Thursday, 05 October 2023 03:13 GMT

شفيونتيك تبلغ ربع النهائي

10/4/2023 7:19:17 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

ولدى‭ ‬السيدات،‭ ‬سحقت‭ ‬البولندية‭ ‬إيغا‭ ‬شفيونتيك،‭ ‬المصنفة‭ ‬ثانية‭ ‬عالميا،‭ ‬مواطنتها‭ ‬ماغدا‭ ‬لينيت‭ ‬6‭-‬1‭ ‬و6‭-‬1‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء،‭ ‬وبلغت‭ ‬ربع‭ ‬نهائي‭ ‬دورة‭ ‬الصين‭ ‬المفتوحة‭ ‬الألف‭ ‬لكرة‭ ‬المضرب‭.‬

وتقدمت‭ ‬شفيونتيك‭ ‬بخمسة‭ ‬أشواط‭ ‬توالياً‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الاولى‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬تترك‭ ‬لمواطنتها‭ ‬اي‭ ‬فرصة‭ ‬للرد،‭ ‬لتعود‭ ‬الفائزة‭ ‬بأربعة‭ ‬القاب‭ ‬في‭ ‬بطولات‭ ‬غراند‭ ‬سلام‭ ‬وتفرض‭ ‬هيمنتها‭ ‬على‭ ‬الثانية،‭ ‬لتحسم‭ ‬المباراة‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬ساعة‭.‬

وضربت‭ ‬شفيونتيك‭ ‬موعداً‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬التالي‭ ‬مع‭ ‬الأوكرانية‭ ‬أنهيلينا‭ ‬كالينينا‭ ‬أو‭ ‬الفرنسية‭ ‬كارولين‭ ‬غارسيا‭.‬

وبدورها،‭ ‬حجزت‭ ‬اللاتفية‭ ‬يلينا‭ ‬أوستابنكو‭ ‬مقعدها‭ ‬في‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬بفوزها‭ ‬على‭ ‬الأميركية‭ ‬جيسيكا‭ ‬بيغولا‭ ‬6‭-‬4‭ ‬و6‭-‬2‭ ‬في‭ ‬78‭ ‬دقيقة‭.‬

وهو‭ ‬الفوز‭ ‬الأول‭ ‬لأوستابنكو‭ ‬التي‭ ‬بلغت‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬في‭ ‬بكين‭ ‬عام‭ ‬2017،‭ ‬على‭ ‬بيغولا‭ ‬منذ‭ ‬8‭ ‬أعوام‭.‬

ودخلت‭ ‬اللاتفية،‭ ‬المصنفة‭ ‬13‭ ‬في‭ ‬الدورة،‭ ‬المباراة‭ ‬بهدف‭ ‬الثأر‭ ‬من‭ ‬خسارتها‭ ‬بثلاث‭ ‬مجموعات‭ ‬أمام‭ ‬بيغولا‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الدوحة‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬ما‭ ‬منح‭ ‬الأفضلية‭ ‬للاخيرة‭ ‬التي‭ ‬حققت‭ ‬حينها‭ ‬انتصارها‭ ‬الثالث‭ ‬مقابل‭ ‬خسارة‭ ‬يتيمة‭ ‬خلال‭ ‬دورة‭ ‬كيبيك‭ ‬سيتي‭ ‬عام‭ ‬2015‭.‬

من‭ ‬ناحيتها،‭ ‬وبعد‭ ‬وصولها‭ ‬إلى‭ ‬نهائي‭ ‬دورة‭ ‬طوكيو،‭ ‬فشلت‭ ‬بيغولا‭ ‬في‭ ‬اخراج‭ ‬أوستابنكو‭ ‬للدورة‭ ‬الرابعة‭ ‬توالياً‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬أميركية،‭ ‬علما‭ ‬أن‭ ‬اللاتفية‭ ‬ومنذ‭ ‬فوزها‭ ‬على‭ ‬شفيونتيك،‭ ‬المصنفة‭ ‬أولى‭ ‬عالمياً‭ ‬حينها،‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬رابعة‭ ‬بطولات‭ ‬غراند‭ ‬سلام،‭ ‬لم‭ ‬تتمكن‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬انتصارين‭ ‬توالياً‭ ‬لحين‭ ‬مشاركتها‭ ‬في‭ ‬بكين‭.‬

وخسرت‭ ‬اللاتفية‭ ‬أمام‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬كوكو‭ ‬غوف‭ ‬في‭ ‬فلاشينغ‭ ‬ميدوز،‭ ‬ودانييل‭ ‬كولنز‭ ‬في‭ ‬سان‭ ‬دييغو‭ ‬وصوفيا‭ ‬كينن‭ ‬في‭ ‬غوادالاخارا‭.‬

وتلعب‭ ‬أوستابنكو‭ ‬مع‭ ‬الروسية‭ ‬ليودميلا‭ ‬سامسونوفا‭ ‬الفائزة‭ ‬بصعوبة‭ ‬على‭ ‬الأوكرانية‭ ‬مارتا‭ ‬كوستيوك‭ ‬6‭-‬4‭ ‬و6‭-‬7‭ (‬4-7‭) ‬و7‭-‬5‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬استمرت‭ ‬حوالي‭ ‬3‭ ‬ساعات‭. ‬



MENAFN04102023000055011008ID1107191317

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث