((مرسيدس)) يسعى إلى الحفاظ على فارق النقاط مع ((فيراري))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
يأمل فريق «مرسيدس»، المنافس ببطولة العالم لسباقات سيارات «فورمولا 1»، في الحفاظ على فارق النقاط بينه وبين فريق «فيراري» في ترتيب فئة المصنعين، لكي يحصل على المركز الثاني (على الأقل)، خاصة وأن فرص «مرسيدس» في حصد اللقب أصبحت غير ممكنة.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، حصد فريق «ريد بول»، لقبه الثاني على التوالي في فئة المصنعين خلال سباق جائزة اليابان الكبرى قبل أسبوعين.
ويحتل فريق «مرسيدس» حالياً المركز الثاني، ولكنه يبتعد بفارق 20 نقطة فقط عن فريق «فيراري»، صاحب المركز الثالث.
وقال توتو فولف، رئيس فريق «مرسيدس»، قبل انطلاق منافسات سباق جائزة قطر الكبرى الأحد: «مع تبقي ست سباقات، نحن نستمتع بالمنافسة وسنقدم أقصى ما عندنا للبقاء أمامهم، بداية من سباق هذا الأسبوع في قطر».
وأضاف: «عدنا إلى لوسيل للمرة الأولى منذ عام 2021 أول سباق جائزة كبرى كان ناجحاً بالنسبة لنا، لذلك نحن نتطلع لعودتنا».
وأقيم سباق جائزة قطر الكبرى الافتتاحي في عام 2021، ولكن لم يتم إقامته في عام 2022 بسبب إقامة بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر. وعاد لروزنامة السباقات هذا الموسم.
وفاز بسباق 2021، لويس هاميلتون سائق «مرسيدس»، وجاء ماكس فيرستابن، سائق «ريد بول»، في المركز الثاني، وفرناندو ألونسو، سائق «ألبين» وقتها، في المركز الثالث.
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