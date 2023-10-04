لاوسون يواصل تعويض ريكاردو في سباق قطر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
سيحل النيوزيلندي ليام لاوسون محل الأسترالي دانييل ريكاردو في فريق ألفا تاوري للسباق الخامس تواليا عندما تنطلق جائزة قطر الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات «فورمولا1» للسيارات مطلع الأسبوع.
وشارك السائق البالغ من العمر 21 عاما لأول مرة في سباقات «فورمولا1» في جائزة هولندا الكبرى في أغسطس الماضي بعد تعرض ريكاردو لحادث وإصابته بكسر في اليد خلال التجارب الحرة.
وبحسب وكالة «رويترز»، سجل أول نقاطه عندما احتل المركز التاسع في سنغافورة في سباقه الثالث الشهر.
وقال لاوسون في مؤتمر صحفي للفريق: «لا يزال أمامنا المزيد لنتعلمه عن التحديثات في السيارة. لست متأكدا أن قطر هي الحلبة التي تناسب سيارتنا.
يستغرق التعلم وقتا ولدينا المزيد من الفرص في قطر لمحاولة تحقيق أقصى استفادة من السيارة».
وتدرب لاوسون على مسار حلبة سباق قطر على أجهزة المحاكاة الأسبوع الماضي وتوقع سباقا مثيرا مطلع الأسبوع.
وسيعود النيوزيلندي للعب دور السائق الاحتياطي الموسم المقبل مع تأكيد مشاركة ريكاردو والياباني يوكي تسونودا في الموسم المقبل.
وقال لاوسون، الذي يتنافس أيضا في سلسلة سوبر فورمولا اليابانية حيث تتعارض الجولة الأخيرة مع سباق جائزة المكسيك الكبرى، إن هدفه الآن هو التأكد من حصوله على مقعد في «فورمولا1» مستقبلا.
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