Thursday, 05 October 2023 03:14 GMT

العلان مقيّمًا لطاقم (فلبيني-بوتاني) بكأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم

10/4/2023 7:19:21 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

كلف‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬اختصاصي‭ ‬تدريب‭ ‬وتطوير‭ ‬الحكام‭ ‬بقسم‭ ‬شؤون‭ ‬الحكام‭ ‬بالاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬ومقيم‭ ‬الحكام‭ ‬الآسيوي‭ ‬خالد‭ ‬العلان‭ ‬بالإشراف‭ ‬على‭ ‬تقييم‭ ‬طاقم‭ ‬تحكيم‭ ‬دولي‭ ‬فلبيني‭ ‬بوتاني،‭ ‬سيدير‭ ‬مباراة‭ ‬ناديي‭ ‬ MOHUN ‭ ‬ BAGAN ‭ ‬ SUPER ‭ ‬ GIANT ‭ ‬الهندي‭ ‬و BASHUNDHARA ‭ ‬ KINGS ‭ ‬البنغلاديشي،‭ ‬ضمن‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬لكأس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬للموسم‭ ‬الرياضي‭ ‬2023‭-‬2024‭.‬

وستقام‭ ‬المباراة‭ ‬يوم‭ ‬24‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري‭ ‬في‭ ‬الهند‭.‬

والتكليف‭ ‬الآسيوي‭ ‬لخالد‭ ‬العلان‭ ‬يأتي‭ ‬استمرارًا‭ ‬لسلسلة‭ ‬النجاحات‭ ‬التي‭ ‬يحققها‭ ‬سلك‭ ‬التحكيم‭ ‬البحريني،‭ ‬عبر‭ ‬تواجد‭ ‬كوادره‭ ‬المختلفة‭ ‬في‭ ‬الاستحقاقات‭ ‬والبطولات‭ ‬الكبرى‭ ‬كافة؛‭ ‬نظير‭ ‬ما‭ ‬اكتسبته‭ ‬من‭ ‬ثقة‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬الأصعدة‭ ‬المحلية‭ ‬والإقليمية‭ ‬والقارية‭ ‬والدولية‭ ‬بأدائه‭ ‬المميز‭ ‬والمشهود‭ ‬له‭ ‬بالكفاءة‭.‬

وسبق‭ ‬لخالد‭ ‬العلان‭ ‬أن‭ ‬أشرف‭ ‬على‭ ‬تقييم‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأطقم‭ ‬التحكيمية‭ ‬منذ‭ ‬اعتماده‭ ‬عام‭ ‬2018‭ ‬كمقيم‭ ‬حكام‭ ‬آسيوي‭.‬

MENAFN04102023000055011008ID1107191327

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث