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خسارة سان جيرمان برباعية وقمة دورتموند وميلان سلبية

10/4/2023 7:19:17 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

باريس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) ‬أكرم‭ ‬نيوكاسل‭ ‬الانكليزي‭ ‬وفادة‭ ‬ضيفه‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬الفرنسي‭ ‬عندما‭ ‬تغلب‭ ‬عليه‭ ‬4‭-‬1‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬سانت‭ ‬جيمس‭ ‬بارك‮»‬‭ ‬في‭ ‬نيوكاسل‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬المجموعة‭ ‬السادسة،‭ ‬وسجل‭ ‬الباراغوياني‭ ‬ميغل‭ ‬ألميرون‭ (‬17‭) ‬ودان‭ ‬بورن‭ (‬39‭) ‬وشون‭ ‬لونغستاف‭ (‬50‭) ‬والسويسري‭ ‬فابيان‭ ‬شار‭ (‬90+1‭) ‬أهداف‭ ‬نيوكاسل،‭ ‬والفرنسي‭ ‬لوكا‭ ‬هرنانديز‭ (‬56‭) ‬هدف‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭.‬

واستغل‭ ‬نيوكاسل‭ ‬خوضه‭ ‬لمباراته‭ ‬الأولى‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬القارية‭ ‬العريقة‭ ‬منذ‭ ‬20‭ ‬عاماً،‭ ‬على‭ ‬أكمل‭ ‬وجه‭ ‬وحقق‭ ‬فوزاً‭ ‬مستحقاً‭ ‬انتزع‭ ‬به‭ ‬صدارة‭ ‬المجموعة‭ ‬من‭ ‬ضيفه‭ ‬رافعاً‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬أربع‭ ‬نقاط‭ ‬مقابل‭ ‬ثلاث‭ ‬للأخير،‭ ‬وهو‭ ‬الفوز‭ ‬الرابع‭ ‬توالياً‭ ‬لنيوكاسل‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات‭.‬

وضغط‭ ‬نيوكاسل‭ ‬منذ‭ ‬البداية‭ ‬على‭ ‬ضيوفه‭ ‬الذين‭ ‬كان‭ ‬بإمكانهم‭ ‬افتتاح‭ ‬التسجيل‭ ‬عندما‭ ‬تلقى‭ ‬عثمان‭ ‬ديمبيليه‭ ‬كرة‭ ‬عرضية‭ ‬من‭ ‬كيليان‭ ‬مبابي‭ ‬داخل‭ ‬المنطقة‭ ‬فسددها‭ ‬‮«‬على‭ ‬الطاير‮»‬‭ ‬من‭ ‬مسافة‭ ‬قريبة‭ ‬بجوار‭ ‬القائم‭ ‬الأيمن‭ ‬البعيد‭ (‬5‭).‬

ونجح‭ ‬نيوكاسل‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬التسجيل‭ ‬عندما‭ ‬قطع‭ ‬البرازيلي‭ ‬برونو‭ ‬غيمارايش‭ ‬كرة‭ ‬عند‭ ‬حافة‭ ‬المنطقة‭ ‬حاول‭ ‬مواطنه‭ ‬قائد‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬ماركينيوس‭ ‬تمريرها‭ ‬الى‭ ‬أحد‭ ‬زملائه‭ ‬فهيأها‭ ‬أمام‭ ‬السويدي‭ ‬ألكسندر‭ ‬إيزاك‭ ‬الذي‭ ‬سددها‭ ‬قوية‭ ‬ارتدت‭ ‬من‭ ‬حارس‭ ‬المرمى‭ ‬الدولي‭ ‬الإيطالي‭ ‬جانلويجي‭ ‬دوناروما‭ ‬وتهيأت‭ ‬أمام‭ ‬ألميرون‭ ‬الذي‭ ‬تابعها‭ ‬على‭ ‬يمين‭ ‬الأخير‭ (‬17‭).‬،‭ ‬وكاد‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬وارين‭ ‬زاير‭-‬إيمري‭ ‬يدرك‭ ‬التعادل‭ ‬بتسديدة‭ ‬قوية‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬المنطقة‭ ‬مرت‭ ‬بجوار‭ ‬القائم‭ ‬الأيسر‭ (‬23‭).‬،‭ ‬ورد‭ ‬شار‭ ‬بتسديدة‭ ‬زاحفة‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬المنطقة‭ ‬مرت‭ ‬بجوار‭ ‬القائم‭ ‬الايسر‭ (‬25‭).‬

