الوفد البحريني يشارك بورشة الاتحاد الآسيوي لمنتخبات كأس آسيا 2023

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
الاتحاد البحريني لكرة القدم: يشارك وفد الاتحاد البحريني لكرة القدم، في ورشة عمل الاتحاد الآسيوي للمنتخبات المشاركة بكأس آسيا 2023، إذ ستقام البطولة في دولة قطر خلال الفترة 12 يناير 2024 وحتى 10 فبراير 2024.
ويضم الوفد كلاً من: رئيس قسم الشؤون الفنية بالاتحاد البحريني لكرة القدم عابد الأنصاري، إداري المنتخب الوطني الأول عادل السعدون، اختصاصي العلاج الطبيعي للمنتخب الوطني الأول حمد الشايجي والمنسق الإعلامي لمنتخبنا الوطني الأول محمد عبد الغفار.
وسيحضر وفد منتخبنا الوطني جلسات ورشة العمل التي تقام بتنظيم وإشراف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في فندق «شيراتون الدوحة»، وذلك على مدار الفترة 4 وحتى 6 أكتوبر 2023.
وتتضمن الورشة العديد من المحاور، وأبرزها شرح لوائح وأنظمة البطولة القارية الأكبر على مستوى المنتخبات الوطنية في الجوانب الفنية والإدارية والتنظيمية والإعلامية والتسويقية والطبية وغيرها، بالإضافة إلى زيارات ميدانية للاستادات التي ستحتضن المباريات، بالإضافة إلى ملاعب التدريب ومقار السكن.
يشار إلى أن منتخبنا الوطني الأول سيلعب في المجموعة E التي تضم إلى جانبه منتخبات كوريا الجنوبية وماليزيا والأردن.
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