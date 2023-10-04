((مرسيدس)) يسعى إلى الحفاظ على فارق النقاط مع ((فيراري))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

يأمل‭ ‬فريق‭ ‬‮«‬مرسيدس‮»‬،‭ ‬المنافس‭ ‬ببطولة‭ ‬العالم‭ ‬لسباقات‭ ‬سيارات‭ ‬‮«‬فورمولا‭ ‬1‮»‬،‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬فارق‭ ‬النقاط‭ ‬بينه‭ ‬وبين‭ ‬فريق‭ ‬‮«‬فيراري‮»‬‭ ‬في‭ ‬ترتيب‭ ‬فئة‭ ‬المصنعين،‭ ‬لكي‭ ‬يحصل‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ (‬على‭ ‬الأقل‭)‬،‭ ‬خاصة‭ ‬وأن‭ ‬فرص‭ ‬‮«‬مرسيدس‮»‬‭ ‬في‭ ‬حصد‭ ‬اللقب‭ ‬أصبحت‭ ‬غير‭ ‬ممكنة‭.‬

وبحسب‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الألمانية،‭ ‬حصد‭ ‬فريق‭ ‬‮«‬ريد‭ ‬بول‮»‬،‭ ‬لقبه‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬المصنعين‭ ‬خلال‭ ‬سباق‭ ‬جائزة‭ ‬اليابان‭ ‬الكبرى‭ ‬قبل‭ ‬أسبوعين‭.‬

ويحتل‭ ‬فريق‭ ‬‮«‬مرسيدس‮»‬‭ ‬حالياً‭ ‬المركز‭ ‬الثاني،‭ ‬ولكنه‭ ‬يبتعد‭ ‬بفارق‭ ‬20‭ ‬نقطة‭ ‬فقط‭ ‬عن‭ ‬فريق‭ ‬‮«‬فيراري‮»‬،‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭.‬

وقال‭ ‬توتو‭ ‬فولف،‭ ‬رئيس‭ ‬فريق‭ ‬‮«‬مرسيدس‮»‬،‭ ‬قبل‭ ‬انطلاق‭ ‬منافسات‭ ‬سباق‭ ‬جائزة‭ ‬قطر‭ ‬الكبرى‭ ‬الأحد‭: ‬‮«‬مع‭ ‬تبقي‭ ‬ست‭ ‬سباقات،‭ ‬نحن‭ ‬نستمتع‭ ‬بالمنافسة‭ ‬وسنقدم‭ ‬أقصى‭ ‬ما‭ ‬عندنا‭ ‬للبقاء‭ ‬أمامهم،‭ ‬بداية‭ ‬من‭ ‬سباق‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬في‭ ‬قطر‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬عدنا‭ ‬إلى‭ ‬لوسيل‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2021‭ ‬أول‭ ‬سباق‭ ‬جائزة‭ ‬كبرى‭ ‬كان‭ ‬ناجحاً‭ ‬بالنسبة‭ ‬لنا،‭ ‬لذلك‭ ‬نحن‭ ‬نتطلع‭ ‬لعودتنا‮»‬‭.‬

وأقيم‭ ‬سباق‭ ‬جائزة‭ ‬قطر‭ ‬الكبرى‭ ‬الافتتاحي‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2021،‭ ‬ولكن‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬إقامته‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬بسبب‭ ‬إقامة‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬قطر‭. ‬وعاد‭ ‬لروزنامة‭ ‬السباقات‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭.‬

وفاز‭ ‬بسباق‭ ‬2021،‭ ‬لويس‭ ‬هاميلتون‭ ‬سائق‭ ‬‮«‬مرسيدس‮»‬،‭ ‬وجاء‭ ‬ماكس‭ ‬فيرستابن،‭ ‬سائق‭ ‬‮«‬ريد‭ ‬بول‮»‬،‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني،‭ ‬وفرناندو‭ ‬ألونسو،‭ ‬سائق‭ ‬‮«‬ألبين‮»‬‭ ‬وقتها،‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭.‬



