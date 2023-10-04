حمد عيد يقود طائرة النجمة‎

حمد عيد يقود طائرة النجمة
التاريخ
10/4/2023 7:19:20 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
أعلن مجلس إدارة نادي النجمة تعيين المدرب الوطني حمد عيد مدربًا للفريق الأول للكرة الطائرة.
وجرى تقديمه رسميا في مقر النادي، حيث يعد عيد من المدربين الشباب البارزين في الساحة المحلية.
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