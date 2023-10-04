التميمي يكتفي ببرونزية الاسكواش

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

هانغجو‭ (‬الصين‭) - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬اكتفى‭ ‬القطري‭ ‬عبدالله‭ ‬التميمي‭ ‬ببرونزية‭ ‬فردي‭ ‬الرجال‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬السكواش‭ ‬لدورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬المقامة‭ ‬في‭ ‬هانغجو‭ ‬الصينية،‭ ‬بخسارته‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬أمام‭ ‬الماليزي‭ ‬أن‭ ‬جي‭ ‬إيين‭ ‬يوو‭ ‬1‭-‬3‭.‬

وبعدما‭ ‬حسم‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬12‭-‬10،‭ ‬تراجع‭ ‬مردود‭ ‬القطري‭ ‬البالغ‭ ‬28‭ ‬عاماً،‭ ‬فخسر‭ ‬الأشواط‭ ‬الثلاثة‭ ‬التالية‭ ‬7‭-‬11‭ ‬و9‭-‬11‭ ‬و5‭-‬11،‭ ‬ليكتفي‭ ‬بالبرونزية‭ ‬التي‭ ‬رفعت‭ ‬رصيد‭ ‬قطر‭ ‬الإجمالي‭ ‬إلى‭ ‬11‭ ‬ميدالية،‭ ‬بينها‭ ‬3‭ ‬ذهبيات‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬5‭ ‬فضيات‭ ‬و3‭ ‬برونزيات‭.‬



