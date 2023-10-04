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اعتقال 5 يهود أرثوذوكس بصقوا على مسيحيين في القدس المحتلة

10/4/2023 7:19:26 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

القدس‭ ‬المحتلة‭ (‬وكالات‭ ‬الأنباء‭) :‬ألقت‭ ‬الشرطة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬خمسة‭ ‬مشتبه‭ ‬فيهم‭ ‬عقب‭ ‬انتشار‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬ليهود‭ ‬أرثوذوكس‭ ‬متطرفين‭ ‬وهو‭ ‬يبصقون‭ ‬على‭ ‬زوار‭ ‬مسيحيين‭ ‬في‭ ‬البلدة‭ ‬القديمة‭ ‬بالقدس‭. ‬وقالت‭ ‬الشرطة‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء،‭ ‬إن‭ ‬هناك‭ ‬اشتباها‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬المقبوض‭ ‬عليهم،‭ ‬وبينهم‭ ‬قاصر،‭ ‬بصقوا‭ ‬على‭ ‬الزوار‭ ‬أو‭ ‬مرتادي‭ ‬الكنائس‭. ‬

عادت‭ ‬ظاهرة‭ ‬‮«‬البصق‮»‬‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬يهود‭ ‬متدينون‭ ‬تجاه‭ ‬المصلين‭ ‬المسيحيين‭ ‬في‭ ‬القدس‭ ‬إلى‭ ‬الواجهة،‭ ‬وازدادت‭ ‬بشكل‭ ‬ملحوظ‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الأخيرة،‭ ‬وتكثفت‭ ‬خلال‭ ‬الأعياد‭ ‬اليهودية‭ ‬الأخيرة‭ ‬حتى‭ ‬اضطرت‭ ‬حاضرة‭ ‬الفاتيكان‭ ‬للتدخل‭ ‬ومخاطبة‭ ‬إسرائيل،‭ ‬ومطالبتها‭ ‬بالتصدي‭ ‬لذلك‭.‬

وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬‮«‬البصق‮»‬‭ ‬عادة‭ ‬قديمة،‭ ‬وتكاد‭ ‬تكون‭ ‬تقليداً‭ ‬يتبعه‭ ‬غلاة‭ ‬المتطرفين،‭ ‬فإن‭ ‬مقاطع‭ ‬فيديو‭ ‬نُشرت،‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الماضي،‭ ‬أظهرت‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المتدينين‭ ‬اليهود‭ ‬في‭ ‬البلدة‭ ‬القديمة‭ ‬في‭ ‬القدس‭ ‬يبصقون‭ ‬على‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المسيحيين‭ ‬الذين‭ ‬كانوا‭ ‬قد‭ ‬خرجوا‭ ‬من‭ ‬الكنيسة‭ ‬يحملون‭ ‬صليباً‭ ‬كبيراً‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬التقت‭ ‬بمسيرة‭ ‬اليهود؛‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬الازدراء‭ ‬ما‭ ‬أثار‭ ‬غضباً‭ ‬واستياءً‭ ‬واسعين‭ ‬بين‭ ‬المسيحيين‭.‬

وقال‭ ‬منسق‭ ‬منتدى‭ ‬الكنائس‭ ‬في‭ ‬الأراضي‭ ‬المقدسة،‭ ‬وديع‭ ‬أبو‭ ‬نصار،‭ ‬إن‭ ‬حاخامات‭ ‬يهوداً‭ ‬ضالعون‭ ‬في‭ ‬التحريض‭ ‬للقيام‭ ‬بمثل‭ ‬هذه‭ ‬الأعمال‭ ‬المقيتة،‭ ‬محذراً‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬ظاهرة‭ ‬البصق‭ ‬التي‭ ‬أخذت‭ ‬في‭ ‬الاتساعِ‭ ‬مؤخراً‭ ‬قد‭ ‬تتطور‭ ‬إلى‭ ‬ضرب،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬إلى‭ ‬جريمة‭ ‬قتل‭ .‬وكان‭ ‬يُفترض‭ ‬أن‭ ‬يلتقي‭ ‬أبو‭ ‬نصار‭ ‬بقيادة‭ ‬الشرطة‭ ‬الإسرائيلية،‭ ‬للبحث‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الموضوع‭ .‬وقال‭ ‬لإذاعة‭ ‬‮«‬كان‮»‬‭ ‬الإسرائيلية،‭ ‬إن‭ ‬‮«‬المسيحيين‭ ‬لا‭ ‬يطلبون‭ ‬مِنّة‭ ‬من‭ ‬أحد،‭ ‬بل‭ ‬يطالبون‭ ‬بما‭ ‬يجب‭ ‬القيام‭ ‬به‭ ‬لاجتثاث‭ ‬هذه‭ ‬الظاهرة‮»‬‭.‬

