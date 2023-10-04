Thursday, 05 October 2023 03:13 GMT

لاوسون يواصل تعويض ريكاردو في سباق قطر

10/4/2023 7:19:17 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

سيحل‭ ‬النيوزيلندي‭ ‬ليام‭ ‬لاوسون‭ ‬محل‭ ‬الأسترالي‭ ‬دانييل‭ ‬ريكاردو‭ ‬في‭ ‬فريق‭ ‬ألفا‭ ‬تاوري‭ ‬للسباق‭ ‬الخامس‭ ‬تواليا‭ ‬عندما‭ ‬تنطلق‭ ‬جائزة‭ ‬قطر‭ ‬الكبرى‭ ‬ضمن‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬لسباقات‭ ‬‮«‬فورمولا1‮»‬‭ ‬للسيارات‭ ‬مطلع‭ ‬الأسبوع‭.‬

وشارك‭ ‬السائق‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬21‭ ‬عاما‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬سباقات‭ ‬‮«‬فورمولا1‮»‬‭ ‬في‭ ‬جائزة‭ ‬هولندا‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬أغسطس‭ ‬الماضي‭ ‬بعد‭ ‬تعرض‭ ‬ريكاردو‭ ‬لحادث‭ ‬وإصابته‭ ‬بكسر‭ ‬في‭ ‬اليد‭ ‬خلال‭ ‬التجارب‭ ‬الحرة‭.‬

وبحسب‭ ‬وكالة‭ ‬‮«‬رويترز‮»‬،‭ ‬سجل‭ ‬أول‭ ‬نقاطه‭ ‬عندما‭ ‬احتل‭ ‬المركز‭ ‬التاسع‭ ‬في‭ ‬سنغافورة‭ ‬في‭ ‬سباقه‭ ‬الثالث‭ ‬الشهر‭.‬

وقال‭ ‬لاوسون‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬للفريق‭: ‬‮«‬لا‭ ‬يزال‭ ‬أمامنا‭ ‬المزيد‭ ‬لنتعلمه‭ ‬عن‭ ‬التحديثات‭ ‬في‭ ‬السيارة‭. ‬لست‭ ‬متأكدا‭ ‬أن‭ ‬قطر‭ ‬هي‭ ‬الحلبة‭ ‬التي‭ ‬تناسب‭ ‬سيارتنا‭.‬

يستغرق‭ ‬التعلم‭ ‬وقتا‭ ‬ولدينا‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الفرص‭ ‬في‭ ‬قطر‭ ‬لمحاولة‭ ‬تحقيق‭ ‬أقصى‭ ‬استفادة‭ ‬من‭ ‬السيارة‮»‬‭.‬

وتدرب‭ ‬لاوسون‭ ‬على‭ ‬مسار‭ ‬حلبة‭ ‬سباق‭ ‬قطر‭ ‬على‭ ‬أجهزة‭ ‬المحاكاة‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬وتوقع‭ ‬سباقا‭ ‬مثيرا‭ ‬مطلع‭ ‬الأسبوع‭.‬

وسيعود‭ ‬النيوزيلندي‭ ‬للعب‭ ‬دور‭ ‬السائق‭ ‬الاحتياطي‭ ‬الموسم‭ ‬المقبل‭ ‬مع‭ ‬تأكيد‭ ‬مشاركة‭ ‬ريكاردو‭ ‬والياباني‭ ‬يوكي‭ ‬تسونودا‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬المقبل‭.‬

وقال‭ ‬لاوسون،‭ ‬الذي‭ ‬يتنافس‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬سلسلة‭ ‬سوبر‭ ‬فورمولا‭ ‬اليابانية‭ ‬حيث‭ ‬تتعارض‭ ‬الجولة‭ ‬الأخيرة‭ ‬مع‭ ‬سباق‭ ‬جائزة‭ ‬المكسيك‭ ‬الكبرى،‭ ‬إن‭ ‬هدفه‭ ‬الآن‭ ‬هو‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬حصوله‭ ‬على‭ ‬مقعد‭ ‬في‭ ‬‮«‬فورمولا1‮»‬‭ ‬مستقبلا‭.‬


‭ ‬

MENAFN04102023000055011008ID1107191316

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث