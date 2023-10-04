لاوسون يواصل تعويض ريكاردو في سباق قطر

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

سيحل‭ ‬النيوزيلندي‭ ‬ليام‭ ‬لاوسون‭ ‬محل‭ ‬الأسترالي‭ ‬دانييل‭ ‬ريكاردو‭ ‬في‭ ‬فريق‭ ‬ألفا‭ ‬تاوري‭ ‬للسباق‭ ‬الخامس‭ ‬تواليا‭ ‬عندما‭ ‬تنطلق‭ ‬جائزة‭ ‬قطر‭ ‬الكبرى‭ ‬ضمن‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬لسباقات‭ ‬‮«‬فورمولا1‮»‬‭ ‬للسيارات‭ ‬مطلع‭ ‬الأسبوع‭.‬

وشارك‭ ‬السائق‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬21‭ ‬عاما‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬سباقات‭ ‬‮«‬فورمولا1‮»‬‭ ‬في‭ ‬جائزة‭ ‬هولندا‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬أغسطس‭ ‬الماضي‭ ‬بعد‭ ‬تعرض‭ ‬ريكاردو‭ ‬لحادث‭ ‬وإصابته‭ ‬بكسر‭ ‬في‭ ‬اليد‭ ‬خلال‭ ‬التجارب‭ ‬الحرة‭.‬

وبحسب‭ ‬وكالة‭ ‬‮«‬رويترز‮»‬،‭ ‬سجل‭ ‬أول‭ ‬نقاطه‭ ‬عندما‭ ‬احتل‭ ‬المركز‭ ‬التاسع‭ ‬في‭ ‬سنغافورة‭ ‬في‭ ‬سباقه‭ ‬الثالث‭ ‬الشهر‭.‬

وقال‭ ‬لاوسون‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬للفريق‭: ‬‮«‬لا‭ ‬يزال‭ ‬أمامنا‭ ‬المزيد‭ ‬لنتعلمه‭ ‬عن‭ ‬التحديثات‭ ‬في‭ ‬السيارة‭. ‬لست‭ ‬متأكدا‭ ‬أن‭ ‬قطر‭ ‬هي‭ ‬الحلبة‭ ‬التي‭ ‬تناسب‭ ‬سيارتنا‭.‬

يستغرق‭ ‬التعلم‭ ‬وقتا‭ ‬ولدينا‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الفرص‭ ‬في‭ ‬قطر‭ ‬لمحاولة‭ ‬تحقيق‭ ‬أقصى‭ ‬استفادة‭ ‬من‭ ‬السيارة‮»‬‭.‬

وتدرب‭ ‬لاوسون‭ ‬على‭ ‬مسار‭ ‬حلبة‭ ‬سباق‭ ‬قطر‭ ‬على‭ ‬أجهزة‭ ‬المحاكاة‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬وتوقع‭ ‬سباقا‭ ‬مثيرا‭ ‬مطلع‭ ‬الأسبوع‭.‬

وسيعود‭ ‬النيوزيلندي‭ ‬للعب‭ ‬دور‭ ‬السائق‭ ‬الاحتياطي‭ ‬الموسم‭ ‬المقبل‭ ‬مع‭ ‬تأكيد‭ ‬مشاركة‭ ‬ريكاردو‭ ‬والياباني‭ ‬يوكي‭ ‬تسونودا‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬المقبل‭.‬

وقال‭ ‬لاوسون،‭ ‬الذي‭ ‬يتنافس‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬سلسلة‭ ‬سوبر‭ ‬فورمولا‭ ‬اليابانية‭ ‬حيث‭ ‬تتعارض‭ ‬الجولة‭ ‬الأخيرة‭ ‬مع‭ ‬سباق‭ ‬جائزة‭ ‬المكسيك‭ ‬الكبرى،‭ ‬إن‭ ‬هدفه‭ ‬الآن‭ ‬هو‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬حصوله‭ ‬على‭ ‬مقعد‭ ‬في‭ ‬‮«‬فورمولا1‮»‬‭ ‬مستقبلا‭.‬





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