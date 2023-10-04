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حمد عيد يقود طائرة النجمة‎

10/4/2023 7:19:20 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعلن‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬نادي‭ ‬النجمة‭ ‬تعيين‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬حمد‭ ‬عيد‭ ‬مدربًا‭ ‬للفريق‭ ‬الأول‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭.‬

وجرى‭ ‬تقديمه‭ ‬رسميا‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬النادي،‭ ‬حيث‭ ‬يعد‭ ‬عيد‭ ‬من‭ ‬المدربين‭ ‬الشباب‭ ‬البارزين‭ ‬في‭ ‬الساحة‭ ‬المحلية‭.‬

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