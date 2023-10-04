التميمي يكتفي ببرونزية الاسكواش

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
هانغجو (الصين) - (أ ف ب): اكتفى القطري عبدالله التميمي ببرونزية فردي الرجال في مسابقة السكواش لدورة الألعاب الآسيوية المقامة في هانغجو الصينية، بخسارته في نصف النهائي أمس الأربعاء أمام الماليزي أن جي إيين يوو 1-3.
وبعدما حسم الشوط الأول 12-10، تراجع مردود القطري البالغ 28 عاماً، فخسر الأشواط الثلاثة التالية 7-11 و9-11 و5-11، ليكتفي بالبرونزية التي رفعت رصيد قطر الإجمالي إلى 11 ميدالية، بينها 3 ذهبيات إضافة إلى 5 فضيات و3 برونزيات.
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