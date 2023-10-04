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موراتا يقود أتلتيكو لانتزاع صدارة المجموعة الخامسة

10/4/2023 7:19:16 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

باريس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) ‬قاد‭ ‬المهاجم‭ ‬الدولي‭ ‬ألفارو‭ ‬موراتا‭ ‬فريقه‭ ‬أتلتيكو‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني‭ ‬إلى‭ ‬قلب‭ ‬الطاولة‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬فينورد‭ ‬الهولندي‭ ‬بتسجيله‭ ‬ثنائية‭ ‬الفوز‭ ‬3‭-‬2‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬ميتروبوليتانو‮»‬‭ ‬في‭ ‬مدريد‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬المجموعة‭ ‬الخامسة‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭.‬

وسجل‭ ‬مورتا‭ ‬الهدفين‭ ‬الأول‭ ‬والثالث‭ ‬في‭ ‬الدقيقتين‭ ‬12‭ ‬و47‭ ‬بعدما‭ ‬أضاف‭ ‬الفرنسي‭ ‬أنطوان‭ ‬غريزمان‭ ‬الثاني‭ (‬45+4‭)‬،‭ ‬فيما‭ ‬سجل‭ ‬ماريو‭ ‬هيرموسو‭ (‬7‭ ‬خطأ‭ ‬في‭ ‬مرمى‭ ‬فريقه‭) ‬والسلوفاكي‭ ‬دافيد‭ ‬هانتشكو‭ (‬34‭) ‬هدفي‭ ‬فينورد‭.‬

وهو‭ ‬الفوز‭ ‬الأول‭ ‬لأتلتيكو‭ ‬مدريد‭ ‬بعد‭ ‬تعادله‭ ‬مع‭ ‬مضيفه‭ ‬لاتسيو‭ ‬1‭-‬1‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الاولى،‭ ‬فرفع‭ ‬رصيده‭ ‬غلى‭ ‬اربع‭ ‬نقاط‭ ‬وانتزع‭ ‬الصدارة‭ ‬بفارق‭ ‬الاهداف‭ ‬امام‭ ‬لاتسيو‭ ‬الايطالي‭ ‬الفائز‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬سلتيك‭ ‬الاسكتلندي‭ ‬2‭-‬1،‭ ‬وبفارق‭ ‬نقطة‭ ‬واحدة‭ ‬أمام‭ ‬بطل‭ ‬الدوري‭ ‬الهولندي‭ ‬الذي‭ ‬مني‭ ‬بخسارته‭ ‬الاولى‭ ‬بعد‭ ‬تغلبه‭ ‬على‭ ‬سلتيك‭ ‬2‭-‬0‭ ‬في‭ ‬مستهل‭ ‬مشواره‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭.‬

وكان‭ ‬فينورد‭ ‬البادئ‭ ‬بالتسجيل‭ ‬عندما‭ ‬تلقى‭ ‬الياباني‭ ‬أياسي‭ ‬أويدا‭ ‬كرة‭ ‬داخل‭ ‬المنطقة‭ ‬من‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬كوينتن‭ ‬تيمبر‭ ‬فتابعها‭ ‬بيسراه‭ ‬من‭ ‬مسافة‭ ‬قريبة‭ ‬ارتدت‭ ‬من‭ ‬حارس‭ ‬المرمى‭ ‬السلوفيني‭ ‬العملاق‭ ‬يان‭ ‬أوبلاك‭ ‬وارتطمت‭ ‬بالمدافع‭ ‬هيرموسو‭ ‬وعانقت‭ ‬الشباك‭ (‬7‭).‬

لكن‭ ‬رد‭ ‬أصحاب‭ ‬الأرض‭ ‬لم‭ ‬يتأخر‭ ‬وجاء‭ ‬بعد‭ ‬خمس‭ ‬دقائق‭ ‬عبر‭ ‬هدافه‭ ‬موراتا‭ ‬الذي‭ ‬استغل‭ ‬كرة‭ ‬مرتدة‭ ‬من‭ ‬أحد‭ ‬المدافعين‭ ‬داخل‭ ‬المنطقة‭ ‬فسددها‭ ‬بيسراه‭ ‬داخل‭ ‬المرمى‭ (‬12‭).‬

