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أمين عام ((الأعلى للمرأة)) ووزيرة التنمية المستدامة تبحثان تحضيرات معرض ((17 وجها للإنجاز)) الدولي

10/4/2023 7:19:36 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) عقدت‭ ‬أمين‭ ‬عام‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة،‭ ‬هالة‭ ‬بنت‭ ‬محمد‭ ‬جابر‭ ‬الأنصاري،‭ ‬اجتماع‭ ‬عمل‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬مع‭ ‬وزيرة‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬وعضو‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة،‭ ‬نور‭ ‬بنت‭ ‬علي‭ ‬الخليف،‭ ‬بمقر‭ ‬المجلس،‭ ‬لمناقشة‭ ‬التحضيرات‭ ‬الخاصة‭ ‬بإقامة‭ ‬المعرض‭ ‬الفني‭ -‬الفوتوغرافي‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬دعوة‭ ‬من‭ ‬مكتب‭ ‬المديرة‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ -‬جنيف،‭ ‬والذي‭ ‬سيقام‭ ‬كأحد‭ ‬المناسبات‭ ‬المرتبطة‭ ‬بيوم‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬لهذا‭ ‬العام‭.‬

وسيتعاون‭ ‬الطرفان‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬النشاط‭ ‬الدولي‭ ‬الذي‭ ‬خصصته‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬كمنصة‭ ‬تروّج‭ ‬للمساهمات‭ ‬المؤثرة‭ ‬للمرأة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تنفيذ‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬عرض‭ ‬التصورات‭ ‬المبدئية‭ ‬للمعرض‭ ‬البحريني‭ ‬والفقرات‭ ‬التي‭ ‬ستتخلله‭ ‬لبيان‭ ‬حجم‭ ‬ما‭ ‬تتولاه‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬وطنية‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الصعيد،‭ ‬سواء‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إبراز‭ ‬الأدوار‭ ‬المختلفة‭ ‬للمرأة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬القطاعات‭ ‬والمجالات‭ ‬التنموية،‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬ما‭ ‬يتولاه‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬مؤسسية‭ ‬في‭ ‬متابعة‭ ‬تنفيذ‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬لنهوض‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية،‭ ‬أو‭ ‬ما‭ ‬تبادر‭ ‬به‭ ‬مؤسسات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬للإسهام‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬من‭ ‬منظور‭ ‬وطني‭.‬

ومما‭ ‬تجدر‭ ‬له‭ ‬الإشارة‭ ‬فقد‭ ‬تم‭ ‬اختيار‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لتكون‭ ‬ضمن‭ ‬المسار‭ ‬الخاص‭ ‬بالمعرض‭ ‬الأممي‭ ‬المخصص‭ ‬لإبراز‭ ‬دور‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬التنموية‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الوطني‭. ‬وسيضم‭ ‬المعرض‭ ‬صـــوراً‭ ‬فوتوغرافية‭ ‬لـ‭ ‬17‭ ‬امـــرأة‭ ‬تعمـــل‭ ‬بشـــكل‭ ‬فعال‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬الـ‭ ‬17‭ ‬لبيان‭ ‬أثر‭ ‬مشاركاتهن‭ ‬وإسهاماتهن‭ ‬على‭ ‬المجتمع‭. ‬وفي‭ ‬المرحلة‭ ‬النهائية‭ ‬للمعرض‭ ‬الذي‭ ‬سيختم‭ ‬أعماله‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭ (‬2024م‭)‬،‭ ‬سيقام‭ ‬معرض‭ ‬دولي‭ ‬شامل،‭ ‬يستضيفه‭ ‬قصر‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬بجنيف،‭ ‬لكل‭ ‬الدول‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬اختيارها‭ ‬ضمن‭ ‬المبادرة‭ ‬الأممية‭. ‬

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