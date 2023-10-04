Thursday, 05 October 2023 03:14 GMT

رئيس أذربيجان يرفض لقاء رئيس وزراء أرمينيا في إسبانيا

10/4/2023 7:19:27 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

باكو‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬رفض‭ ‬رئيس‭ ‬أذربيجان‭ ‬إلهام‭ ‬علييف‭ ‬لقاء‭ ‬رئيس‭ ‬وزراء‭ ‬أرمينيا‭ ‬نيكول‭ ‬باشينيان‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬كان‭ ‬مقررا‭ ‬عقده‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬إسبانيا،‭ ‬بعد‭ ‬إشارات‭ ‬الدعم‭ ‬التي‭ ‬أبداها‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬ليريفان،‭ ‬حسبما‭ ‬أفاد‭ ‬مسؤول‭ ‬أذربيجاني‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أمس‭. ‬

وقال‭ ‬المسؤول‭ ‬طالبا‭ ‬عدم‭ ‬كشف‭ ‬اسمه‭ ‬‮«‬في‭ ‬سياق‭ ‬التصريحات‭ ‬المؤيدة‭ ‬لأرمينيا‭ ‬الصادرة‭ ‬عن‭ ‬مسؤولين‭ ‬فرنسيين‭... ‬والإعلانات‭ ‬عن‭ ‬تسليم‭ (‬يريفان‭) ‬أسلحة‭ ‬وذخائر،‭ ‬والاتهامات‭ ‬التي‭ ‬وجهها‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬شارل‭ ‬ميشال‭ ‬أمس‭ ‬إلى‭ ‬أذربيجان،‭ ‬لم‭ ‬تعتبر‭ ‬أذربيجان‭ ‬من‭ ‬الضروري‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬مفاوضات‭ ‬وفق‭ ‬هذه‭ ‬الصيغة‮»‬‭. ‬

واشار‭ ‬الى‭ ‬‮«‬جو‭ ‬مناهض‭ ‬لاذربيجان‭ ‬تشكل‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬الفوز‭ ‬الخاطف‭ ‬الأخير‭ ‬لباكو‭ ‬على‭ ‬الانفصاليين‭ ‬الأرمن‭ ‬في‭ ‬ناغورني‭ ‬قره‭ ‬باغ‭. ‬

وكانت‭ ‬وزيرة‭ ‬الخارجية‭ ‬الفرنسية‭ ‬كاترين‭ ‬كولونا‭ ‬اعلنت‭ ‬مساء‭ ‬الثلاثاء‭ ‬ان‭ ‬باريس‭ ‬‮«‬وافقت‮»‬‭ ‬على‭ ‬تسليم‭ ‬معدات‭ ‬عسكرية‭ ‬لارمينيا‭ ‬التي‭ ‬ترغب‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬نفسها‭ ‬من‭ ‬جارتها‭ ‬اذربيجان‭. ‬

لم‭ ‬توضح‭ ‬الوزيرة‭ ‬طبيعة‭ ‬المعدات‭ ‬لكنها‭ ‬أكدت‭ ‬ان‭ ‬باريس‭ ‬تتصرف‭ ‬‮«‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬في‭ ‬روحية‭ ‬مسؤولية‭ ‬وليس‭ ‬بذهنية‭ ‬تصعيد‮»‬‭. ‬

من‭ ‬جهتها‭ ‬قالت‭ ‬رئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬الفرنسية‭ ‬اليزابيث‭ ‬بورن‭ ‬انها‭ ‬ترغب‭ ‬في‭ ‬‮«‬خطة‭ ‬دعم‭ ‬أوروبية‮»‬‭ ‬لارمينيا‭. ‬

MENAFN04102023000055011008ID1107191330

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث