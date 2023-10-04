هنأوه بفوزه برئاسة الاتحاد العربيعلـي بن محـمد يســتقبل النـائـب كاظــم ووفــد نــادي بنــي جمــرة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
الرفاع – الاتحاد البحريني للكرة الطائرة:
استقبل سعادة اللواء الركن الشيخ علي بن محمد آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني للكرة الطائرة سعادة النائب جلال كاظم ورئيس نادي بني جمرة عبد المجيد إبراهيم والوفد المرافق لهما وذلك بحضور الأمين العام فراس الحلواجي وعدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد.
وقدم وفد نادي بني جمرة خالص التهاني والتبريكات للواء الركن الشيخ علي بن محمد آل خليفة بمناسبة فوزه برئاسة الاتحاد العربي كما هنأوا السيد فراس الحلواجي بمناسبة تعيينه أمينا عاما للاتحاد العربي.
وأعرب رئيس الاتحاد عن بالغ شكره وتقديره للنائب جلال كاظم ووفد نادي بني جمرة على مشاعرهم النبيلة مقدرا الدور البارز الذي تلعبه الأندية الوطنية الأعضاء وبالأخص نادي بني جمرة في تعزيز مسيرة اللعبة والتفاعل مع انشطة وبرامج الاتحاد.
وأكد أن فوزه برئاسة الاتحاد العربي هو بمثابة تكليف لمواصلة مسيرة النجاحات التي حققها الاتحاد ابان وجوده في مملكة البحرين وخدمة كافة الاتحادات العربية.
وعبر النائب جلال كاظم ووفد نادي بني جمرة عن تهانيهم للرئيس والأمين العام والتي تعد بمثابة تأكيد على كفاءة الكوادر المحلية متمنين لهما دوام التوفيق والنجاح.
MENAFN04102023000055011008ID1107191328
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.