وكاد‭ ‬البرازيلي‭ ‬أيغور‭ ‬بايكساو‭ ‬يفعلها‭ ‬بتسديدة‭ ‬قوية‭ ‬بيمناه‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬المنطقة‭ ‬أبعدها‭ ‬أوبلاك‭ ‬الى‭ ‬ركنية‭ (‬30‭).‬

ومنح‭ ‬هانتشكو‭ ‬التقدم‭ ‬مجددا‭ ‬للضيوف‭ ‬عندما‭ ‬استغل‭ ‬كرة‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬حرة‭ ‬جانبية‭ ‬انبرى‭ ‬لها‭ ‬كالفين‭ ‬ستينغز‭ ‬فتابعها‭ ‬بيمناه‭ ‬في‭ ‬الوهلة‭ ‬الاولى‭ ‬فتصدى‭ ‬لها‭ ‬أوبلاك‭ ‬لكنها‭ ‬تهيأت‭ ‬امام‭ ‬المدافع‭ ‬السلوفاكي‭ ‬مجددا‭ ‬فتابعها‭ ‬بيسراه‭ ‬داخل‭ ‬المرمى‭ (‬34‭).‬

ونجح‭ ‬غريزمان‭ ‬في‭ ‬إدراك‭ ‬التعادل‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬بدل‭ ‬الضائع‭ ‬للشوط‭ ‬الاول‭ ‬بكرة‭ ‬أكروباتية‭ ‬من‭ ‬مسافة‭ ‬قريبة‭ ‬اثر‭ ‬دربكة‭ ‬أمام‭ ‬المرمى‭.‬

ومنح‭ ‬موراتا‭ ‬التقدم‭ ‬للمرة‭ ‬الاولى‭ ‬لأتلتيكو‭ ‬مدريد‭ ‬عندما‭ ‬استغل‭ ‬كرة‭ ‬عرضية‭ ‬من‭ ‬الجهة‭ ‬اليمنى‭ ‬للأرجنتيني‭ ‬ناهويل‭ ‬مولينا‭ ‬فتابعها‭ ‬من‭ ‬مسافة‭ ‬قريبة‭ ‬داخل‭ ‬المرمى‭ (‬47‭).‬

وأنقذ‭ ‬أوبلاك‭ ‬مرماه‭ ‬من‭ ‬هدف‭ ‬التعادل‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬الخامسة‭ ‬الاخيرة‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬بدل‭ ‬الضائع‭ ‬بإبعاده‭ ‬تسديدة‭ ‬قوية‭ ‬من‭ ‬مسافة‭ ‬قريبة‭ ‬للبديل‭ ‬الغامبي‭ ‬يانكوبا‭ ‬مينتيه‭ ‬الى‭ ‬ركنية‭.‬

وفي‭ ‬المجموعة‭ ‬ذاتها،‭ ‬انتزع‭ ‬لاتسيو‭ ‬فوزا‭ ‬قاتلا‭ ‬من‭ ‬مضيفه‭ ‬سلتيك‭ ‬2‭-‬1،‭ ‬وبكر‭ ‬سلتيك‭ ‬بالتسجيل‭ ‬وتحديدا‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬الثانية‭ ‬عشرة‭ ‬عبر‭ ‬مهاجمه‭ ‬الدولي‭ ‬الياباني‭ ‬كيوغو‭ ‬فوروهاشي،‭ ‬لكن‭ ‬لاتسيو‭ ‬أدرك‭ ‬التعادل‭ ‬بعد‭ ‬17‭ ‬دقيقة‭ ‬بواسطة‭ ‬لاعب‭ ‬وسطه‭ ‬الدولي‭ ‬الأوروغوياني‭ ‬ماتياس‭ ‬فيسينو‭ (‬29‭)‬،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يخطف‭ ‬مهاجم‭ ‬برشلونة‭ ‬وروما‭ ‬الدولي‭ ‬الاسباني‭ ‬السابق‭ ‬بيدرو‭ ‬هدف‭ ‬الفوز‭ ‬لفريق‭ ‬العاصمة‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬السادسة‭ ‬الاخيرة‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬بدل‭ ‬الضائع‭.‬

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