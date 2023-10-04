شفيونتيك تبلغ ربع النهائي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

ولدى‭ ‬السيدات،‭ ‬سحقت‭ ‬البولندية‭ ‬إيغا‭ ‬شفيونتيك،‭ ‬المصنفة‭ ‬ثانية‭ ‬عالميا،‭ ‬مواطنتها‭ ‬ماغدا‭ ‬لينيت‭ ‬6‭-‬1‭ ‬و6‭-‬1‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء،‭ ‬وبلغت‭ ‬ربع‭ ‬نهائي‭ ‬دورة‭ ‬الصين‭ ‬المفتوحة‭ ‬الألف‭ ‬لكرة‭ ‬المضرب‭.‬

وتقدمت‭ ‬شفيونتيك‭ ‬بخمسة‭ ‬أشواط‭ ‬توالياً‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الاولى‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬تترك‭ ‬لمواطنتها‭ ‬اي‭ ‬فرصة‭ ‬للرد،‭ ‬لتعود‭ ‬الفائزة‭ ‬بأربعة‭ ‬القاب‭ ‬في‭ ‬بطولات‭ ‬غراند‭ ‬سلام‭ ‬وتفرض‭ ‬هيمنتها‭ ‬على‭ ‬الثانية،‭ ‬لتحسم‭ ‬المباراة‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬ساعة‭.‬

وضربت‭ ‬شفيونتيك‭ ‬موعداً‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬التالي‭ ‬مع‭ ‬الأوكرانية‭ ‬أنهيلينا‭ ‬كالينينا‭ ‬أو‭ ‬الفرنسية‭ ‬كارولين‭ ‬غارسيا‭.‬

وبدورها،‭ ‬حجزت‭ ‬اللاتفية‭ ‬يلينا‭ ‬أوستابنكو‭ ‬مقعدها‭ ‬في‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬بفوزها‭ ‬على‭ ‬الأميركية‭ ‬جيسيكا‭ ‬بيغولا‭ ‬6‭-‬4‭ ‬و6‭-‬2‭ ‬في‭ ‬78‭ ‬دقيقة‭.‬

وهو‭ ‬الفوز‭ ‬الأول‭ ‬لأوستابنكو‭ ‬التي‭ ‬بلغت‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬في‭ ‬بكين‭ ‬عام‭ ‬2017،‭ ‬على‭ ‬بيغولا‭ ‬منذ‭ ‬8‭ ‬أعوام‭.‬

ودخلت‭ ‬اللاتفية،‭ ‬المصنفة‭ ‬13‭ ‬في‭ ‬الدورة،‭ ‬المباراة‭ ‬بهدف‭ ‬الثأر‭ ‬من‭ ‬خسارتها‭ ‬بثلاث‭ ‬مجموعات‭ ‬أمام‭ ‬بيغولا‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الدوحة‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬ما‭ ‬منح‭ ‬الأفضلية‭ ‬للاخيرة‭ ‬التي‭ ‬حققت‭ ‬حينها‭ ‬انتصارها‭ ‬الثالث‭ ‬مقابل‭ ‬خسارة‭ ‬يتيمة‭ ‬خلال‭ ‬دورة‭ ‬كيبيك‭ ‬سيتي‭ ‬عام‭ ‬2015‭.‬

من‭ ‬ناحيتها،‭ ‬وبعد‭ ‬وصولها‭ ‬إلى‭ ‬نهائي‭ ‬دورة‭ ‬طوكيو،‭ ‬فشلت‭ ‬بيغولا‭ ‬في‭ ‬اخراج‭ ‬أوستابنكو‭ ‬للدورة‭ ‬الرابعة‭ ‬توالياً‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬أميركية،‭ ‬علما‭ ‬أن‭ ‬اللاتفية‭ ‬ومنذ‭ ‬فوزها‭ ‬على‭ ‬شفيونتيك،‭ ‬المصنفة‭ ‬أولى‭ ‬عالمياً‭ ‬حينها،‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬رابعة‭ ‬بطولات‭ ‬غراند‭ ‬سلام،‭ ‬لم‭ ‬تتمكن‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬انتصارين‭ ‬توالياً‭ ‬لحين‭ ‬مشاركتها‭ ‬في‭ ‬بكين‭.‬

وخسرت‭ ‬اللاتفية‭ ‬أمام‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬كوكو‭ ‬غوف‭ ‬في‭ ‬فلاشينغ‭ ‬ميدوز،‭ ‬ودانييل‭ ‬كولنز‭ ‬في‭ ‬سان‭ ‬دييغو‭ ‬وصوفيا‭ ‬كينن‭ ‬في‭ ‬غوادالاخارا‭.‬

وتلعب‭ ‬أوستابنكو‭ ‬مع‭ ‬الروسية‭ ‬ليودميلا‭ ‬سامسونوفا‭ ‬الفائزة‭ ‬بصعوبة‭ ‬على‭ ‬الأوكرانية‭ ‬مارتا‭ ‬كوستيوك‭ ‬6‭-‬4‭ ‬و6‭-‬7‭ (‬4-7‭) ‬و7‭-‬5‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬استمرت‭ ‬حوالي‭ ‬3‭ ‬ساعات‭. ‬





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