وأنقذ‭ ‬دوناروما‭ ‬مرماه‭ ‬من‭ ‬هدف‭ ‬محقق‭ ‬بتصديه‭ ‬لتسديدة‭ ‬غيمارايش‭ ‬من‭ ‬مسافة‭ ‬قريبة‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬تتهيأ‭ ‬أمام‭ ‬الاخير‭ ‬ويمررها‭ ‬عرضية‭ ‬تابعها‭ ‬الى‭ ‬بورن‭ ‬الذي‭ ‬تابعها‭ ‬برأسية‭ ‬داخل‭ ‬المرمى‭ (‬40‭).‬

ووجه‭ ‬لونغستاف‭ ‬الضربة‭ ‬القاضية‭ ‬لضيوفه‭ ‬عندما‭ ‬تلقى‭ ‬كرة‭ ‬رائعة‭ ‬من‭ ‬كيران‭ ‬تريبييه‭ ‬داخل‭ ‬المنطقة‭ ‬فسددها‭ ‬بيسراه‭ ‬قوية‭ ‬زاحفة‭ ‬على‭ ‬يمين‭ ‬دوناروما‭ (‬50‭).‬،‭ ‬وقلص‭ ‬هرنانديز‭ ‬الفارق‭ ‬برأسية‭ ‬من‭ ‬مسافة‭ ‬قريبة‭ ‬اثر‭ ‬تمريرة‭ ‬من‭ ‬زاير‭-‬إيمري‭ ‬تابعها‭ ‬على‭ ‬يسار‭ ‬الحارس‭ (‬56‭).‬،‭ ‬وتلقى‭ ‬ديمبيليه‭ ‬كرة‭ ‬خلف‭ ‬الدفاع‭ ‬من‭ ‬الدولي‭ ‬المغربي‭ ‬أشرف‭ ‬حكيمي‭ ‬فانطلق‭ ‬من‭ ‬منتصف‭ ‬الملعب‭ ‬وتوغل‭ ‬داخل‭ ‬المنطقة‭ ‬وسددها‭ ‬بجوار‭ ‬القائم‭ ‬الأيسر‭ (‬69‭).‬،‭ ‬وكاد‭ ‬ديمبيليه‭ ‬يفعلها‭ ‬بتسديدة‭ ‬قوية‭ ‬خادعة‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬المنطقة‭ ‬ابعدها‭ ‬الحارس‭ ‬نيك‭ ‬بوب‭ (‬77‭).‬،‭ ‬وختم‭ ‬شار‭ ‬المهرجان‭ ‬بهدف‭ ‬رابع‭ ‬بتسديدة‭ ‬قوية‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬المنطقة‭ ‬أسكنها‭ ‬الزاوية‭ ‬اليسرى‭ ‬البعيدة‭ ‬لدوناروما‭ (‬90+1‭).‬

وانتهت‭ ‬القمة‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬بين‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬وميلان‭ ‬بالتعادل‭ ‬السلبي‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬سيغنال‭ ‬إيدونا‭ ‬بارك،‭ ‬وهي‭ ‬النقطة‭ ‬الاولى‭ ‬للفريق‭ ‬الالماني،‭ ‬فيما‭ ‬كسب‭ ‬ميلان‭ ‬الثانية‭.‬

وهدد‭ ‬ورتموند‭ ‬مرمى‭ ‬ضيفه‭ ‬منذ‭ ‬البداية‭ ‬لكن‭ ‬دون‭ ‬فعالية‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬ينفذ‭ ‬يوليان‭ ‬براندت‭ ‬ركلة‭ ‬حرة‭ ‬جانبية‭ ‬تابعها‭ ‬المدافع‭ ‬الدولي‭ ‬الجزائري‭ ‬رامي‭ ‬بنسبعيني‭ ‬برأسه‭ ‬من‭ ‬مسافة‭ ‬قريبة‭ ‬فوق‭ ‬المرمى‭ (‬24‭).‬

