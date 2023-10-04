سلة الأردن عينها على ذهب هانغجو

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
هانغجو (الصين) – (أ ف ب): بلغ المنتخب الاردني نهائي مسابقة كرة السلة للرجال بفوزه على الصين تايبيه بفارق كبير 90-71 أمس الأربعاء ضمن دورة الالعاب الآسيوية في هانغجو الصينية، ليضمن بذلك احراز الفضية على الأقل.
ويأمل الأردن في حصد ذهبيته الاولى في النسخة الحالية للالعاب، بعدما فاز بفضيتين وبرونزية وجميعها في مسابقة التايكواندو.
وهيمن المنتخب الاردني على الأشواط الثلاثة الاولى، فأنهى الربع الاول 19-16 والثاني 26-19 والثالث 24-12، وتأخر في الرابع 21-24.
وتألق في صفوف «النشامى» المجنسان الاميركيان رونداي هوليس-جيفرسون وجون بوهانون بتسجيل الاول 20 نقطة، والثاني 15، فيما اضاف أحمد الدويري 19 نقطة وفادي مصطفى 14 وسامي بزيع 12.
وبات منتخب كرة السلة أول فريق جماعي يحقق ميدالية للأردن في دورات الألعاب الآسيوية منذ انتظام المشاركة عام 1986 في سيول حين حلّ في المركز الرابع، ليعود ويكرر الانجاز ذاته عام 2006 بالدوحة.
كما يسعى الأردن إلى تعويض ظهوره المخيّب في مونديال الشهر الماضي حيث خسر كل مبارياته الثلاث في دور المجموعات، إضافة إلى مباراتين أخريين في التصنيف.
وحقق المنتخب الأردني فوزه الخامس تواليا في هانغجو، بعد ثلاثة انتصارات في دور المجموعات على تايلاند 93-76 والبحرين 84-60 والفيليبين 87-62، ليتصدر المجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة، منحته التأهل المباشر إلى الدور ربع النهائي الذي تخطى فيه المنتخب السعودي 76-57.
وعبّر رئيس الاتحاد الأردني لكرة السلة محمد عليان عن فرحته بهذا الإنجاز التاريخي في حديثه لوكالة فرانس برس، قائلاً «نطمح في أن نكون أول منتخب عربي يتوج بذهبية لعبة كرة السلة في دورات الألعاب الآسيوية وتحقيق انجاز هو الأكبر في تاريخ السلة الأردنية بعد التأهل ثلاث مرات لنهائيات كأس العالم».
وأضاف «قدّم منتخبنا الوجه الحقيقي لكرة السلة الأردنية، ونقدّر الجهود الكبيرة التي بذلها الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني وسام الصوص ونحيي جميع اللاعبين على هذا الأداء والمستوى الرائع».
وختم «ثقتنا كبيرة بالمنتخب الوطني لمواصلة مسيرة الإنجاز والعودة للوطن مكللين بالذهب».
MENAFN04102023000055011008ID1107191323
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.