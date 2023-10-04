أمين عام ((الأعلى للمرأة)) ووزيرة التنمية المستدامة تبحثان تحضيرات معرض ((17 وجها للإنجاز)) الدولي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) عقدت أمين عام المجلس الأعلى للمرأة، هالة بنت محمد جابر الأنصاري، اجتماع عمل صباح أمس الأربعاء مع وزيرة التنمية المستدامة وعضو المجلس الأعلى للمرأة، نور بنت علي الخليف، بمقر المجلس، لمناقشة التحضيرات الخاصة بإقامة المعرض الفني -الفوتوغرافي بناءً على دعوة من مكتب المديرة العامة للأمم المتحدة -جنيف، والذي سيقام كأحد المناسبات المرتبطة بيوم المرأة البحرينية لهذا العام.
وسيتعاون الطرفان في تنظيم النشاط الدولي الذي خصصته الأمم المتحدة كمنصة تروّج للمساهمات المؤثرة للمرأة في مجال تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، حيث تم عرض التصورات المبدئية للمعرض البحريني والفقرات التي ستتخلله لبيان حجم ما تتولاه مملكة البحرين من جهود وطنية على هذا الصعيد، سواء من خلال إبراز الأدوار المختلفة للمرأة في كل القطاعات والمجالات التنموية، أو في سياق ما يتولاه المجلس الأعلى للمرأة من جهود مؤسسية في متابعة تنفيذ الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، أو ما تبادر به مؤسسات المجتمع المدني للإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من منظور وطني.
ومما تجدر له الإشارة فقد تم اختيار مملكة البحرين لتكون ضمن المسار الخاص بالمعرض الأممي المخصص لإبراز دور المرأة في مجال تحقيق الأهداف التنموية على المستوى الوطني. وسيضم المعرض صـــوراً فوتوغرافية لـ 17 امـــرأة تعمـــل بشـــكل فعال على تعزيز أهداف التنمية المستدامة الـ 17 لبيان أثر مشاركاتهن وإسهاماتهن على المجتمع. وفي المرحلة النهائية للمعرض الذي سيختم أعماله العام المقبل (2024م)، سيقام معرض دولي شامل، يستضيفه قصر الأمم المتحدة بجنيف، لكل الدول التي تم اختيارها ضمن المبادرة الأممية.
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