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السعودية تعلن ترشحها لاستضافة كأس العالم 2034

10/4/2023 7:19:18 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعلنت‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬نيتها‭ ‬الترشح‭ ‬لاستضافة‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2034،‭ ‬وفق‭ ‬خطة‭ ‬شاملة‭ ‬يسعى‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬الاتحاد‭ ‬السعودي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬نحو‭ ‬تسخير‭ ‬كافة‭ ‬الإمكانات‭ ‬والطاقات‭ ‬لتوفير‭ ‬تجربة‭ ‬رائعة‭ ‬وغير‭ ‬مسبوقة‭ ‬لإسعاد‭ ‬عشاق‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬العالمي‭ ‬بعد‭ ‬النجاحات‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬تحققت‭ ‬في‭ ‬استضافة‭ ‬المملكة‭ ‬للعديد‭ ‬من‭ ‬الأحداث‭ ‬والفعاليات‭ ‬الرياضية‭ ‬العالمية‭.‬

وأكد‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬ ‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ ‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أن‭ ‬رغبة‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬استضافة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2034‭ ‬تعد‭ ‬انعكاسًا‭ ‬لما‭ ‬وصلت‭ ‬إليه‭ ‬ ‭ ‬ولله‭ ‬الحمد‭ ‬ ‭ ‬من‭ ‬نهضة‭ ‬شاملة‭ ‬على‭ ‬الأصعدة‭ ‬والمستويات‭ ‬كافة،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬جعل‭ ‬منها‭ ‬مركزًا‭ ‬قياديًا‭ ‬وواجهة‭ ‬دولية‭ ‬لاستضافة‭ ‬أكبر‭ ‬وأهم‭ ‬الأحداث‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬بما‭ ‬تملكه‭ ‬من‭ ‬مقومات‭ ‬اقتصادية‭ ‬وإرث‭ ‬حضاري‭ ‬وثقافي‭ ‬عظيم‭.‬

وأبان‭ ‬سموه‭ ‬الكريم‭ ‬ حفظه‭ ‬الله ‭ ‬بأن‭ ‬نية‭ ‬الاستضافة‭ ‬تأتي‭ ‬تأكيدًا‭ ‬للجهود‭ ‬الواضحة‭ ‬والكبيرة‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬نشر‭ ‬رسائل‭ ‬السلام‭ ‬والمحبة‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬والتي‭ ‬تعد‭ ‬الرياضة‭ ‬أحد‭ ‬أهم‭ ‬وأبرز‭ ‬أوجهها،‭ ‬كونها‭ ‬وسيلة‭ ‬مهمّة‭ ‬لالتقاء‭ ‬الشعوب‭ ‬بمختلف‭ ‬أعراقهم‭ ‬وتعدد‭ ‬ثقافاتهم،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬دأبت‭ ‬المملكة‭ ‬على‭ ‬تحقيقه‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬ومنها‭ ‬المجال‭ ‬الرياضي‭.‬


‭ ‬وتعد‭ ‬الرياضة‭ ‬رافدًا‭ ‬أساسيًا‭ ‬لنمو‭ ‬الاقتصاد‭ ‬وازدهاره،‭ ‬حيث‭ ‬تحرص‭ ‬المملكة‭ ‬على‭ ‬الاستثمار‭ ‬الأمثل‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الرياضي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬العمل‭ ‬المستمر‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬مستهدفات‭ ‬رؤية‭ ‬السعودية‭ ‬2030،‭ ‬بما‭ ‬ينعكس‭ ‬على‭ ‬مستويات‭ ‬جودة‭ ‬الحياة‭ ‬لمواطني‭ ‬المملكة‭ ‬والمقيمين‭ ‬على‭ ‬أراضيها،‭ ‬وتوفير‭ ‬تجربة‭ ‬رائعة‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‭ ‬لعشّاق‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2034‭.‬

وكانت‭ ‬المملكة‭ ‬قد‭ ‬نجحت‭ ‬باستضافة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬50‭ ‬حدث‭ ‬رياضي‭ ‬دولي‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2018‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الرياضات‭ ‬مثل‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬ورياضة‭ ‬المحركات‭ ‬والجولف‭ ‬والرياضات‭ ‬الالكترونية‭ ‬والتنس‭ ‬والفروسية‭ ‬وغيرها،‭ ‬كرّست‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬مكانتها‭ ‬كأحد‭ ‬أبرز‭ ‬الوجهات‭ ‬الرياضية‭ ‬العالمية‭.‬

‭ ‬ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬الإعلان‭ ‬لنية‭ ‬الترشح‭ ‬لاستضافة‭ ‬البطولة‭ ‬الأهم‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬بعد‭ ‬6‭ ‬مشاركات‭ ‬سابقة‭ ‬للمنتخب‭ ‬السعودي‭ ‬كان‭ ‬آخرها‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2022‭.‬

