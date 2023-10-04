المغرب ينظم مونديال 2030 مشتركًا مع إسبانيا والبرتغال‎

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا« قبول العرض المشترك للمغرب والبرتغال وإسبانيا، لاستضافة كأس العالم 2030، لكونه الملف الوحيد المتقدم لاستضافة الحدث.
وقال رئيس الفيفا جياني إنفانتينو: «اتفق مجلس الفيفا بالإجماع أيضاً على أن العرض الوحيد لاستضافة كأس العالم 2030 سيكون العرض المشترك للمغرب والبرتغال وإسبانيا».
وتابع: «إن القارتين إفريقيا وأوروبا لم تتحدا في الاحتفال بكرة القدم فحسب، بل وأيضاً في توفير التماسك الاجتماعي والثقافي الفريد من نوعه. يا لها من رسالة عظيمة للسلام والتسامح والشمول».
وأضاف: «بالإضافة إلى ذلك، ومع الأخذ في الاعتبار السياق التاريخي لكأس العالم الأولى، وافق مجلس فيفا بالإجماع على استضافة حفل احتفال بالذكرى المئوية الفريدة في عاصمة البلاد (أوروغواي)، مونتيفيديو، حيث أقيمت أول بطولة لكأس العالم في عام 2030. بالإضافة إلى 3 مباريات في كأس العالم في أوروغواي والأرجنتين وباراغواي على التوالي».
وكان الديوان الملكي المغربي أعلن أن اللجنة التنفيذية للفيفا قبلت بالإجماع الملف المشترك لكل من المغرب وإسبانيا والبرتغال لتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030، باعتباره المرشح الوحيد لتنظيم
وبحسب بيان الديوان الملكي المغربي: «إن هذا القرار الذي اتخذته اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم يرحب ويعترف بالمكانة المفضلة للمغرب في محفل الأمم الكبرى».
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