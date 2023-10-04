فرسان السعودية يحصدون الذهب

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

أكد‭ ‬منتخب‭ ‬السعودية‭ ‬لقفز‭ ‬الحواجز‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الفروسية‭ ‬تخصصه‭ ‬بإحراز‭ ‬الميدالية‭ ‬الذهبية‭ ‬للفرق‭ ‬امس‭ ‬الاربعاء‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬التاسعة‭ ‬عشرة‭ ‬بهانغتشو‭ ‬في‭ ‬الصين‭.‬

وتصدر‭ ‬الفريق‭ ‬السعودي،‭ ‬الذي‭ ‬تألف‭ ‬من‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬الراجحي‭ ‬ورمزي‭ ‬الدهامي‭ ‬وعبدالله‭ ‬الشربتلي‭ ‬ومشاري‭ ‬الحربي،‭ ‬المنافسة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أخطاء‭ ‬بإجمالي‭ ‬زمن‭ ‬111‭.‬83‭ ‬ثانية‭.‬

وهنأت‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬والبارالمبية‭ ‬السعودية‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬عبر‭ ‬حسابها‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬إكس‭ ‬قائلة‭: ‬فرسان‭ ‬من‭ ‬ذهب‭.. ‬انتزع‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي‭ ‬لقفز‭ ‬الحواجز‭ ‬الميدالية‭ ‬الذهبية‭ ‬لمنافسات‭ ‬الفروسية،‭ ‬بعد‭ ‬تصدره‭ ‬بلا‭ ‬أخطاء‭.. ‬مبروك‭ ‬يا‭ ‬رجال‭.‬

وبحسب‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬والبارالمبية‭ ‬السعودية،‭ ‬فقد‭ ‬انطلق‭ ‬مشوار‭ ‬الفروسية‭ ‬السعودية‭ ‬مع‭ ‬الميداليات‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬في‭ ‬مشاركتها‭ ‬الاولى‭ ‬بالدوحة‭ ‬عام‭ ‬2006‭ ‬عبر‭ ‬ذهبية‭ ‬الفرق،‭ ‬التي‭ ‬حافظت‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬غوانغتشو‭ ‬بالصين‭ ‬في‭ ‬2010،‭ ‬ثم‭ ‬أحرزت‭ ‬الفضية‭ ‬في‭ ‬إينشيون‭ ‬بكوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬في‭ ‬2014،‭ ‬وعادت‭ ‬لتنتزع‭ ‬الذهبية‭ ‬في‭ ‬جاكرتا‭ ‬2018‭.‬

وحل‭ ‬الفريق‭ ‬القطري‭ ‬المؤلف‭ ‬من‭ ‬باسم‭ ‬محمد‭ ‬وراشد‭ ‬المري‭ ‬وفالح‭ ‬العجمي‭ ‬وخليفة‭ ‬آل‭ ‬ثاني‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬ونال‭ ‬الفضية،‭ ‬والفريق‭ ‬الاماراتي‭ ‬المؤلف‭ ‬من‭ ‬محمد‭ ‬الهاجري‭ ‬وعبدالله‭ ‬المري‭ ‬وسالم‭ ‬السويدي‭ ‬وعمر‭ ‬المرزوقي‭ ‬ثالثا‭ ‬ونال‭ ‬البرونزية‭.‬