ‬من‭ ‬ركائز‭ ‬العهد‭ ‬الإصلاحي‭.‬

وأضافت‭: ‬نحن‭ ‬سعداء‭ ‬جداً‭ ‬بالمنجز‭ ‬الذي‭ ‬حققته‭ ‬ادارة‭ ‬تنفيذ‭ ‬الاحكام‭ ‬والعقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الادارات‭ ‬الاخرى‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬من‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬إتمام‭ ‬اعداد‭ ‬الدفعة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬المستفيدين‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ ‬السجون‭ ‬المفتوحة،‭ ‬وسعداء‭ ‬أكثر‭ ‬لخريجي‭ ‬البرنامج‭ ‬الذين‭ ‬ولدوا‭ ‬مجتمعياً‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬ليكونوا‭ ‬عناصر‭ ‬فاعلة‭ ‬فيه‭ ‬مُجدداً‭. ‬شكراً‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬نجاح‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭.‬

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