((الفيفا)) يدرس رفع الحظر عن روسيا في البطولات الدولية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
ذكرت شبكة «سكاي» أمس الأربعاء أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) يدرس رفع الحظر الشامل عن مشاركة روسيا في البطولات الدولية بعد أن خفف الاتحاد الأوروبي (اليويفا) موقفه تجاه روسيا الأسبوع الماضي.
وقال التقرير إن القرار قد يصدر خلال اجتماع لمجلس «الفيفا» في وقت لاحق الأربعاء وهو ما قد يسمح للمنتخب الروسي بالمشاركة في كأس العالم تحت 17 عاما حال التأهل للبطولة. وبحسب وكالة «رويترز»، لم يظهر هذا البند على جدول أعمال اجتماع مجلس «الفيفا». ولم يرد الاتحاد الدولي على الفور على طلب من «رويترز» للتعليق.
وبعد الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022 قرر «اليويفا» حرمان جميع الفرق الروسية سواء على مستوى المنتخبات أو الأندية من المشاركة في المسابقات القارية.
لكن الاتحاد الأوروبي قال عقب اجتماع لجنته التنفيذية في ليماسول بقبرص الأسبوع الماضي :«لا ينبغي معاقبة أطفال على أفعال تقع مسؤوليتها حصريا على البالغين»، مضيفا أن منتخب روسيا تحت 17 عاما سيتم السماح له بالمشاركة في مسابقات الاتحاد الأوروبي «خلال هذا الموسم». وحث الاتحاد الأوكراني لكرة القدم «اليويفا» على إعادة النظر في قراره، وقال إنه لن يلعب في البطولات التي تشارك فيها فرق روسية.
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