وجاء‭ ‬الغضب‭ ‬المسيحي‭ ‬الواسع‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬يشتكي‭ ‬فيه‭ ‬المسيحيون‭ ‬من‭ ‬الحكومة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬الحالية‭ ‬التي‭ ‬جعلت‭ ‬حياتهم‭ ‬أسوأ‭.‬وقال‭ ‬منسق‭ ‬مجلس‭ ‬الكنائس‭ ‬العالمي‭ ‬في‭ ‬القدس،‭ ‬يوسف‭ ‬ظاهر،‭ ‬إن‭ ‬الحجاج‭ ‬المسيحيين‭ ‬في‭ ‬القدس‭ ‬تعرضوا‭ ‬لاعتداءات‭ ‬متكررة‭ ‬في‭ ‬العامين‭ ‬الماضيين،‭ ‬وتحديداً‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الحكومة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬الحالية‭.‬وأضاف،‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬بثته‭ ‬‮«‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الفلسطينية‮»‬‭ ‬الرسمية،‭ ‬إن‭ ‬هناك‭ ‬استياءً‭ ‬من‭ ‬رؤساء‭ ‬الكنائس‭ ‬لعدم‭ ‬تدخل‭ ‬العالم‭ ‬لوضع‭ ‬حد‭ ‬لهذه‭ ‬الاعتداءات‭ ‬التي‭ ‬تتكرر‭ ‬بشكل‭ ‬كبير،‭ ‬خصوصاً‭ ‬أن‭ ‬مجسماً‭ ‬للمسيح‭ ‬قد‭ ‬تعرض‭ ‬قبل‭ ‬6‭ ‬أشهر‭ ‬للاعتداء‭ ‬والتكسير‭ ‬وضرب‭ ‬ظاهر‭ ‬مثلاً‭ ‬بأحد‭ ‬رجال‭ ‬الدين‭ ‬من‭ ‬الطائفة‭ ‬الأرمنية‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬القدس،‭ ‬الذي‭ ‬‮«‬تعرض‭ ‬للبصق‭ ‬في‭ ‬وجهه‭ ‬90‭ ‬مرة‭ ‬خلال‭ ‬عام‭ ‬واحد‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬بطريرك‭ ‬اللاتين‭ ‬في‭ ‬القدس،‭ ‬الكاردينال‭ ‬بييرباتيستا‭ ‬بيتسابالا،‭ ‬لوكالة‭ ‬‮«‬أسوشييتد‭ ‬برس‮»‬،‭ ‬إن‭ ‬المجتمع‭ ‬المسيحي‭ ‬الذي‭ ‬يعود‭ ‬تاريخ‭ ‬وجوده‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬إلى‭ ‬2000‭ ‬عام،‭ ‬يتعرض‭ ‬لهجوم‭ ‬متنامٍ،‭ ‬حيث‭ ‬جعلت‭ ‬الحكومة‭ ‬الأكثر‭ ‬يمينية‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬إسرائيل‭ ‬المتطرفين‭ ‬الذين‭ ‬يقومون‭ ‬بمضايقة‭ ‬رجال‭ ‬الدين،‭ ‬والاعتداء‭ ‬على‭ ‬الممتلكات‭ ‬الدينية‭ ‬بوتيرة‭ ‬متسارعة،‭ ‬أكثر‭ ‬جرأة‭ ‬وقال‭ ‬بيتسابالا‭ ‬أيضاً‭: ‬‮«‬إن‭ ‬تكرار‭ ‬هذه‭ ‬الهجمات‭ ‬والاعتداءات‭ ‬أصبح‭ ‬شيئاً‭ ‬جديداً‭. ‬يشعر‭ ‬هؤلاء‭ ‬الأشخاص‭ ‬بأنهم‭ ‬محميون،‭ ‬وأن‭ ‬المناخ‭ ‬الثقافي‭ ‬والسياسي‭ ‬الآن‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يبرر‭ ‬أو‭ ‬يتسامح‭ ‬مع‭ ‬الأفعال‭ ‬ضد‭ ‬المسيحيين‮»‬‭.‬

‭.‬وأثار‭ ‬الفيديو‭ ‬انتقادات‭ ‬حادة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو‭ ‬وكبير‭ ‬حاخامات‭ ‬إسرائيل‭. ‬ووصف‭ ‬قائد‭ ‬شرطة‭ ‬القدس‭ ‬دورون‭ ‬ترجمان‭ ‬الواقعة‭ ‬بـ«القبيحة‮»‬‭ ‬وقال‭ ‬إنه‭ ‬لن‭ ‬يتم‭ ‬التساهل‭ ‬مع‭ ‬الأعمال‭ ‬العدائية‭ ‬سواء‭ ‬ضد‭ ‬المسيحيين‭ ‬أو‭ ‬المسلمين‭ ‬أو‭ ‬اليهود‭. ‬وأوضح‭ ‬أنه‭ ‬سيتم‭ ‬تشكيل‭ ‬قوة‭ ‬مهام‭ ‬بهدف‭ ‬اتخاذ‭ ‬موقف‭ ‬أكثر‭ ‬صرامة‭ ‬ضد‭ ‬هذه‭ ‬الظاهرة‭. ‬

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