زياش يعود لتشكيلة المغرب وغياب حمد الله

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

عاد‭ ‬حكيم‭ ‬زياش‭ ‬لتشكيلة‭ ‬المغرب،‭ ‬بينما‭ ‬غاب‭ ‬عبد‭ ‬الرزاق‭ ‬حمدالله‭ ‬عن‭ ‬القائمة‭ ‬التي‭ ‬أعلنها‭ ‬المدرب‭ ‬وليد‭ ‬الركراكي،‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء،‭ ‬استعداداً‭ ‬لمواجهة‭ ‬ليبيريا‭ ‬في‭ ‬تصفيات‭ ‬كأس‭ ‬الأمم‭ ‬الأفريقية‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬وساحل‭ ‬العاج‭ ‬ودياً‭ ‬الشهر‭ ‬الحالي‭.‬

وكان‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يلعب‭ ‬منتخب‭ ‬المغرب،‭ ‬الذي‭ ‬تأهل‭ ‬للمربع‭ ‬الذهبي‭ ‬لكأس‭ ‬العالم‭ ‬2022،‭ ‬مع‭ ‬ليبيريا‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬الماضي‭ ‬قبل‭ ‬تأجيلها‭ ‬بسبب‭ ‬الزلزال‭ ‬الذي‭ ‬ضرب‭ ‬مراكش‭.‬

ويلعب‭ ‬المغرب‭ ‬أمام‭ ‬ساحل‭ ‬العاج‭ ‬في‭ ‬أبيدجان‭ ‬يوم‭ ‬14‭ ‬أكتوبر‭ ‬قبل‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬استضافة‭ ‬ليبيريا‭. ‬وغاب‭ ‬زياش‭ ‬عن‭ ‬تشكيلة‭ ‬المغرب‭ ‬لمواجهة‭ ‬بوركينا‭ ‬فاسو‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي،‭ ‬بسبب‭ ‬ابتعاده‭ ‬عن‭ ‬المباريات‭ ‬قبل‭ ‬انتقاله‭ ‬إلى‭ ‬غلطة‭ ‬سراي‭ ‬التركي‭.‬

وضم‭ ‬المدرب‭ ‬الركراكي‭ ‬العناصر‭ ‬المخضرمة‭ ‬مثل‭ ‬القائد‭ ‬رومان‭ ‬سايس‭ ‬مدافع‭ ‬الشباب‭ ‬السعودي‭ ‬وياسين‭ ‬بونو‭ ‬حارس‭ ‬الهلال،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أشرف‭ ‬حكيمي‭ ‬لاعب‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جيرمان،‭ ‬ولاعب‭ ‬الوسط‭ ‬عز‭ ‬الدين‭ ‬أوناحي‭. ‬وغاب‭ ‬عبد‭ ‬الرزاق‭ ‬حمد‭ ‬الله‭ ‬مهاجم‭ ‬الاتحاد‭ ‬عن‭ ‬تشكيلة‭ ‬ضمت‭ ‬26‭ ‬لاعباً‭.‬

وضمت‭ ‬تشكيلة‭ ‬المغرب‭ ‬في‭ ‬حراسة‭ ‬مرمى‭: ‬ياسين‭ ‬بونو‭ -‬منير‭ ‬المحمدي‭ -‬المهدي‭ ‬بنعبيد،‭ ‬بينما‭ ‬حضر‭ ‬في‭ ‬الدفاع‭ ‬رومان‭ ‬سايس‭ -‬نصير‭ ‬مزراوي‭ -‬أشرف‭ ‬حكيمي‭ -‬نايف‭ ‬أكرد‭ -‬يونس‭ ‬عبد‭ ‬الحميد‭ -‬عبدالكبير‭ ‬أبقار‭ -‬يحيى‭ ‬عطية‭ ‬الله‭ -‬أيوب‭ ‬العملود‭.‬

وفي‭ ‬خط‭ ‬الوسط‭: ‬سفيان‭ ‬أمرابط‭ -‬أمير‭ ‬ريتشاردسون‭ -‬سليم‭ ‬أملاح‭ -‬عز‭ ‬الدين‭ ‬أوناحي‭ -‬أمين‭ ‬حارث‭ -‬بلال‭ ‬الخنوس‭ -‬إسماعيل‭ ‬صابيري‭ -‬أسامة‭ ‬العزوزي‭. ‬أما‭ ‬الهجوم‭ ‬فتشكل‭ ‬من‭ ‬حكيم‭ ‬زياش‭ -‬يوسف‭ ‬النصيري‭ -‬أمين‭ ‬عدلي‭ -‬أيوب‭ ‬الكعبي‭ -‬عبد‭ ‬الصمد‭ ‬الزلزولي‭ -‬طارق‭ ‬تيسودالي‭ - ‬إبراهيم‭ ‬صلاح‭.‬