‭ ‬وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬قال‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬بن‭ ‬تركي‭ ‬بن‭ ‬فيصل‭ ‬وزير‭ ‬الرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬والبارالمبية‭ ‬السعودية‭: ‬‮«‬جسدت‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬خلال‭ ‬الأعوام‭ ‬الماضية‭ ‬مكانتها‭ ‬العالمية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ما‭ ‬نشهده‭ ‬من‭ ‬نهضة‭ ‬وتطور‭ ‬على‭ ‬الأصعدة‭ ‬كافة،‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مولاي‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز،‭ ‬واهتمام‭ ‬مباشر‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬سيدي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬ ‭ ‬حفظهما‭ ‬الله‭ ‬ ‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬انعكس‭ ‬على‭ ‬النقلة‭ ‬النوعية‭ ‬الكبيرة‭ ‬للقطاع‭ ‬الرياضي‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬سموه‭: ‬‮«‬ويشكل‭ ‬هذا‭ ‬الإعلان‭ ‬خطوة‭ ‬هامة‭ ‬وطبيعية‭ ‬في‭ ‬رحلتنا‭ ‬كدولة‭ ‬شغوفة‭ ‬بكرة‭ ‬القدم‭ ‬وتجسيداً‭ ‬حقيقياً‭ ‬لمسيرة‭ ‬النجاح‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬المملكة،‭ ‬كما‭ ‬يؤكد‭ ‬التزامها‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬مختلف‭ ‬الرياضات،‭ ‬ومنها‭ ‬لعبة‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬إذ‭ ‬تحرص‭ ‬المملكة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬نيتها‭ ‬الترشح‭ ‬لاستضافة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2034‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬تجربة‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‭ ‬للجميع‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم،‭ ‬كما‭ ‬نؤكد‭ ‬أن‭ ‬النجاح‭ ‬في‭ ‬استضافة‭ ‬كبرى‭ ‬الأحداث‭ ‬الرياضية‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الألعاب‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية،‭ ‬وفوز‭ ‬المملكة‭ ‬باستضافة‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬البطولات‭ ‬القارية‭ ‬والدولية‭ ‬خلال‭ ‬الأعوام‭ ‬القليلة‭ ‬المقبلة،‭ ‬خير‭ ‬شاهد‭ ‬على‭ ‬المكانة‭ ‬المميزة‭ ‬التي‭ ‬وصلت‭ ‬إليها‭ ‬بلادنا،‭ ‬بما‭ ‬يجعلها‭ ‬موطنًا‭ ‬مثاليًا‭ ‬مميزًا‭ ‬لتنظيم‭ ‬نسخة‭ ‬استثنائية‭ ‬من‭ ‬كأس‭ ‬العالم‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬السعودي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬ياسر‭ ‬بن‭ ‬حسن‭ ‬المسحل‭: ‬‮«‬إن‭ ‬الدعم‭ ‬الذي‭ ‬يحظى‭ ‬به‭ ‬القطاع‭ ‬الرياضي‭ ‬عامة‭ ‬والاتحاد‭ ‬السعودي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬خاصة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مولاي‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬وسمو‭ ‬ولي‭ ‬عهده‭ ‬الأمين‭ ‬ حفظهما‭ ‬الله ‭ ‬والمتابعة‭ ‬المستمرة‭ ‬التي‭ ‬يجدها‭ ‬الاتحاد‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬سمو‭ ‬وزير‭ ‬الرياضة،‭ ‬وصل‭ ‬بكرة‭ ‬القدم‭ ‬السعودية‭ ‬لمستويات‭ ‬عالمية‮»‬‭.‬

‭ ‬وتابع‭ ‬بقوله‭: ‬‮«‬إعلان‭ ‬نية‭ ‬الترشح‭ ‬يعد‭ ‬لحظة‭ ‬هامّة‭ ‬تواكب‭ ‬التطوّر‭ ‬الذي‭ ‬نعيشه‭ ‬في‭ ‬وطننا‭ ‬العظيم،‭ ‬وتجسّد‭ ‬شغف‭ ‬الشعب‭ ‬السعودي‭ ‬بكرة‭ ‬القدم‭ ‬وسعي‭ ‬المملكة‭ ‬لتحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬والنمو‭ ‬لهذه‭ ‬اللعبة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تنظيم‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬الاستثنائي‮»‬‭.‬

‭ ‬وشهدت‭ ‬رياضة‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬تطورًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬حيث‭ ‬ازداد‭ ‬عدد‭ ‬اللاعبين‭ ‬بنسبة‭ ‬50 ‭%‬ ‭ ‬واللاعبات‭ ‬بنسبة‭ ‬86 ‭%‬ ‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2021م،‭ ‬كما‭ ‬ارتفع‭ ‬عدد‭ ‬المدربين‭ ‬والمدربات‭ ‬من‭ ‬750‭ ‬مدربًا‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2018‭ ‬إلى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬5 ‭,‬ 500‭ ‬مدرب‭ ‬ومدربة‭ ‬حتى‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬افتتاح‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬18‭ ‬مركزًا‭ ‬تدريبيًا‭ ‬إقليميًا‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬مناطق‭ ‬المملكة‭ ‬للشباب‭ ‬والشابات‭.‬

‭ ‬كما‭ ‬يعد‭ ‬دوري‭ ‬روشن‭ ‬السعودي‭ ‬للمحترفين‭ ‬أحد‭ ‬أقوى‭ ‬الدوريات‭ ‬الآسيوية‭ ‬والمُنافسة‭ ‬عالميًا‭ ‬بتواجد‭ ‬كبار‭ ‬النجوم‭ ‬العالميين‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬45‭ ‬دولة‭ ‬ممّا‭ ‬جعله‭ ‬محط‭ ‬أنظار‭ ‬العالم‭.‬

‭ ‬الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬المملكة‭ ‬ستستضيف‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬القادمة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للأندية‭ ‬2023‭ ‬ونهائيات‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬2027‭ ‬بالإضافة‭ ‬لعدد‭ ‬من‭ ‬البطولات‭ ‬العالمية‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الألعاب‭.‬

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