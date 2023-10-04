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المغرب ينظم مونديال 2030 مشتركًا مع إسبانيا والبرتغال‎

10/4/2023 7:19:18 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعلن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬‮«‬فيفا‮«‬‭ ‬قبول‭ ‬العرض‭ ‬المشترك‭ ‬للمغرب‭ ‬والبرتغال‭ ‬وإسبانيا،‭ ‬لاستضافة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2030،‭ ‬لكونه‭ ‬الملف‭ ‬الوحيد‭ ‬المتقدم‭ ‬لاستضافة‭ ‬الحدث‭.‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬الفيفا‭ ‬جياني‭ ‬إنفانتينو‭: ‬‮«‬اتفق‭ ‬مجلس‭ ‬الفيفا‭ ‬بالإجماع‭ ‬أيضاً‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬العرض‭ ‬الوحيد‭ ‬لاستضافة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2030‭ ‬سيكون‭ ‬العرض‭ ‬المشترك‭ ‬للمغرب‭ ‬والبرتغال‭ ‬وإسبانيا‮»‬‭.‬

وتابع‭: ‬‮«‬إن‭ ‬القارتين‭ ‬إفريقيا‭ ‬وأوروبا‭ ‬لم‭ ‬تتحدا‭ ‬في‭ ‬الاحتفال‭ ‬بكرة‭ ‬القدم‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬وأيضاً‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬التماسك‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والثقافي‭ ‬الفريد‭ ‬من‭ ‬نوعه‭. ‬يا‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬رسالة‭ ‬عظيمة‭ ‬للسلام‭ ‬والتسامح‭ ‬والشمول‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬ومع‭ ‬الأخذ‭ ‬في‭ ‬الاعتبار‭ ‬السياق‭ ‬التاريخي‭ ‬لكأس‭ ‬العالم‭ ‬الأولى،‭ ‬وافق‭ ‬مجلس‭ ‬فيفا‭ ‬بالإجماع‭ ‬على‭ ‬استضافة‭ ‬حفل‭ ‬احتفال‭ ‬بالذكرى‭ ‬المئوية‭ ‬الفريدة‭ ‬في‭ ‬عاصمة‭ ‬البلاد‭ (‬أوروغواي‭)‬،‭ ‬مونتيفيديو،‭ ‬حيث‭ ‬أقيمت‭ ‬أول‭ ‬بطولة‭ ‬لكأس‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2030‭. ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬3‭ ‬مباريات‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬أوروغواي‭ ‬والأرجنتين‭ ‬وباراغواي‭ ‬على‭ ‬التوالي‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬الديوان‭ ‬الملكي‭ ‬المغربي‭ ‬أعلن‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬للفيفا‭ ‬قبلت‭ ‬بالإجماع‭ ‬الملف‭ ‬المشترك‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬المغرب‭ ‬وإسبانيا‭ ‬والبرتغال‭ ‬لتنظيم‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬2030،‭ ‬باعتباره‭ ‬المرشح‭ ‬الوحيد‭ ‬لتنظيم

وبحسب‭ ‬بيان‭ ‬الديوان‭ ‬الملكي‭ ‬المغربي‭: ‬‮«‬إن‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬الذي‭ ‬اتخذته‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬للاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬يرحب‭ ‬ويعترف‭ ‬بالمكانة‭ ‬المفضلة‭ ‬للمغرب‭ ‬في‭ ‬محفل‭ ‬الأمم‭ ‬الكبرى‮»‬‭.‬


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