الوفد البحريني يشارك بورشة الاتحاد الآسيوي لمنتخبات كأس آسيا 2023

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭: ‬يشارك‭ ‬وفد‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬في‭ ‬ورشة‭ ‬عمل‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬للمنتخبات‭ ‬المشاركة‭ ‬بكأس‭ ‬آسيا‭ ‬2023،‭ ‬إذ‭ ‬ستقام‭ ‬البطولة‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬قطر‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬12‭ ‬يناير‭ ‬2024‭ ‬وحتى‭ ‬10‭ ‬فبراير‭ ‬2024‭.‬

ويضم‭ ‬الوفد‭ ‬كلاً‭ ‬من‭: ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬الشؤون‭ ‬الفنية‭ ‬بالاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬عابد‭ ‬الأنصاري،‭ ‬إداري‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬عادل‭ ‬السعدون،‭ ‬اختصاصي‭ ‬العلاج‭ ‬الطبيعي‭ ‬للمنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬حمد‭ ‬الشايجي‭ ‬والمنسق‭ ‬الإعلامي‭ ‬لمنتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬محمد‭ ‬عبد‭ ‬الغفار‭.‬

وسيحضر‭ ‬وفد‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬جلسات‭ ‬ورشة‭ ‬العمل‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬بتنظيم‭ ‬وإشراف‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬‮«‬شيراتون‭ ‬الدوحة‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الفترة‭ ‬4‭ ‬وحتى‭ ‬6‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023‭.‬

وتتضمن‭ ‬الورشة‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المحاور،‭ ‬وأبرزها‭ ‬شرح‭ ‬لوائح‭ ‬وأنظمة‭ ‬البطولة‭ ‬القارية‭ ‬الأكبر‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المنتخبات‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬الجوانب‭ ‬الفنية‭ ‬والإدارية‭ ‬والتنظيمية‭ ‬والإعلامية‭ ‬والتسويقية‭ ‬والطبية‭ ‬وغيرها،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬زيارات‭ ‬ميدانية‭ ‬للاستادات‭ ‬التي‭ ‬ستحتضن‭ ‬المباريات،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ملاعب‭ ‬التدريب‭ ‬ومقار‭ ‬السكن‭.‬

يشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬سيلعب‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬ E ‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬إلى‭ ‬جانبه‭ ‬منتخبات‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬وماليزيا‭ ‬والأردن‭.‬