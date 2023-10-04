اعتماد قائمة منتخب كرة الصالات للتصفيات الآسيوية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭: ‬اعتمد‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬وفد‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬الصالات،‭ ‬الذي‭ ‬سيشارك‭ ‬في‭ ‬تصفيات‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬لكرة‭ ‬الصالات‭ ‬2024،‭ ‬إذ‭ ‬ستقام‭ ‬التصفيات‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬7‭-‬11‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري،‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية‭.‬

ويترأس‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬رئيس‭ ‬لجنتي‭ ‬الصالات‭ ‬والشواطئ‭ ‬عارف‭ ‬المناعي‭ ‬وفد‭ ‬المنتخب،‭ ‬ويضم‭ ‬أيضًا‭: ‬مدير‭ ‬المنتخب‭ ‬محمد‭ ‬الغنيم،‭ ‬إداري‭ ‬المنتخب‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬الصديقي،‭ ‬مدرب‭ ‬المنتخب‭ ‬البرازيلي‭ ‬رافاييل‭ ‬فوغاغيرو،‭ ‬مساعد‭ ‬المدرب‭ ‬أحمد‭ ‬الكوهجي،‭ ‬اختصاصي‭ ‬العلاج‭ ‬الطبيعي‭ ‬محمد‭ ‬جاسم‭ ‬والمدلك‭ ‬أنيميش‭ ‬كومار‭. ‬واختار‭ ‬المدرب‭ ‬رافاييل‭ ‬قائمة‭ ‬مكونة‭ ‬من‭ ‬14‭ ‬لاعبًا‭ ‬للتصفيات‭ ‬هم‭: ‬سيد‭ ‬فاضل‭ ‬رضي،‭ ‬سيد‭ ‬محمد‭ ‬حميد،‭ ‬لؤي‭ ‬المحفوظ،‭ ‬محمد‭ ‬السندي،‭ ‬فلاح‭ ‬عباس،‭ ‬جسام‭ ‬عنان،‭ ‬صالح‭ ‬سنجار،‭ ‬سلمان‭ ‬الملا،‭ ‬ميرزا‭ ‬النعيمي،‭ ‬أحمد‭ ‬عنتر،‭ ‬أحمد‭ ‬عبدالنبي،‭ ‬حسن‭ ‬محمد،‭ ‬عمار‭ ‬ميحد‭ ‬وفارس‭ ‬شيرين‭.‬

ويلعب‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬الصالات‭ ‬في‭ ‬المجموعة‮

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‬التي‭ ‬تضم‭ ‬إلى‭ ‬جانبه‭ ‬منتخبات‭ ‬الكويت‭ ‬وتيمور‭ ‬الشرقية‭ ‬وبروناي‭ ‬دار‭ ‬السلام‭.‬

وبحسب‭ ‬جدول‭ ‬التصفيات،‭ ‬فإن‭ ‬أحمر‭ ‬الصالات‭ ‬سيدشن‭ ‬مشواره‭ ‬بلقاء‭ ‬منتخب‭ ‬تيمور‭ ‬الشرقية‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬7‭ ‬أكتوبر،‭ ‬فيما‭ ‬يلاقي‭ ‬منتخب‭ ‬بروناي‭ ‬دار‭ ‬السلام‭ ‬يوم‭ ‬الإثنين‭ ‬9‭ ‬أكتوبر،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يختتم‭ ‬مبارياته‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬بمواجهة‭ ‬منتخب‭ ‬الكويت‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬11‭ ‬أكتوبر‭. ‬وتقام‭ ‬جميع‭ ‬المباريات‭ ‬عند‭ ‬6‭.‬30‭ ‬مساءً‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية‭.‬

ويواصل‭ ‬المنتخب‭ ‬سلسلة‭ ‬تدريباته‭ ‬التحضيرية‭ ‬للتصفيات‭ ‬الآسيوية،‭ ‬إذ‭ ‬يخوض‭ ‬تدريباته‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية‭.‬