عبدالعزيز الأحمد: برنامج السجون المفتوحة يسطر قصة نجاح لافتة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكد الرئيس التنفيذي للحسابات الاستراتيجية في بنك البحرين الوطني السيد عبدالعزيز الأحمد ان مملكة البحرين من خلال برنامج السجون المفتوحة وتطبيق العقوبات البديلة استطاعت أن تسطر مرة أخرى قصة نجاح لافتة، وتجسد نموذجا واقعيا للقيم الإنسانية ليس على المستوى المحلي فحسب، انما على مستوى المنطقة والعالم.
وقال الأحمد بمناسبة الاحتفال بتخريج الدفعة الأولى من المستفيدين من برنامج السجون المفتوحة إن هذه الخطوة المبتكرة التي تعتبر الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، نقشت اسم البحرين في مقدمة دول العالم التي تعتبر القيم الإنسانية والحضارية والعدالة الجنائية والمنظومة الحقوقية ركيزة أساسية للارتقاء بالأمم. كما رسخ هذا البرنامج المفاهيم السامية التي خطها المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، بدعم ومؤازرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ولا سيما فيما يتعلق بحقوق الانسان والارتقاء بالمجتمع من خلال سواعد أبنائه.
وقدم البرنامج أروع الأمثلة على دور القيادة الحكيمة في منح جميع افراد المجتمع فرص العمل معا للنهوض بالوطن صفا واحدا، وهذا ما يجعل من برنامج السجون المفتوحة علامة مضيئة يخلدها التاريخ في المسيرة الحقوقية بالمملكة، ولا سيما أن البرنامج يرتكز على أعلى المعايير الدولية لإعادة دمج المستفيدين منه في المجتمع، وتحويلهم إلى سواعد تبني الوطن وتعمل على رفعة شأنه، وذلك في اطار نهج متكامل ومدروس للتطوير في البرامج والمبادرات الإنسانية التي تميزت بها البحرين، وعدم ادخار أي جهد من اجل الارتقاء بآليات الإصلاح والتأهيل، حتى أصبح خلال فترة وجيزة نموذجا دوليا مشرفا حظي بتقدير وإشادة دول العالم وكافة المؤسسات والمنظمات الحقوقية.
وما كان لهذا الإنجاز الدولي ان يتحقق لولا الرؤية الحكيمة من القيادة الرشيدة، والجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة الداخلية على رأسها الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، والاشراف المباشر من قبل الشيخ خالد بن راشد آل خليفة مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة، وكافة الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة التي سطرت أروع نماذج التلاحم من اجل مصلحة الوطن.
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