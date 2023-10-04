رئيس أذربيجان يرفض لقاء رئيس وزراء أرمينيا في إسبانيا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
باكو – (أ ف ب): رفض رئيس أذربيجان إلهام علييف لقاء رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان في اجتماع كان مقررا عقده أمس في إسبانيا، بعد إشارات الدعم التي أبداها الاتحاد الأوروبي ليريفان، حسبما أفاد مسؤول أذربيجاني وكالة فرانس برس أمس.
وقال المسؤول طالبا عدم كشف اسمه «في سياق التصريحات المؤيدة لأرمينيا الصادرة عن مسؤولين فرنسيين... والإعلانات عن تسليم (يريفان) أسلحة وذخائر، والاتهامات التي وجهها رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشال أمس إلى أذربيجان، لم تعتبر أذربيجان من الضروري المشاركة في مفاوضات وفق هذه الصيغة».
واشار الى «جو مناهض لاذربيجان تشكل» بعد الفوز الخاطف الأخير لباكو على الانفصاليين الأرمن في ناغورني قره باغ.
وكانت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا اعلنت مساء الثلاثاء ان باريس «وافقت» على تسليم معدات عسكرية لارمينيا التي ترغب في حماية نفسها من جارتها اذربيجان.
لم توضح الوزيرة طبيعة المعدات لكنها أكدت ان باريس تتصرف «في هذا المجال في روحية مسؤولية وليس بذهنية تصعيد».
من جهتها قالت رئيسة الوزراء الفرنسية اليزابيث بورن انها ترغب في «خطة دعم أوروبية» لارمينيا.
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