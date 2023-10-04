زياش يعود لتشكيلة المغرب وغياب حمد الله

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
عاد حكيم زياش لتشكيلة المغرب، بينما غاب عبد الرزاق حمدالله عن القائمة التي أعلنها المدرب وليد الركراكي، أمس الأربعاء، استعداداً لمواجهة ليبيريا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم وساحل العاج ودياً الشهر الحالي.
وكان من المقرر أن يلعب منتخب المغرب، الذي تأهل للمربع الذهبي لكأس العالم 2022، مع ليبيريا في سبتمبر الماضي قبل تأجيلها بسبب الزلزال الذي ضرب مراكش.
ويلعب المغرب أمام ساحل العاج في أبيدجان يوم 14 أكتوبر قبل ثلاثة أيام من استضافة ليبيريا. وغاب زياش عن تشكيلة المغرب لمواجهة بوركينا فاسو الشهر الماضي، بسبب ابتعاده عن المباريات قبل انتقاله إلى غلطة سراي التركي.
وضم المدرب الركراكي العناصر المخضرمة مثل القائد رومان سايس مدافع الشباب السعودي وياسين بونو حارس الهلال، بالإضافة إلى أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان، ولاعب الوسط عز الدين أوناحي. وغاب عبد الرزاق حمد الله مهاجم الاتحاد عن تشكيلة ضمت 26 لاعباً.
وضمت تشكيلة المغرب في حراسة مرمى: ياسين بونو -منير المحمدي -المهدي بنعبيد، بينما حضر في الدفاع رومان سايس -نصير مزراوي -أشرف حكيمي -نايف أكرد -يونس عبد الحميد -عبدالكبير أبقار -يحيى عطية الله -أيوب العملود.
وفي خط الوسط: سفيان أمرابط -أمير ريتشاردسون -سليم أملاح -عز الدين أوناحي -أمين حارث -بلال الخنوس -إسماعيل صابيري -أسامة العزوزي. أما الهجوم فتشكل من حكيم زياش -يوسف النصيري -أمين عدلي -أيوب الكعبي -عبد الصمد الزلزولي -طارق تيسودالي - إبراهيم صلاح.
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