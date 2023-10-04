Thursday, 05 October 2023 03:13 GMT

فوز ثمين لحامل اللقب على أرض لايبزيغ

10/4/2023 7:19:15 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

لايبزيغ‭ (‬ألمانيا‭)(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) ‬عاد‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬الإنكليزي‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬بفوز‭ ‬ثمين‭ ‬من‭ ‬أرض‭ ‬مضيفه‭ ‬لايبزيغ‭ ‬الألماني‭ ‬3‭-‬1‭ ‬بفضل‭ ‬تألق‭ ‬مهاجمه‭ ‬البديل‭ ‬الدولي‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬الشاب‭ ‬خوليان‭ ‬ألفاريس‭ ‬يوم‭ ‬امس‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬المجموعة‭ ‬السابعة‭ ‬ضمن‭ ‬مسابقة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

ومنح‭ ‬فيل‭ ‬فودن‭ ‬التقدم‭ ‬لمانشستر‭ ‬سيتي‭ (‬25‭)‬،‭ ‬واضاف‭ ‬ألفاريس‭ ‬الثاني‭ (‬84‭)‬،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يمرر‭ ‬كرة‭ ‬حاسمة‭ ‬سجل‭ ‬منها‭ ‬البلجيكي‭ ‬جيريمي‭ ‬دوكو‭ ‬الثالث‭ (‬90+2‭)‬،‭ ‬فيما‭ ‬أحرز‭ ‬البلجيكي‭ ‬لويس‭ ‬أوبيندا‭ ‬الهدف‭ ‬الوحيد‭ ‬لأصحاب‭ ‬الأرض‭ (‬48‭).‬

وعاد‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬إلى‭ ‬المسابقة‭ ‬التي‭ ‬ظفر‭ ‬بلقبها‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬تاريخه‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬بعد‭ ‬خسارتين‭ ‬متتاليتين‭ ‬أمام‭ ‬نيوكاسل‭ ‬صفر‭-‬1‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬الرابطة‭ ‬المحلية‭ ‬الأربعاء‭ ‬الماضي‭ ‬عندما‭ ‬خرج‭ ‬خالي‭ ‬الوفاض،‭ ‬ثم‭ ‬أمام‭ ‬ولفرهامبتون‭ ‬1‭-‬2‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬عندما‭ ‬توقفت‭ ‬انطلاقته‭ ‬المثالية‭ ‬عند‭ ‬6‭ ‬انتصارات‭ ‬متتالية‭.‬

وكان‭ ‬الفريقان‭ ‬قد‭ ‬التقيا‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬ثمن‭ ‬النهائي،‭ ‬ففرض‭ ‬لايبزيغ‭ ‬التعادل‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬1‭-‬1‭ ‬ذهاباً‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتلقى‭ ‬هزيمة‭ ‬مذلة‭ ‬بسباعية‭ ‬نظيفة‭ ‬إيابا‭ ‬في‭ ‬مانشستر،‭ ‬بينها‭ ‬خماسية‭ ‬للمهاجم‭ ‬الدولي‭ ‬النروجي‭ ‬إرلينغ‭ ‬هالاند‭ ‬حينها‭.‬

وكان‭ ‬الفريق‭ ‬الإنكليزي‭ ‬الأعلى‭ ‬كعباً‭ ‬هذه‭ ‬المرّة‭ ‬أيضاً،‭ ‬وتربّع‭ ‬على‭ ‬صدارة‭ ‬ترتيب‭ ‬المجموعة‭ ‬مع‭ ‬ست‭ ‬نقاط‭ ‬أمام‭ ‬شريكه‭ ‬السابق‭ ‬لايبزيغ‭ ‬الذي‭ ‬تجمد‭ ‬رصيده‭ ‬عند‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭.‬

وكان‭ ‬سيتي‭ ‬الأخطر‭ ‬طوال‭ ‬فترات‭ ‬المباراة،‭ ‬فافتتح‭ ‬التسجيل‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬25‭ ‬بعدما‭ ‬أرسل‭ ‬ريكو‭ ‬لويس‭ ‬عرضية‭ ‬من‭ ‬الجانب‭ ‬الأيمن‭ ‬تابعها‭ ‬فودن‭ ‬بطريقة‭ ‬رائعة‭ ‬في‭ ‬الشباك‭.‬

وفي‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني،‭ ‬عاد‭ ‬لايبزيغ‭ ‬بقوة‭ ‬مدركاً‭ ‬التعادل‭ ‬عندما‭ ‬تلقى‭ ‬أوبيندا‭ ‬بينية‭ ‬جميلة‭ ‬من‭ ‬الدنماركي‭ ‬يوسف‭ ‬بولسن،‭ ‬فانفرد‭ ‬بالحارس‭ ‬البرازيلي‭ ‬إيدرسون‭ ‬وسدد‭ ‬الكرة‭ ‬أرضية‭ ‬اصطدمت‭ ‬بالقائم‭ ‬وسكنت‭ ‬الشباك‭ (‬48‭).‬

وكان‭ ‬البديل‭ ‬ألفاريس‭ ‬على‭ ‬الموعد،‭ ‬إذ‭ ‬منح‭ ‬التقدم‭ ‬لفريقه‭ ‬بتسديدة‭ ‬خرافية‭ ‬من‭ ‬مشارف‭ ‬منطقة‭ ‬الجزاء‭ ‬أسكنها‭ ‬إلى‭ ‬يسار‭ ‬الحارس‭ ‬يانيس‭ ‬بلاسفيتش‭ (‬84‭)‬،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يمرر‭ ‬كرة‭ ‬حاسمة‭ ‬إلى‭ ‬دوكو‭ ‬الذي‭ ‬أطلق‭ ‬رصاصة‭ ‬الرحمة‭ ‬على‭ ‬لايبزيغ‭ ‬بانفراد‭ (‬90+2‭).‬

MENAFN04102023000055011008ID1107191312

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث