Thursday, 05 October 2023 03:12 GMT

((مرسيدس)) يسعى إلى الحفاظ على فارق النقاط مع ((فيراري))

10/4/2023 7:19:14 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

يأمل‭ ‬فريق‭ ‬‮«‬مرسيدس‮»‬،‭ ‬المنافس‭ ‬ببطولة‭ ‬العالم‭ ‬لسباقات‭ ‬سيارات‭ ‬‮«‬فورمولا‭ ‬1‮»‬،‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬فارق‭ ‬النقاط‭ ‬بينه‭ ‬وبين‭ ‬فريق‭ ‬‮«‬فيراري‮»‬‭ ‬في‭ ‬ترتيب‭ ‬فئة‭ ‬المصنعين،‭ ‬لكي‭ ‬يحصل‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ (‬على‭ ‬الأقل‭)‬،‭ ‬خاصة‭ ‬وأن‭ ‬فرص‭ ‬‮«‬مرسيدس‮»‬‭ ‬في‭ ‬حصد‭ ‬اللقب‭ ‬أصبحت‭ ‬غير‭ ‬ممكنة‭.‬

وبحسب‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الألمانية،‭ ‬حصد‭ ‬فريق‭ ‬‮«‬ريد‭ ‬بول‮»‬،‭ ‬لقبه‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬المصنعين‭ ‬خلال‭ ‬سباق‭ ‬جائزة‭ ‬اليابان‭ ‬الكبرى‭ ‬قبل‭ ‬أسبوعين‭.‬

ويحتل‭ ‬فريق‭ ‬‮«‬مرسيدس‮»‬‭ ‬حالياً‭ ‬المركز‭ ‬الثاني،‭ ‬ولكنه‭ ‬يبتعد‭ ‬بفارق‭ ‬20‭ ‬نقطة‭ ‬فقط‭ ‬عن‭ ‬فريق‭ ‬‮«‬فيراري‮»‬،‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭.‬

وقال‭ ‬توتو‭ ‬فولف،‭ ‬رئيس‭ ‬فريق‭ ‬‮«‬مرسيدس‮»‬،‭ ‬قبل‭ ‬انطلاق‭ ‬منافسات‭ ‬سباق‭ ‬جائزة‭ ‬قطر‭ ‬الكبرى‭ ‬الأحد‭: ‬‮«‬مع‭ ‬تبقي‭ ‬ست‭ ‬سباقات،‭ ‬نحن‭ ‬نستمتع‭ ‬بالمنافسة‭ ‬وسنقدم‭ ‬أقصى‭ ‬ما‭ ‬عندنا‭ ‬للبقاء‭ ‬أمامهم،‭ ‬بداية‭ ‬من‭ ‬سباق‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬في‭ ‬قطر‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬عدنا‭ ‬إلى‭ ‬لوسيل‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2021‭ ‬أول‭ ‬سباق‭ ‬جائزة‭ ‬كبرى‭ ‬كان‭ ‬ناجحاً‭ ‬بالنسبة‭ ‬لنا،‭ ‬لذلك‭ ‬نحن‭ ‬نتطلع‭ ‬لعودتنا‮»‬‭.‬

وأقيم‭ ‬سباق‭ ‬جائزة‭ ‬قطر‭ ‬الكبرى‭ ‬الافتتاحي‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2021،‭ ‬ولكن‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬إقامته‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬بسبب‭ ‬إقامة‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬قطر‭. ‬وعاد‭ ‬لروزنامة‭ ‬السباقات‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭.‬

وفاز‭ ‬بسباق‭ ‬2021،‭ ‬لويس‭ ‬هاميلتون‭ ‬سائق‭ ‬‮«‬مرسيدس‮»‬،‭ ‬وجاء‭ ‬ماكس‭ ‬فيرستابن،‭ ‬سائق‭ ‬‮«‬ريد‭ ‬بول‮»‬،‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني،‭ ‬وفرناندو‭ ‬ألونسو،‭ ‬سائق‭ ‬‮«‬ألبين‮»‬‭ ‬وقتها،‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭.‬


MENAFN04102023000055011008ID1107191309

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث