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المنشطات توقف السعودي العسيري مؤقتا

10/4/2023 7:19:19 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

هانغجو‭ (‬الصين‭) - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬اوقف‭ ‬عداء‭ ‬المسافات‭ ‬الطويلة‭ ‬السعودي‭ ‬محمد‭ ‬يوسف‭ ‬العسيري‭ ‬موقتاً‭ ‬بعدما‭ ‬فشل‭ ‬في‭ ‬فصح‭ ‬المنشطات،‭ ‬ليصبح‭ ‬ثاني‭ ‬حالة‭ ‬تنشط‭ ‬يتم‭ ‬الإبلاغ‭ ‬عنها‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬المقامة‭ ‬في‭ ‬هانغجو‭ ‬الصينية‭.‬

وتم‭ ‬جمع‭ ‬العينة‭ ‬من‭ ‬العداء‭ ‬البالغ‭ ‬34عاما‭ ‬في‭ ‬26‭ ‬سبتمبر‭ ‬أثناء‭ ‬اختبار‭ ‬خارج‭ ‬المنافسة‭ ‬ولم‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬10‭ ‬آلاف‭ ‬متر‭ ‬بعد‭ ‬أربعة‭ ‬أيام‭. ‬

وكان‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أيضا‭ ‬أن‭ ‬يشارك‭ ‬العسيري‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬5‭ ‬آلاف‭ ‬متر‭ ‬الأربعاء،‭ ‬لكنه‭ ‬لم‭ ‬يتواجد‭ ‬عند‭ ‬خط‭ ‬الانطلاق‭.‬

وقالت‭ ‬وكالة‭ ‬الاختبارات‭ ‬الدولية‭ ‬التي‭ ‬تجري‭ ‬فحوص‭ ‬المنشطات‭ ‬في‭ ‬آسياد‭ ‬هانغجو،‭ ‬إن‭ ‬نتيجة‭ ‬اختبار‭ ‬العسيري‭ ‬جاءت‭ ‬إيجابية‭ ‬لمادة‭ ‬داربيبويتين‭ ‬المحظورة‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬التحمل‭.‬

وتابعت‭ ‬‮«‬تم‭ ‬إبلاغ‭ ‬الرياضي‭ ‬بالقضية‭ ‬وتم‭ ‬إيقافه‭ ‬موقتا‭ ‬بمفعول‭ ‬فوري‮»‬،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬‮«‬له‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬طلب‭ ‬تحليل‭ ‬العينة‭ ‬باء‮»‬‭. ‬وتم‭ ‬ايقاف‭ ‬الملاكم‭ ‬الأفغاني‭ ‬محمد‭ ‬خيبر‭ ‬نورستاني‭ ‬في‭ ‬28‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭ ‬بسبب‭ ‬سقوطه‭ ‬في‭ ‬اختبار‭ ‬للمنشطات،‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬حالة‭ ‬يتم‭ ‬الإبلاغ‭ ‬عنها‭ ‬في‭ ‬الألعاب،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬الى‭ ‬إيقافه‭ ‬موقتاً‭.‬

وقالت‭ ‬الوكالة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬‮«‬محمد‭ ‬خيبر‭ ‬نورستاني‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬37‭ ‬عاما‭ ‬والذي‭ ‬خسر‭ ‬في‭ ‬الأدوار‭ ‬التمهيدية‭ ‬لفئة‭ ‬وزن‭ ‬71‭ ‬كلغ‭ ‬في‭ ‬هانغجو،‭ ‬جاءت‭ ‬نتيجة‭ ‬اختباره‭ ‬إيجابية‭ ‬لمادتين‭ ‬محظورتين‮»‬‭.‬

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