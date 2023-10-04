خسارة سان جيرمان برباعية وقمة دورتموند وميلان سلبية

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- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
باريس (أ ف ب) أكرم نيوكاسل الانكليزي وفادة ضيفه باريس سان جرمان الفرنسي عندما تغلب عليه 4-1 يوم أمس على ملعب «سانت جيمس بارك» في نيوكاسل في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة، وسجل الباراغوياني ميغل ألميرون (17) ودان بورن (39) وشون لونغستاف (50) والسويسري فابيان شار (90+1) أهداف نيوكاسل، والفرنسي لوكا هرنانديز (56) هدف باريس سان جرمان.
واستغل نيوكاسل خوضه لمباراته الأولى على أرضه في المسابقة القارية العريقة منذ 20 عاماً، على أكمل وجه وحقق فوزاً مستحقاً انتزع به صدارة المجموعة من ضيفه رافعاً رصيده إلى أربع نقاط مقابل ثلاث للأخير، وهو الفوز الرابع توالياً لنيوكاسل في مختلف المسابقات.
وضغط نيوكاسل منذ البداية على ضيوفه الذين كان بإمكانهم افتتاح التسجيل عندما تلقى عثمان ديمبيليه كرة عرضية من كيليان مبابي داخل المنطقة فسددها «على الطاير» من مسافة قريبة بجوار القائم الأيمن البعيد (5).
ونجح نيوكاسل في افتتاح التسجيل عندما قطع البرازيلي برونو غيمارايش كرة عند حافة المنطقة حاول مواطنه قائد سان جرمان ماركينيوس تمريرها الى أحد زملائه فهيأها أمام السويدي ألكسندر إيزاك الذي سددها قوية ارتدت من حارس المرمى الدولي الإيطالي جانلويجي دوناروما وتهيأت أمام ألميرون الذي تابعها على يمين الأخير (17).، وكاد لاعب الوسط وارين زاير-إيمري يدرك التعادل بتسديدة قوية من خارج المنطقة مرت بجوار القائم الأيسر (23).، ورد شار بتسديدة زاحفة من داخل المنطقة مرت بجوار القائم الايسر (25).
وأنقذ دوناروما مرماه من هدف محقق بتصديه لتسديدة غيمارايش من مسافة قريبة قبل ان تتهيأ أمام الاخير ويمررها عرضية تابعها الى بورن الذي تابعها برأسية داخل المرمى (40).
ووجه لونغستاف الضربة القاضية لضيوفه عندما تلقى كرة رائعة من كيران تريبييه داخل المنطقة فسددها بيسراه قوية زاحفة على يمين دوناروما (50).، وقلص هرنانديز الفارق برأسية من مسافة قريبة اثر تمريرة من زاير-إيمري تابعها على يسار الحارس (56).، وتلقى ديمبيليه كرة خلف الدفاع من الدولي المغربي أشرف حكيمي فانطلق من منتصف الملعب وتوغل داخل المنطقة وسددها بجوار القائم الأيسر (69).، وكاد ديمبيليه يفعلها بتسديدة قوية خادعة من داخل المنطقة ابعدها الحارس نيك بوب (77).، وختم شار المهرجان بهدف رابع بتسديدة قوية من خارج المنطقة أسكنها الزاوية اليسرى البعيدة لدوناروما (90+1).
وانتهت القمة الثانية في المجموعة بين بوروسيا دورتموند وميلان بالتعادل السلبي على ملعب «سيغنال إيدونا بارك، وهي النقطة الاولى للفريق الالماني، فيما كسب ميلان الثانية.
وهدد ورتموند مرمى ضيفه منذ البداية لكن دون فعالية قبل ان ينفذ يوليان براندت ركلة حرة جانبية تابعها المدافع الدولي الجزائري رامي بنسبعيني برأسه من مسافة قريبة فوق المرمى (24).
وسدد الهولندي دونييل مالين كرة قوية من خارج المنطقة بجوار القائم الايسر لحارس المرمى الدولي الفرنسي مايك مينيان (27).، وجرب نيكلاس فولكروغ حظه بتسديدة قوية من خارج المنطقة ابعدها مينيان (31)، تلقى براندت كرة عرضية من إيمري دجان فهيأها على صدره ولعبها أكروباتية بجوار القائم الايسر (36).
وأهدر الفرنسي المخضرم أوليفييه جيرو فرصة افتتاح التسجيل للضيوف عندما تهيأت أمامه كرة على بعد متر من المرمى فتابعها بيسراه فوق العارضة (38).
وحرم مينيان بنسبعيني من افتتاح التسجيل بابعاده تسديدة القوية «على الطاير» من خارج المنطقة (42).، وسدد هرنانديز كرة قوية من خارج المنطقة فوق العارضة (45).
واهدر الأميركي كريستيان بوليسيك فرصة سهلة لهز شباك فريقه السابق عندما تلقى كرة على طبق من ذهب من البرتغالي رافايل لياو على بعد خمسة أمتار من المرمى فاستدار وسددها في جسم الحارس السويسري غريغور كوبل (55).
وسدد المدافع نيكوس شلوتربيك كرة قوية من خارج المنطقة تصدى لها مينيان (74)، ورد البديل النيجيري صامويل تشوكويزي بتسديدة من داخل المنطقة بجوار القائم الايمن البعيد (85)، وأخرى برعونة للهولندي تيجاني رييندرز من داخل المنطقة بجوار القائم الايسر (86).، ورد البديل فيليكس نميخا بتسديدة قوية من خارج المنطقة بعيدا عن الخشبات الثلاث للضيوف (88).
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