وسدد‭ ‬الهولندي‭ ‬دونييل‭ ‬مالين‭ ‬كرة‭ ‬قوية‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬المنطقة‭ ‬بجوار‭ ‬القائم‭ ‬الايسر‭ ‬لحارس‭ ‬المرمى‭ ‬الدولي‭ ‬الفرنسي‭ ‬مايك‭ ‬مينيان‭ (‬27‭).‬،‭ ‬وجرب‭ ‬نيكلاس‭ ‬فولكروغ‭ ‬حظه‭ ‬بتسديدة‭ ‬قوية‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬المنطقة‭ ‬ابعدها‭ ‬مينيان‭ (‬31‭)‬،‭ ‬تلقى‭ ‬براندت‭ ‬كرة‭ ‬عرضية‭ ‬من‭ ‬إيمري‭ ‬دجان‭ ‬فهيأها‭ ‬على‭ ‬صدره‭ ‬ولعبها‭ ‬أكروباتية‭ ‬بجوار‭ ‬القائم‭ ‬الايسر‭ (‬36‭).‬

وأهدر‭ ‬الفرنسي‭ ‬المخضرم‭ ‬أوليفييه‭ ‬جيرو‭ ‬فرصة‭ ‬افتتاح‭ ‬التسجيل‭ ‬للضيوف‭ ‬عندما‭ ‬تهيأت‭ ‬أمامه‭ ‬كرة‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬متر‭ ‬من‭ ‬المرمى‭ ‬فتابعها‭ ‬بيسراه‭ ‬فوق‭ ‬العارضة‭ (‬38‭).‬

وحرم‭ ‬مينيان‭ ‬بنسبعيني‭ ‬من‭ ‬افتتاح‭ ‬التسجيل‭ ‬بابعاده‭ ‬تسديدة‭ ‬القوية‭ ‬‮«‬على‭ ‬الطاير‮»‬‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬المنطقة‭ (‬42‭).‬،‭ ‬وسدد‭ ‬هرنانديز‭ ‬كرة‭ ‬قوية‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬المنطقة‭ ‬فوق‭ ‬العارضة‭ (‬45‭).‬

واهدر‭ ‬الأميركي‭ ‬كريستيان‭ ‬بوليسيك‭ ‬فرصة‭ ‬سهلة‭ ‬لهز‭ ‬شباك‭ ‬فريقه‭ ‬السابق‭ ‬عندما‭ ‬تلقى‭ ‬كرة‭ ‬على‭ ‬طبق‭ ‬من‭ ‬ذهب‭ ‬من‭ ‬البرتغالي‭ ‬رافايل‭ ‬لياو‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬خمسة‭ ‬أمتار‭ ‬من‭ ‬المرمى‭ ‬فاستدار‭ ‬وسددها‭ ‬في‭ ‬جسم‭ ‬الحارس‭ ‬السويسري‭ ‬غريغور‭ ‬كوبل‭ (‬55‭).‬

وسدد‭ ‬المدافع‭ ‬نيكوس‭ ‬شلوتربيك‭ ‬كرة‭ ‬قوية‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬المنطقة‭ ‬تصدى‭ ‬لها‭ ‬مينيان‭ (‬74‭)‬،‭ ‬ورد‭ ‬البديل‭ ‬النيجيري‭ ‬صامويل‭ ‬تشوكويزي‭ ‬بتسديدة‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬المنطقة‭ ‬بجوار‭ ‬القائم‭ ‬الايمن‭ ‬البعيد‭ (‬85‭)‬،‭ ‬وأخرى‭ ‬برعونة‭ ‬للهولندي‭ ‬تيجاني‭ ‬رييندرز‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬المنطقة‭ ‬بجوار‭ ‬القائم‭ ‬الايسر‭ (‬86‭).‬،‭ ‬ورد‭ ‬البديل‭ ‬فيليكس‭ ‬نميخا‭ ‬بتسديدة‭ ‬قوية‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬المنطقة‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬الخشبات‭ ‬الثلاث‭ ‬للضيوف‭ (‬88‭).‬

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