((الفيفا)) يدرس رفع الحظر عن روسيا في البطولات الدولية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

ذكرت‭ ‬شبكة‭ ‬‮«‬سكاي‮»‬‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬أن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬الفيفا‭) ‬يدرس‭ ‬رفع‭ ‬الحظر‭ ‬الشامل‭ ‬عن‭ ‬مشاركة‭ ‬روسيا‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬الدولية‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬خفف‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ (‬اليويفا‭) ‬موقفه‭ ‬تجاه‭ ‬روسيا‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭.‬

وقال‭ ‬التقرير‭ ‬إن‭ ‬القرار‭ ‬قد‭ ‬يصدر‭ ‬خلال‭ ‬اجتماع‭ ‬لمجلس‭ ‬‮«‬الفيفا‮»‬‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬الأربعاء‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬قد‭ ‬يسمح‭ ‬للمنتخب‭ ‬الروسي‭ ‬بالمشاركة‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬تحت‭ ‬17‭ ‬عاما‭ ‬حال‭ ‬التأهل‭ ‬للبطولة‭. ‬وبحسب‭ ‬وكالة‭ ‬‮«‬رويترز‮»‬،‭ ‬لم‭ ‬يظهر‭ ‬هذا‭ ‬البند‭ ‬على‭ ‬جدول‭ ‬أعمال‭ ‬اجتماع‭ ‬مجلس‭ ‬‮«‬الفيفا‮»‬‭. ‬ولم‭ ‬يرد‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬على‭ ‬الفور‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬من‭ ‬‮«‬رويترز‮»‬‭ ‬للتعليق‭.‬

وبعد‭ ‬الغزو‭ ‬الروسي‭ ‬لأوكرانيا‭ ‬في‭ ‬فبراير‭ ‬2022‭ ‬قرر‭ ‬‮«‬اليويفا‮»‬‭ ‬حرمان‭ ‬جميع‭ ‬الفرق‭ ‬الروسية‭ ‬سواء‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المنتخبات‭ ‬أو‭ ‬الأندية‭ ‬من‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬المسابقات‭ ‬القارية‭.‬

لكن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬قال‭ ‬عقب‭ ‬اجتماع‭ ‬لجنته‭ ‬التنفيذية‭ ‬في‭ ‬ليماسول‭ ‬بقبرص‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ :‬‮«‬لا‭ ‬ينبغي‭ ‬معاقبة‭ ‬أطفال‭ ‬على‭ ‬أفعال‭ ‬تقع‭ ‬مسؤوليتها‭ ‬حصريا‭ ‬على‭ ‬البالغين‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬منتخب‭ ‬روسيا‭ ‬تحت‭ ‬17‭ ‬عاما‭ ‬سيتم‭ ‬السماح‭ ‬له‭ ‬بالمشاركة‭ ‬في‭ ‬مسابقات‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬‮«‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‮»‬‭. ‬وحث‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوكراني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬‮«‬اليويفا‮»‬‭ ‬على‭ ‬إعادة‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬قراره،‭ ‬وقال‭ ‬إنه‭ ‬لن‭ ‬يلعب‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬التي‭ ‬تشارك‭ ‬فيها‭ ‬فرق‭ ‬روسية‭. ‬