برشلونة يهدي تشافي فوزاً ثميناً في مباراته المائة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

بورتو‭ (‬البرتغال‭)(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) ‬احتفل‭ ‬برشلونة‭ ‬الإسباني‭ ‬بمئوية‭ ‬مدربه‭ ‬تشافي‭ ‬هرنانديس‭ ‬على‭ ‬أفضل‭ ‬وجه،‭ ‬بتحقيقه‭ ‬الفوز‭ ‬الثاني‭ ‬توالياً‭ ‬وهذه‭ ‬المرة‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬مضيفه‭ ‬بورتو‭ ‬البرتغالي‭ ‬بهدف‭ ‬نظيف‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬المجموعة‭ ‬الثامنة‭ ‬ضمن‭ ‬مسابقة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭.‬

ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬المسار‭ ‬الصحيح‭ ‬لمساعي‭ ‬النادي‭ ‬الكاتالوني‭ ‬إلى‭ ‬نفض‭ ‬غبار‭ ‬خروجه‭ ‬الدرامي‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬في‭ ‬الموسمين‭ ‬الماضيين،‭ ‬والتأهل‭ ‬إلى‭ ‬الأدوار‭ ‬الإقصائية‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭.‬

ويدين‭ ‬‮«‬بلاوغرانا‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬أكمل‭ ‬الثواني‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬المباراة‭ ‬بعشرة‭ ‬لاعبين‭ ‬بعد‭ ‬طرد‭ ‬غافي‭ ‬ببطاقة‭ ‬صفراء‭ ‬ثانية‭ (‬90+2‭)‬،‭ ‬بهذا‭ ‬الفوز‭ ‬الثمين‭ ‬الذي‭ ‬رفع‭ ‬به‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬ست‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬المجموعة،‭ ‬إلى‭ ‬هدف‭ ‬البديل‭ ‬فيران‭ ‬توريس‭ (‬45+1‭) ‬الذي‭ ‬دخل‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬34‭ ‬مكان‭ ‬البولندي‭ ‬روبرت‭ ‬ليفاندوفسكي‭ ‬الذي‭ ‬خرج‭ ‬مصاباً‭.‬

أما‭ ‬بورتو،‭ ‬فيحتلّ‭ ‬حالياً‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬مع‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬وبفارق‭ ‬الأهداف‭ ‬عن‭ ‬شاختار‭ ‬دانييتسك‭ ‬الأوكراني‭ ‬الفائز‭ ‬على‭ ‬أنتورب‭ ‬البلجيكي‭ ‬3‭-‬2‭.‬

وكان‭ ‬برشلونة‭ ‬استهل‭ ‬مغامرته‭ ‬القارية‭ ‬بفوز‭ ‬ساحق‭ ‬على‭ ‬رويال‭ ‬أنتويرب‭ ‬بخماسية‭ ‬نظيفة،‭ ‬لكن‭ ‬مواجهة‭ ‬بورتو‭ ‬كانت‭ ‬معياراً‭ ‬للكاتالونيين‭ ‬في‭ ‬امتحان‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬المستوى‭ ‬المرجو‭.‬

كما‭ ‬أنها‭ ‬كانت‭ ‬المباراة‭ ‬الرقم‭ ‬100‭ ‬لتشافي‭ ‬بصفته‭ ‬مدرباً‭ ‬لبرشلونة،‭ ‬حيث‭ ‬قاده‭ ‬للفوز‭ ‬بالدوري‭ ‬وبالكأس‭ ‬السوبر‭ ‬المحلية‭.‬

وخاص‭ ‬برشلونة‭ ‬المباراة‭ ‬مفتقداً‭ ‬لجهود‭ ‬الثلاثي‭ ‬المصاب‭ ‬بيدري‭ ‬والهولندي‭ ‬فرنكي‭ ‬دي‭ ‬يونغ‭ ‬والبرازيلي‭ ‬رافينيا‭.‬

وبعدما‭ ‬بدأ‭ ‬المباراة‭ ‬بهجوم‭ ‬ضاغط،‭ ‬خصوصاً‭ ‬مع‭ ‬الثلاثي‭ ‬الهجومي‭ ‬لامين‭ ‬جمال‭ ‬والبرتغالي‭ ‬جواو‭ ‬فيليكس‭ ‬الذي‭ ‬أضاع‭ ‬فرصتين‭ ‬خطيرتين‭ ‬في‭ ‬الدقيقتين‭ ‬5‭ ‬و25،‭ ‬خرج‭ ‬الضلع‭ ‬الثالث‭ ‬ليفاندوفسكي‭ ‬مصاباً‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬34‭.‬

دخل‭ ‬بدلاً‭ ‬منه‭ ‬توريس،‭ ‬فكان‭ ‬الأخير‭ ‬عند‭ ‬حسن‭ ‬ظن‭ ‬تشافي‭ ‬فافتتح‭ ‬اتلتسجيل‭ ‬عندما‭ ‬أخطأ‭ ‬مدافع‭ ‬بورتو‭ ‬روماريو‭ ‬بارو‭ ‬في‭ ‬التمرير،‭ ‬فكان‭ ‬الألماني‭ ‬إيلكاي‭ ‬غوندوغان‭ ‬بالمرصاد‭ ‬وخطف‭ ‬الكرة‭ ‬ومرّرها‭ ‬الى‭ ‬الدولي‭ ‬الاسباني‭ ‬الذي‭ ‬انفرد‭ ‬بالحارس‭ ‬ديوغو‭ ‬كوشتا‭ ‬وأسكنها‭ ‬في‭ ‬الشباك‭ (‬45+1‭).‬

وفي‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني،‭ ‬بقيت‭ ‬النتيجة‭ ‬على‭ ‬حالها‭ ‬رغم‭ ‬محاولات‭ ‬أصجاب‭ ‬الأرض‭ ‬لإدراك‭ ‬التعادل،‭ ‬وهدف‭ ‬مقصيّ‭ ‬رائع‭ ‬ملغي‭ ‬بداعي‭ ‬التسلل‭ ‬للإيراني‭ ‬مهدي‭ ‬طارمي‭ (‬84‭). ‬

وفي‭ ‬المجموعة‭ ‬نفسها،‭ ‬قلب‭ ‬شاختار‭ ‬دانييتسك‭ ‬الطاولة‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬رويال‭ ‬أنتويرب‭ ‬وعاد‭ ‬من‭ ‬خسارة‭ ‬بهدفين‭ ‬نظيفين‭ ‬إلى‭ ‬فوز‭ ‬3-2‭.‬

وتقدّم‭ ‬رويال‭ ‬أنتويرب‭ ‬بهدفي‭ ‬أرينور‭ ‬مويا‭ (‬3‭) ‬وميشيل‭ ‬أنج‭ ‬باليكويشا‭ (‬33‭).‬

لكن‭ ‬الضيف‭ ‬الأوكراني‭ ‬نجح‭ ‬في‭ ‬تسجيل‭ ‬ريمونتادا‭ ‬بثنائية‭ ‬دانيلو‭ ‬سيكان‭ (‬48‭ ‬و76‭) ‬وهدف‭ ‬ياروسلاف‭ ‬راكيتسكي‭ (‬71‭)‬،‭ ‬فحقق‭ ‬أول‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬له‭ ‬واحتل‭ ‬المركز‭ ‬الثالث،‭ ‬فيما‭ ‬تذيل‭ ‬رويال‭ ‬أنتويرب‭ ‬الترتيب‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬رصيد‭.‬