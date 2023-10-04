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سلة الأردن عينها على ذهب هانغجو

10/4/2023 7:19:20 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

هانغجو‭ (‬الصين‭) ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬بلغ‭ ‬المنتخب‭ ‬الاردني‭ ‬نهائي‭ ‬مسابقة‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬للرجال‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬الصين‭ ‬تايبيه‭ ‬بفارق‭ ‬كبير‭ ‬90‭-‬71‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬ضمن‭ ‬دورة‭ ‬الالعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬في‭ ‬هانغجو‭ ‬الصينية،‭ ‬ليضمن‭ ‬بذلك‭ ‬احراز‭ ‬الفضية‭ ‬على‭ ‬الأقل‭.‬

ويأمل‭ ‬الأردن‭ ‬في‭ ‬حصد‭ ‬ذهبيته‭ ‬الاولى‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الحالية‭ ‬للالعاب،‭ ‬بعدما‭ ‬فاز‭ ‬بفضيتين‭ ‬وبرونزية‭ ‬وجميعها‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬التايكواندو‭.‬

وهيمن‭ ‬المنتخب‭ ‬الاردني‭ ‬على‭ ‬الأشواط‭ ‬الثلاثة‭ ‬الاولى،‭ ‬فأنهى‭ ‬الربع‭ ‬الاول‭ ‬19‭-‬16‭ ‬والثاني‭ ‬26‭-‬19‭ ‬والثالث‭ ‬24‭-‬12،‭ ‬وتأخر‭ ‬في‭ ‬الرابع‭ ‬21‭-‬24‭.‬

وتألق‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬‮«‬النشامى‮»‬‭ ‬المجنسان‭ ‬الاميركيان‭ ‬رونداي‭ ‬هوليس‭-‬جيفرسون‭ ‬وجون‭ ‬بوهانون‭ ‬بتسجيل‭ ‬الاول‭ ‬20‭ ‬نقطة،‭ ‬والثاني‭ ‬15،‭ ‬فيما‭ ‬اضاف‭ ‬أحمد‭ ‬الدويري‭ ‬19‭ ‬نقطة‭ ‬وفادي‭ ‬مصطفى‭ ‬14‭ ‬وسامي‭ ‬بزيع‭ ‬12‭.‬

وبات‭ ‬منتخب‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬أول‭ ‬فريق‭ ‬جماعي‭ ‬يحقق‭ ‬ميدالية‭ ‬للأردن‭ ‬في‭ ‬دورات‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬منذ‭ ‬انتظام‭ ‬المشاركة‭ ‬عام‭ ‬1986‭ ‬في‭ ‬سيول‭ ‬حين‭ ‬حلّ‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الرابع،‭ ‬ليعود‭ ‬ويكرر‭ ‬الانجاز‭ ‬ذاته‭ ‬عام‭ ‬2006‭ ‬بالدوحة‭.‬

كما‭ ‬يسعى‭ ‬الأردن‭ ‬إلى‭ ‬تعويض‭ ‬ظهوره‭ ‬المخيّب‭ ‬في‭ ‬مونديال‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬حيث‭ ‬خسر‭ ‬كل‭ ‬مبارياته‭ ‬الثلاث‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬المجموعات،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬مباراتين‭ ‬أخريين‭ ‬في‭ ‬التصنيف‭.‬

وحقق‭ ‬المنتخب‭ ‬الأردني‭ ‬فوزه‭ ‬الخامس‭ ‬تواليا‭ ‬في‭ ‬هانغجو،‭ ‬بعد‭ ‬ثلاثة‭ ‬انتصارات‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬على‭ ‬تايلاند‭ ‬93‭-‬76‭ ‬والبحرين‭ ‬84‭-‬60‭ ‬والفيليبين‭ ‬87‭-‬62،‭ ‬ليتصدر‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة‭ ‬بالعلامة‭ ‬الكاملة،‭ ‬منحته‭ ‬التأهل‭ ‬المباشر‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬الذي‭ ‬تخطى‭ ‬فيه‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي‭ ‬76‭-‬57‭.‬

وعبّر‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأردني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬محمد‭ ‬عليان‭ ‬عن‭ ‬فرحته‭ ‬بهذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬التاريخي‭ ‬في‭ ‬حديثه‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس،‭ ‬قائلاً‭ ‬‮«‬نطمح‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬نكون‭ ‬أول‭ ‬منتخب‭ ‬عربي‭ ‬يتوج‭ ‬بذهبية‭ ‬لعبة‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬في‭ ‬دورات‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬وتحقيق‭ ‬انجاز‭ ‬هو‭ ‬الأكبر‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬السلة‭ ‬الأردنية‭ ‬بعد‭ ‬التأهل‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات‭ ‬لنهائيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬قدّم‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوجه‭ ‬الحقيقي‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬الأردنية،‭ ‬ونقدّر‭ ‬الجهود‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬بذلها‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬بقيادة‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬وسام‭ ‬الصوص‭ ‬ونحيي‭ ‬جميع‭ ‬اللاعبين‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الأداء‭ ‬والمستوى‭ ‬الرائع‮»‬‭.‬

وختم‭ ‬‮«‬ثقتنا‭ ‬كبيرة‭ ‬بالمنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬لمواصلة‭ ‬مسيرة‭ ‬الإنجاز‭ ‬والعودة‭ ‬للوطن‭ ‬مكللين‭ ‬بالذهب‮»‬‭. ‬

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