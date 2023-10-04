عبدالعزيز الأحمد: برنامج السجون المفتوحة يسطر قصة نجاح لافتة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقال‭ ‬الأحمد‭ ‬بمناسبة‭ ‬الاحتفال‭ ‬بتخريج‭ ‬الدفعة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬المستفيدين‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ ‬السجون‭ ‬المفتوحة‭ ‬إن‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬المبتكرة‭ ‬التي‭ ‬تعتبر‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬نقشت‭ ‬اسم‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مقدمة‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬التي‭ ‬تعتبر‭ ‬القيم‭ ‬الإنسانية‭ ‬والحضارية‭ ‬والعدالة‭ ‬الجنائية‭ ‬والمنظومة‭ ‬الحقوقية‭ ‬ركيزة‭ ‬أساسية‭ ‬للارتقاء‭ ‬بالأمم‭. ‬كما‭ ‬رسخ‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬المفاهيم‭ ‬السامية‭ ‬التي‭ ‬خطها‭ ‬المشروع‭ ‬الإصلاحي‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬بدعم‭ ‬ومؤازرة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بحقوق‭ ‬الانسان‭ ‬والارتقاء‭ ‬بالمجتمع‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬سواعد‭ ‬أبنائه‭.‬

وقدم‭ ‬البرنامج‭ ‬أروع‭ ‬الأمثلة‭ ‬على‭ ‬دور‭ ‬القيادة‭ ‬الحكيمة‭ ‬في‭ ‬منح‭ ‬جميع‭ ‬افراد‭ ‬المجتمع‭ ‬فرص‭ ‬العمل‭ ‬معا‭ ‬للنهوض‭ ‬بالوطن‭ ‬صفا‭ ‬واحدا،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬يجعل‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ ‬السجون‭ ‬المفتوحة‭ ‬علامة‭ ‬مضيئة‭ ‬يخلدها‭ ‬التاريخ‭ ‬في‭ ‬المسيرة‭ ‬الحقوقية‭ ‬بالمملكة،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬أن‭ ‬البرنامج‭ ‬يرتكز‭ ‬على‭ ‬أعلى‭ ‬المعايير‭ ‬الدولية‭ ‬لإعادة‭ ‬دمج‭ ‬المستفيدين‭ ‬منه‭ ‬في‭ ‬المجتمع،‭ ‬وتحويلهم‭ ‬إلى‭ ‬سواعد‭ ‬تبني‭ ‬الوطن‭ ‬وتعمل‭ ‬على‭ ‬رفعة‭ ‬شأنه،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬اطار‭ ‬نهج‭ ‬متكامل‭ ‬ومدروس‭ ‬للتطوير‭ ‬في‭ ‬البرامج‭ ‬والمبادرات‭ ‬الإنسانية‭ ‬التي‭ ‬تميزت‭ ‬بها‭ ‬البحرين،‭ ‬وعدم‭ ‬ادخار‭ ‬أي‭ ‬جهد‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬الارتقاء‭ ‬بآليات‭ ‬الإصلاح‭ ‬والتأهيل،‭ ‬حتى‭ ‬أصبح‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬وجيزة‭ ‬نموذجا‭ ‬دوليا‭ ‬مشرفا‭ ‬حظي‭ ‬بتقدير‭ ‬وإشادة‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬وكافة‭ ‬المؤسسات‭ ‬والمنظمات‭ ‬الحقوقية‭.‬

وما‭ ‬كان‭ ‬لهذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬الدولي‭ ‬ان‭ ‬يتحقق‭ ‬لولا‭ ‬الرؤية‭ ‬الحكيمة‭ ‬من‭ ‬القيادة‭ ‬الرشيدة،‭ ‬والجهود‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬بذلتها‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬على‭ ‬رأسها‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬والاشراف‭ ‬المباشر‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬الأحكام‭ ‬والعقوبات‭ ‬البديلة،‭ ‬وكافة‭ ‬الجهات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الحكومية‭ ‬والخاصة‭ ‬التي‭ ‬سطرت‭ ‬أروع‭ ‬نماذج‭ ‬التلاحم‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬مصلحة‭ ‬الوطن‭.‬

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