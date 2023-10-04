فوز ثمين لحامل اللقب على أرض لايبزيغ

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
لايبزيغ (ألمانيا)(أ ف ب) عاد مانشستر سيتي الإنكليزي حامل اللقب بفوز ثمين من أرض مضيفه لايبزيغ الألماني 3-1 بفضل تألق مهاجمه البديل الدولي الأرجنتيني الشاب خوليان ألفاريس يوم امس في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السابعة ضمن مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
ومنح فيل فودن التقدم لمانشستر سيتي (25)، واضاف ألفاريس الثاني (84)، قبل أن يمرر كرة حاسمة سجل منها البلجيكي جيريمي دوكو الثالث (90+2)، فيما أحرز البلجيكي لويس أوبيندا الهدف الوحيد لأصحاب الأرض (48).
وعاد مانشستر سيتي إلى المسابقة التي ظفر بلقبها للمرة الأولى في تاريخه الموسم الماضي، بعد خسارتين متتاليتين أمام نيوكاسل صفر-1 في كأس الرابطة المحلية الأربعاء الماضي عندما خرج خالي الوفاض، ثم أمام ولفرهامبتون 1-2 في الدوري عندما توقفت انطلاقته المثالية عند 6 انتصارات متتالية.
وكان الفريقان قد التقيا الموسم الماضي في الدور ثمن النهائي، ففرض لايبزيغ التعادل على أرضه 1-1 ذهاباً قبل أن يتلقى هزيمة مذلة بسباعية نظيفة إيابا في مانشستر، بينها خماسية للمهاجم الدولي النروجي إرلينغ هالاند حينها.
وكان الفريق الإنكليزي الأعلى كعباً هذه المرّة أيضاً، وتربّع على صدارة ترتيب المجموعة مع ست نقاط أمام شريكه السابق لايبزيغ الذي تجمد رصيده عند ثلاث نقاط.
وكان سيتي الأخطر طوال فترات المباراة، فافتتح التسجيل في الدقيقة 25 بعدما أرسل ريكو لويس عرضية من الجانب الأيمن تابعها فودن بطريقة رائعة في الشباك.
وفي الشوط الثاني، عاد لايبزيغ بقوة مدركاً التعادل عندما تلقى أوبيندا بينية جميلة من الدنماركي يوسف بولسن، فانفرد بالحارس البرازيلي إيدرسون وسدد الكرة أرضية اصطدمت بالقائم وسكنت الشباك (48).
وكان البديل ألفاريس على الموعد، إذ منح التقدم لفريقه بتسديدة خرافية من مشارف منطقة الجزاء أسكنها إلى يسار الحارس يانيس بلاسفيتش (84)، قبل أن يمرر كرة حاسمة إلى دوكو الذي أطلق رصاصة الرحمة على لايبزيغ بانفراد (90+2).
MENAFN04102023000055011008ID1107191312
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.