فوز ثمين لحامل اللقب على أرض لايبزيغ

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

لايبزيغ‭ (‬ألمانيا‭)(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) ‬عاد‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬الإنكليزي‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬بفوز‭ ‬ثمين‭ ‬من‭ ‬أرض‭ ‬مضيفه‭ ‬لايبزيغ‭ ‬الألماني‭ ‬3‭-‬1‭ ‬بفضل‭ ‬تألق‭ ‬مهاجمه‭ ‬البديل‭ ‬الدولي‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬الشاب‭ ‬خوليان‭ ‬ألفاريس‭ ‬يوم‭ ‬امس‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬المجموعة‭ ‬السابعة‭ ‬ضمن‭ ‬مسابقة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

ومنح‭ ‬فيل‭ ‬فودن‭ ‬التقدم‭ ‬لمانشستر‭ ‬سيتي‭ (‬25‭)‬،‭ ‬واضاف‭ ‬ألفاريس‭ ‬الثاني‭ (‬84‭)‬،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يمرر‭ ‬كرة‭ ‬حاسمة‭ ‬سجل‭ ‬منها‭ ‬البلجيكي‭ ‬جيريمي‭ ‬دوكو‭ ‬الثالث‭ (‬90+2‭)‬،‭ ‬فيما‭ ‬أحرز‭ ‬البلجيكي‭ ‬لويس‭ ‬أوبيندا‭ ‬الهدف‭ ‬الوحيد‭ ‬لأصحاب‭ ‬الأرض‭ (‬48‭).‬

وعاد‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬إلى‭ ‬المسابقة‭ ‬التي‭ ‬ظفر‭ ‬بلقبها‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬تاريخه‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬بعد‭ ‬خسارتين‭ ‬متتاليتين‭ ‬أمام‭ ‬نيوكاسل‭ ‬صفر‭-‬1‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬الرابطة‭ ‬المحلية‭ ‬الأربعاء‭ ‬الماضي‭ ‬عندما‭ ‬خرج‭ ‬خالي‭ ‬الوفاض،‭ ‬ثم‭ ‬أمام‭ ‬ولفرهامبتون‭ ‬1‭-‬2‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬عندما‭ ‬توقفت‭ ‬انطلاقته‭ ‬المثالية‭ ‬عند‭ ‬6‭ ‬انتصارات‭ ‬متتالية‭.‬

وكان‭ ‬الفريقان‭ ‬قد‭ ‬التقيا‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬ثمن‭ ‬النهائي،‭ ‬ففرض‭ ‬لايبزيغ‭ ‬التعادل‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬1‭-‬1‭ ‬ذهاباً‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتلقى‭ ‬هزيمة‭ ‬مذلة‭ ‬بسباعية‭ ‬نظيفة‭ ‬إيابا‭ ‬في‭ ‬مانشستر،‭ ‬بينها‭ ‬خماسية‭ ‬للمهاجم‭ ‬الدولي‭ ‬النروجي‭ ‬إرلينغ‭ ‬هالاند‭ ‬حينها‭.‬

وكان‭ ‬الفريق‭ ‬الإنكليزي‭ ‬الأعلى‭ ‬كعباً‭ ‬هذه‭ ‬المرّة‭ ‬أيضاً،‭ ‬وتربّع‭ ‬على‭ ‬صدارة‭ ‬ترتيب‭ ‬المجموعة‭ ‬مع‭ ‬ست‭ ‬نقاط‭ ‬أمام‭ ‬شريكه‭ ‬السابق‭ ‬لايبزيغ‭ ‬الذي‭ ‬تجمد‭ ‬رصيده‭ ‬عند‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭.‬

وكان‭ ‬سيتي‭ ‬الأخطر‭ ‬طوال‭ ‬فترات‭ ‬المباراة،‭ ‬فافتتح‭ ‬التسجيل‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬25‭ ‬بعدما‭ ‬أرسل‭ ‬ريكو‭ ‬لويس‭ ‬عرضية‭ ‬من‭ ‬الجانب‭ ‬الأيمن‭ ‬تابعها‭ ‬فودن‭ ‬بطريقة‭ ‬رائعة‭ ‬في‭ ‬الشباك‭.‬

وفي‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني،‭ ‬عاد‭ ‬لايبزيغ‭ ‬بقوة‭ ‬مدركاً‭ ‬التعادل‭ ‬عندما‭ ‬تلقى‭ ‬أوبيندا‭ ‬بينية‭ ‬جميلة‭ ‬من‭ ‬الدنماركي‭ ‬يوسف‭ ‬بولسن،‭ ‬فانفرد‭ ‬بالحارس‭ ‬البرازيلي‭ ‬إيدرسون‭ ‬وسدد‭ ‬الكرة‭ ‬أرضية‭ ‬اصطدمت‭ ‬بالقائم‭ ‬وسكنت‭ ‬الشباك‭ (‬48‭).‬

وكان‭ ‬البديل‭ ‬ألفاريس‭ ‬على‭ ‬الموعد،‭ ‬إذ‭ ‬منح‭ ‬التقدم‭ ‬لفريقه‭ ‬بتسديدة‭ ‬خرافية‭ ‬من‭ ‬مشارف‭ ‬منطقة‭ ‬الجزاء‭ ‬أسكنها‭ ‬إلى‭ ‬يسار‭ ‬الحارس‭ ‬يانيس‭ ‬بلاسفيتش‭ (‬84‭)‬،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يمرر‭ ‬كرة‭ ‬حاسمة‭ ‬إلى‭ ‬دوكو‭ ‬الذي‭ ‬أطلق‭ ‬رصاصة‭ ‬الرحمة‭ ‬على‭ ‬لايبزيغ‭ ‬بانفراد‭ (‬90+2‭).‬