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فيفا تمنح سامورا جائزة (الإرث)

10/4/2023 7:19:15 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

القاهرة‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬حصلت‭ ‬السنغالية‭ ‬فاطمة‭ ‬سامورا،‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬فيفا‭)‬،‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬الإرث‭ ‬الأفريقية‭ (‬أفضل‭ ‬شخصية‭)‬،‭ ‬خلال‭ ‬الحفل‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬بالعاصمة‭ ‬البريطانية‭ ‬لندن،‭ ‬تكريما‭ ‬لدورها‭ ‬وعطائها‭ ‬المهني‭ ‬بكرة‭ ‬القدم‭ ‬وفيفا‭. ‬وذكر‭ ‬المركز‭ ‬الإعلامي‭ ‬لفيفا،‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء،‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬تكريم‭ ‬فاطمة‭ ‬سامورا،‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬الرائد‭ ‬الذي‭ ‬قامت‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬دورها‭ ‬في‭ ‬فيفا‭ ‬بتسليمها‭ ‬جائزة‭ ‬الإرث‭ ‬الأفضل‭ ‬الأفريقية‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬بالمملكة‭ ‬المتحدة‭. ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تغادر‭ ‬سامورا‭ ‬منصبها‭ ‬في‭ ‬فيفا‭ ‬بنهاية‭ ‬هذا‭ ‬العام‭.‬

وولدت‭ ‬سامورا‭ ‬بالسنغال‭ ‬وأصبحت‭ ‬أول‭ ‬شخصية‭ ‬أفريقية‭ ‬ومسلمة‭ ‬وأول‭ ‬امرأة‭ ‬تتولى‭ ‬منصب‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬فيفا‭ ‬عند‭ ‬تعيينها‭ ‬في‭ ‬مايو‭ ‬2016‭.‬

وقالت‭ ‬سامورا‭ ‬تعقيباً‭ ‬على‭ ‬حصولها‭ ‬على‭ ‬الشخصية‭ ‬الأفضل‭ ‬بأفريقيا‭ ‬بحفل‭ ‬لندن‭: ‬‮«‬عندما‭ ‬نتلقى‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬الجوائز،‭ ‬يعني‭ ‬ذلك‭ ‬أن‭ ‬العالم‭ ‬قد‭ ‬اعترف‭ ‬بطريقة‭ ‬ما‭ ‬بجهودنا‭ ‬لاستعادة‭ ‬سمعة‭ ‬فيفا،‭ ‬لتصبح‭ ‬منظمة‭ ‬أكثر‭ (‬إنسانية‭) ‬وأكثر‭ ‬تنوعا‭ ‬وأكثر‭ ‬انفتاحا‮»‬‭.‬

وأضافت‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬فخورون‭ ‬أيضاً‭ ‬اليوم‭ ‬بأن‭ ‬نقدم‭ ‬لمحة‭ ‬عامة‭ ‬عن‭ ‬جميع‭ ‬الأعمال‭ ‬التي‭ ‬قام‭ ‬بها‭ ‬فيفا‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬نفسي،‭ ‬لإعطاء‭ ‬أفريقيا‭ ‬إمكانية‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬9‭ ‬مقاعد‭ ‬مباشرة‭ ‬لكأس‭ ‬العالم‭ ‬2026‭ ‬و10‭ ‬فرق‭ ‬إذا‭ ‬مررنا‭ ‬عبر‭ ‬الملحقات‭ ‬الدولية‮»‬‭.‬

وأوضحت‭: ‬‮«‬هذا‭ ‬يعني‭ ‬أننا‭ ‬في‭ ‬7‭ ‬سنوات،‭ ‬قمنا‭ ‬بمضاعفة‭ ‬عدد‭ ‬الفرق‭ ‬الإفريقية‭ ‬التي‭ ‬تذهب‭ ‬إلى‭ ‬كأس‭ ‬العالم،‭ ‬لذلك‭ ‬ستمتلك‭ ‬منتخبات‭ ‬القارة‭ ‬السمراء‭ ‬فرصة‭ ‬أكبر‭ ‬بنسبة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬25 ‭%‬ ،‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬أربعة،‭ ‬ليصبحوا‭ ‬الفائزين‭ ‬المحتملين‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬التالية‭. ‬من‭ ‬فضلكم‭ ‬لا‭ ‬تخيبوا‭ ‬ظني‮»‬‭.‬

وذكر‭ ‬فيفا‭ ‬أن‭ ‬فترة
فاطمة‭ ‬سامورا‭ ‬محورية‭ ‬بالنسبة‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬النسائية،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬وصل‭ ‬عدد‭ ‬المنتخبات‭ ‬المشاركة‭ ‬بالنسخة‭ ‬الأخيرة‭ ‬لكأس‭ ‬العالم‭ ‬الي‭ ‬32‭ ‬منتخبا،‭ ‬وجذبت‭ ‬نسخة‭ ‬2023‭ ‬في‭ ‬أستراليا‭ ‬ونيوزيلندا‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬مليوني‭ ‬مشجع‭ ‬في‭ ‬ملاعب‭ ‬البطولة‭ ‬وملياري‭ ‬مشاهد‭ ‬عالمياً،‭ ‬كما‭ ‬ازدادت‭ ‬قيمة‭ ‬الجوائز‭ ‬حوالي‭ ‬عشرة‭ ‬أضعاف‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2015‭.‬

في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه،‭ ‬ارتفعت‭ ‬معايير‭ ‬جودة‭ ‬البطولة‭ ‬بشكل‭ ‬كبير،‭ ‬وأصبح‭ ‬إعداد‭ ‬اللاعبات‭ ‬جسديا‭ ‬أفضل،‭ ‬وباتت‭ ‬المباريات‭ ‬أكثر‭ ‬حدة،‭ ‬ويمكن‭ ‬لفرق‭ ‬أكثر‭ ‬اللعب‭ ‬على‭ ‬أعلى‭ ‬مستوى‭. ‬اللاعبات‭ ‬البارزات‭ ‬الآن‭ ‬يتلقين‭ ‬التقدير‭ ‬الذي‭ ‬يستحقونه‭ ‬وأصبحن‭ ‬أسماء‭ ‬معروفة‭ ‬في‭ ‬المنازل،‭ ‬مثل‭ ‬نظرائهن‭ ‬من‭ ‬الرجال‮»‬‭.‬





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