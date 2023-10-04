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هنأوه بفوزه برئاسة الاتحاد العربيعلـي بن محـمد يســتقبل النـائـب كاظــم ووفــد نــادي بنــي جمــرة

10/4/2023 7:19:21 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

الرفاع‭ ‬ ‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭:‬

استقبل‭ ‬سعادة‭ ‬اللواء‭ ‬الركن‭ ‬ الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬سعادة‭ ‬النائب‭ ‬جلال‭ ‬كاظم‭ ‬ورئيس‭ ‬نادي‭ ‬بني‭ ‬جمرة‭ ‬عبد‭ ‬المجيد‭ ‬إبراهيم‭ ‬والوفد‭ ‬المرافق‭ ‬لهما‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬فراس‭ ‬الحلواجي‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭.‬

وقدم‭ ‬وفد‭ ‬نادي‭ ‬بني‭ ‬جمرة‭ ‬خالص‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬للواء‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بمناسبة‭ ‬فوزه‭ ‬برئاسة‭ ‬الاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬كما‭ ‬هنأوا‭ ‬السيد‭ ‬فراس‭ ‬الحلواجي‭ ‬بمناسبة‭ ‬تعيينه‭ ‬أمينا‭ ‬عاما‭ ‬للاتحاد‭ ‬العربي‭.‬

وأعرب‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬للنائب‭ ‬جلال‭ ‬كاظم‭ ‬ووفد‭ ‬نادي‭ ‬بني‭ ‬جمرة‭ ‬على‭ ‬مشاعرهم‭ ‬النبيلة‭ ‬مقدرا‭ ‬الدور‭ ‬البارز‭ ‬الذي‭ ‬تلعبه‭ ‬الأندية‭ ‬الوطنية‭ ‬الأعضاء‭ ‬وبالأخص‭ ‬نادي‭ ‬بني‭ ‬جمرة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مسيرة‭ ‬اللعبة‭ ‬والتفاعل‭ ‬مع‭ ‬انشطة‭ ‬وبرامج‭ ‬الاتحاد‭.‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬فوزه‭ ‬برئاسة‭ ‬الاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬هو‭ ‬بمثابة‭ ‬تكليف‭ ‬لمواصلة‭ ‬مسيرة‭ ‬النجاحات‭ ‬التي‭ ‬حققها‭ ‬الاتحاد‭ ‬ابان‭ ‬وجوده‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وخدمة‭ ‬كافة‭ ‬الاتحادات‭ ‬العربية‭.‬

وعبر‭ ‬النائب‭ ‬جلال‭ ‬كاظم‭ ‬ووفد‭ ‬نادي‭ ‬بني‭ ‬جمرة‭ ‬عن‭ ‬تهانيهم‭ ‬للرئيس‭ ‬والأمين‭ ‬العام‭ ‬والتي‭ ‬تعد‭ ‬بمثابة‭ ‬تأكيد‭ ‬على‭ ‬كفاءة‭ ‬الكوادر‭ ‬المحلية‭ ‬متمنين‭ ‬لهما‭ ‬دوام‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭.‬

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