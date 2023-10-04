العلان مقيّمًا لطاقم (فلبيني-بوتاني) بكأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
كلف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اختصاصي تدريب وتطوير الحكام بقسم شؤون الحكام بالاتحاد البحريني لكرة القدم ومقيم الحكام الآسيوي خالد العلان بالإشراف على تقييم طاقم تحكيم دولي فلبيني بوتاني، سيدير مباراة ناديي MOHUN BAGAN SUPER GIANT الهندي و BASHUNDHARA KINGS البنغلاديشي، ضمن دور المجموعات لكأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للموسم الرياضي 2023-2024.
وستقام المباراة يوم 24 أكتوبر الجاري في الهند.
والتكليف الآسيوي لخالد العلان يأتي استمرارًا لسلسلة النجاحات التي يحققها سلك التحكيم البحريني، عبر تواجد كوادره المختلفة في الاستحقاقات والبطولات الكبرى كافة؛ نظير ما اكتسبته من ثقة على جميع الأصعدة المحلية والإقليمية والقارية والدولية بأدائه المميز والمشهود له بالكفاءة.
وسبق لخالد العلان أن أشرف على تقييم العديد من الأطقم التحكيمية منذ اعتماده عام 2018 كمقيم حكام آسيوي.
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