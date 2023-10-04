شفيونتيك تبلغ ربع النهائي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
ولدى السيدات، سحقت البولندية إيغا شفيونتيك، المصنفة ثانية عالميا، مواطنتها ماغدا لينيت 6-1 و6-1 أمس الأربعاء، وبلغت ربع نهائي دورة الصين المفتوحة الألف لكرة المضرب.
وتقدمت شفيونتيك بخمسة أشواط توالياً في المجموعة الاولى من دون أن تترك لمواطنتها اي فرصة للرد، لتعود الفائزة بأربعة القاب في بطولات غراند سلام وتفرض هيمنتها على الثانية، لتحسم المباراة في غضون ساعة.
وضربت شفيونتيك موعداً في الدور التالي مع الأوكرانية أنهيلينا كالينينا أو الفرنسية كارولين غارسيا.
وبدورها، حجزت اللاتفية يلينا أوستابنكو مقعدها في ربع النهائي بفوزها على الأميركية جيسيكا بيغولا 6-4 و6-2 في 78 دقيقة.
وهو الفوز الأول لأوستابنكو التي بلغت نصف النهائي في بكين عام 2017، على بيغولا منذ 8 أعوام.
ودخلت اللاتفية، المصنفة 13 في الدورة، المباراة بهدف الثأر من خسارتها بثلاث مجموعات أمام بيغولا في دورة الدوحة هذا العام، ما منح الأفضلية للاخيرة التي حققت حينها انتصارها الثالث مقابل خسارة يتيمة خلال دورة كيبيك سيتي عام 2015.
من ناحيتها، وبعد وصولها إلى نهائي دورة طوكيو، فشلت بيغولا في اخراج أوستابنكو للدورة الرابعة توالياً على يد أميركية، علما أن اللاتفية ومنذ فوزها على شفيونتيك، المصنفة أولى عالمياً حينها، في الدور الرابع من بطولة الولايات المتحدة، رابعة بطولات غراند سلام، لم تتمكن من تحقيق انتصارين توالياً لحين مشاركتها في بكين.
وخسرت اللاتفية أمام كل من كوكو غوف في فلاشينغ ميدوز، ودانييل كولنز في سان دييغو وصوفيا كينن في غوادالاخارا.
وتلعب أوستابنكو مع الروسية ليودميلا سامسونوفا الفائزة بصعوبة على الأوكرانية مارتا كوستيوك 6-4 و6-7 (4-7) و7-5 في مباراة استمرت حوالي 3 ساعات.
MENAFN04102023000055011008ID1107191317
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.