العلان مقيّمًا لطاقم (فلبيني-بوتاني) بكأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

كلف‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬اختصاصي‭ ‬تدريب‭ ‬وتطوير‭ ‬الحكام‭ ‬بقسم‭ ‬شؤون‭ ‬الحكام‭ ‬بالاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬ومقيم‭ ‬الحكام‭ ‬الآسيوي‭ ‬خالد‭ ‬العلان‭ ‬بالإشراف‭ ‬على‭ ‬تقييم‭ ‬طاقم‭ ‬تحكيم‭ ‬دولي‭ ‬فلبيني‭ ‬بوتاني،‭ ‬سيدير‭ ‬مباراة‭ ‬ناديي‭ ‬ MOHUN ‭ ‬ BAGAN ‭ ‬ SUPER ‭ ‬ GIANT ‭ ‬الهندي‭ ‬و BASHUNDHARA ‭ ‬ KINGS ‭ ‬البنغلاديشي،‭ ‬ضمن‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬لكأس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬للموسم‭ ‬الرياضي‭ ‬2023‭-‬2024‭.‬

وستقام‭ ‬المباراة‭ ‬يوم‭ ‬24‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري‭ ‬في‭ ‬الهند‭.‬

والتكليف‭ ‬الآسيوي‭ ‬لخالد‭ ‬العلان‭ ‬يأتي‭ ‬استمرارًا‭ ‬لسلسلة‭ ‬النجاحات‭ ‬التي‭ ‬يحققها‭ ‬سلك‭ ‬التحكيم‭ ‬البحريني،‭ ‬عبر‭ ‬تواجد‭ ‬كوادره‭ ‬المختلفة‭ ‬في‭ ‬الاستحقاقات‭ ‬والبطولات‭ ‬الكبرى‭ ‬كافة؛‭ ‬نظير‭ ‬ما‭ ‬اكتسبته‭ ‬من‭ ‬ثقة‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬الأصعدة‭ ‬المحلية‭ ‬والإقليمية‭ ‬والقارية‭ ‬والدولية‭ ‬بأدائه‭ ‬المميز‭ ‬والمشهود‭ ‬له‭ ‬بالكفاءة‭.‬

وسبق‭ ‬لخالد‭ ‬العلان‭ ‬أن‭ ‬أشرف‭ ‬على‭ ‬تقييم‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأطقم‭ ‬التحكيمية‭ ‬منذ‭ ‬اعتماده‭ ‬عام‭ ‬2018‭ ‬كمقيم‭ ‬حكام‭ ‬آسيوي‭.‬