المنشطات توقف السعودي العسيري مؤقتا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
هانغجو (الصين) - (أ ف ب): اوقف عداء المسافات الطويلة السعودي محمد يوسف العسيري موقتاً بعدما فشل في فصح المنشطات، ليصبح ثاني حالة تنشط يتم الإبلاغ عنها في دورة الألعاب الآسيوية المقامة في هانغجو الصينية.
وتم جمع العينة من العداء البالغ 34عاما في 26 سبتمبر أثناء اختبار خارج المنافسة ولم يشارك في سباق 10 آلاف متر بعد أربعة أيام.
وكان من المقرر أيضا أن يشارك العسيري في سباق 5 آلاف متر الأربعاء، لكنه لم يتواجد عند خط الانطلاق.
وقالت وكالة الاختبارات الدولية التي تجري فحوص المنشطات في آسياد هانغجو، إن نتيجة اختبار العسيري جاءت إيجابية لمادة داربيبويتين المحظورة التي تعزز القدرة على التحمل.
وتابعت «تم إبلاغ الرياضي بالقضية وتم إيقافه موقتا بمفعول فوري»، مؤكدة أن «له الحق في طلب تحليل العينة باء». وتم ايقاف الملاكم الأفغاني محمد خيبر نورستاني في 28 أيلول/سبتمبر بسبب سقوطه في اختبار للمنشطات، في أول حالة يتم الإبلاغ عنها في الألعاب، ما أدى الى إيقافه موقتاً.
وقالت الوكالة في بيان إن «محمد خيبر نورستاني البالغ من العمر 37 عاما والذي خسر في الأدوار التمهيدية لفئة وزن 71 كلغ في هانغجو، جاءت نتيجة اختباره إيجابية لمادتين محظورتين».
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