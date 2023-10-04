رئيس أذربيجان يرفض لقاء رئيس وزراء أرمينيا في إسبانيا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

باكو‭ ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬رفض‭ ‬رئيس‭ ‬أذربيجان‭ ‬إلهام‭ ‬علييف‭ ‬لقاء‭ ‬رئيس‭ ‬وزراء‭ ‬أرمينيا‭ ‬نيكول‭ ‬باشينيان‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬كان‭ ‬مقررا‭ ‬عقده‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬إسبانيا،‭ ‬بعد‭ ‬إشارات‭ ‬الدعم‭ ‬التي‭ ‬أبداها‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬ليريفان،‭ ‬حسبما‭ ‬أفاد‭ ‬مسؤول‭ ‬أذربيجاني‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أمس‭. ‬

وقال‭ ‬المسؤول‭ ‬طالبا‭ ‬عدم‭ ‬كشف‭ ‬اسمه‭ ‬‮«‬في‭ ‬سياق‭ ‬التصريحات‭ ‬المؤيدة‭ ‬لأرمينيا‭ ‬الصادرة‭ ‬عن‭ ‬مسؤولين‭ ‬فرنسيين‭... ‬والإعلانات‭ ‬عن‭ ‬تسليم‭ (‬يريفان‭) ‬أسلحة‭ ‬وذخائر،‭ ‬والاتهامات‭ ‬التي‭ ‬وجهها‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬شارل‭ ‬ميشال‭ ‬أمس‭ ‬إلى‭ ‬أذربيجان،‭ ‬لم‭ ‬تعتبر‭ ‬أذربيجان‭ ‬من‭ ‬الضروري‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬مفاوضات‭ ‬وفق‭ ‬هذه‭ ‬الصيغة‮»‬‭. ‬

واشار‭ ‬الى‭ ‬‮«‬جو‭ ‬مناهض‭ ‬لاذربيجان‭ ‬تشكل‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬الفوز‭ ‬الخاطف‭ ‬الأخير‭ ‬لباكو‭ ‬على‭ ‬الانفصاليين‭ ‬الأرمن‭ ‬في‭ ‬ناغورني‭ ‬قره‭ ‬باغ‭. ‬

وكانت‭ ‬وزيرة‭ ‬الخارجية‭ ‬الفرنسية‭ ‬كاترين‭ ‬كولونا‭ ‬اعلنت‭ ‬مساء‭ ‬الثلاثاء‭ ‬ان‭ ‬باريس‭ ‬‮«‬وافقت‮»‬‭ ‬على‭ ‬تسليم‭ ‬معدات‭ ‬عسكرية‭ ‬لارمينيا‭ ‬التي‭ ‬ترغب‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬نفسها‭ ‬من‭ ‬جارتها‭ ‬اذربيجان‭. ‬

لم‭ ‬توضح‭ ‬الوزيرة‭ ‬طبيعة‭ ‬المعدات‭ ‬لكنها‭ ‬أكدت‭ ‬ان‭ ‬باريس‭ ‬تتصرف‭ ‬‮«‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬في‭ ‬روحية‭ ‬مسؤولية‭ ‬وليس‭ ‬بذهنية‭ ‬تصعيد‮»‬‭. ‬

من‭ ‬جهتها‭ ‬قالت‭ ‬رئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬الفرنسية‭ ‬اليزابيث‭ ‬بورن‭ ‬انها‭ ‬ترغب‭ ‬في‭ ‬‮«‬خطة‭ ‬دعم‭ ‬أوروبية‮»‬‭ ‬لارمينيا‭. ‬