فرسان السعودية يحصدون الذهب

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
أكد منتخب السعودية لقفز الحواجز ضمن منافسات الفروسية تخصصه بإحراز الميدالية الذهبية للفرق امس الاربعاء في دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة بهانغتشو في الصين.
وتصدر الفريق السعودي، الذي تألف من عبدالرحمن الراجحي ورمزي الدهامي وعبدالله الشربتلي ومشاري الحربي، المنافسة من دون أخطاء بإجمالي زمن 111.83 ثانية.
وهنأت اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية المنتخب السعودي في تغريدة عبر حسابها على منصة إكس قائلة: فرسان من ذهب.. انتزع المنتخب السعودي لقفز الحواجز الميدالية الذهبية لمنافسات الفروسية، بعد تصدره بلا أخطاء.. مبروك يا رجال.
وبحسب اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، فقد انطلق مشوار الفروسية السعودية مع الميداليات في دورة الألعاب الآسيوية في مشاركتها الاولى بالدوحة عام 2006 عبر ذهبية الفرق، التي حافظت عليها في غوانغتشو بالصين في 2010، ثم أحرزت الفضية في إينشيون بكوريا الجنوبية في 2014، وعادت لتنتزع الذهبية في جاكرتا 2018.
وحل الفريق القطري المؤلف من باسم محمد وراشد المري وفالح العجمي وخليفة آل ثاني في المركز الثاني ونال الفضية، والفريق الاماراتي المؤلف من محمد الهاجري وعبدالله المري وسالم السويدي وعمر المرزوقي ثالثا ونال البرونزية.
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