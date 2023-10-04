اعتماد قائمة منتخب كرة الصالات للتصفيات الآسيوية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
الاتحاد البحريني لكرة القدم: اعتمد الاتحاد البحريني لكرة القدم وفد منتخبنا الوطني الأول لكرة الصالات، الذي سيشارك في تصفيات كأس آسيا لكرة الصالات 2024، إذ ستقام التصفيات خلال الفترة 7-11 أكتوبر الجاري، على صالة مدينة خليفة الرياضية.
ويترأس عضو مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة القدم رئيس لجنتي الصالات والشواطئ عارف المناعي وفد المنتخب، ويضم أيضًا: مدير المنتخب محمد الغنيم، إداري المنتخب عبدالرحمن الصديقي، مدرب المنتخب البرازيلي رافاييل فوغاغيرو، مساعد المدرب أحمد الكوهجي، اختصاصي العلاج الطبيعي محمد جاسم والمدلك أنيميش كومار. واختار المدرب رافاييل قائمة مكونة من 14 لاعبًا للتصفيات هم: سيد فاضل رضي، سيد محمد حميد، لؤي المحفوظ، محمد السندي، فلاح عباس، جسام عنان، صالح سنجار، سلمان الملا، ميرزا النعيمي، أحمد عنتر، أحمد عبدالنبي، حسن محمد، عمار ميحد وفارس شيرين.
ويلعب منتخبنا الوطني الأول لكرة الصالات في المجموعة
F
التي تضم إلى جانبه منتخبات الكويت وتيمور الشرقية وبروناي دار السلام.
وبحسب جدول التصفيات، فإن أحمر الصالات سيدشن مشواره بلقاء منتخب تيمور الشرقية يوم السبت 7 أكتوبر، فيما يلاقي منتخب بروناي دار السلام يوم الإثنين 9 أكتوبر، على أن يختتم مبارياته في المجموعة بمواجهة منتخب الكويت يوم الأربعاء 11 أكتوبر. وتقام جميع المباريات عند 6.30 مساءً على صالة مدينة خليفة الرياضية.
ويواصل المنتخب سلسلة تدريباته التحضيرية للتصفيات الآسيوية، إذ يخوض تدريباته على صالة مدينة خليفة الرياضية.
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