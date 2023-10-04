Thursday, 05 October 2023 03:14 GMT

الوفد البحريني يشارك بورشة الاتحاد الآسيوي لمنتخبات كأس آسيا 2023

10/4/2023 7:19:21 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭: ‬يشارك‭ ‬وفد‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬في‭ ‬ورشة‭ ‬عمل‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬للمنتخبات‭ ‬المشاركة‭ ‬بكأس‭ ‬آسيا‭ ‬2023،‭ ‬إذ‭ ‬ستقام‭ ‬البطولة‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬قطر‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬12‭ ‬يناير‭ ‬2024‭ ‬وحتى‭ ‬10‭ ‬فبراير‭ ‬2024‭.‬

ويضم‭ ‬الوفد‭ ‬كلاً‭ ‬من‭: ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬الشؤون‭ ‬الفنية‭ ‬بالاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬عابد‭ ‬الأنصاري،‭ ‬إداري‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬عادل‭ ‬السعدون،‭ ‬اختصاصي‭ ‬العلاج‭ ‬الطبيعي‭ ‬للمنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬حمد‭ ‬الشايجي‭ ‬والمنسق‭ ‬الإعلامي‭ ‬لمنتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬محمد‭ ‬عبد‭ ‬الغفار‭.‬

وسيحضر‭ ‬وفد‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬جلسات‭ ‬ورشة‭ ‬العمل‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬بتنظيم‭ ‬وإشراف‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬‮«‬شيراتون‭ ‬الدوحة‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الفترة‭ ‬4‭ ‬وحتى‭ ‬6‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023‭.‬

وتتضمن‭ ‬الورشة‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المحاور،‭ ‬وأبرزها‭ ‬شرح‭ ‬لوائح‭ ‬وأنظمة‭ ‬البطولة‭ ‬القارية‭ ‬الأكبر‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المنتخبات‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬الجوانب‭ ‬الفنية‭ ‬والإدارية‭ ‬والتنظيمية‭ ‬والإعلامية‭ ‬والتسويقية‭ ‬والطبية‭ ‬وغيرها،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬زيارات‭ ‬ميدانية‭ ‬للاستادات‭ ‬التي‭ ‬ستحتضن‭ ‬المباريات،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ملاعب‭ ‬التدريب‭ ‬ومقار‭ ‬السكن‭.‬

يشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬سيلعب‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬ E ‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬إلى‭ ‬جانبه‭ ‬منتخبات‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬وماليزيا‭ ‬والأردن‭.‬

MENAFN04102023000055011008ID1107191326

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث