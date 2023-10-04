بحسب لون شعرك هذه الألوان من الملابس لا تليق بك

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- Khaberni) خبرني - وضع لون الشعر بعين الاعتبار عند اختيار الملابس أمر في غاية الأهمية، لاسيما أن هناك ألوان محددة لا تليق بأي لون شعر.
فما هي الألوان التي لا تليق بلون شعرك:
صاحبات الشعر الأصفر
إذا اختارت الفتيات الشقراوات ملابس ذات ظلال الخردل أو البرتقالي قد تعطي شكلاً باهتاً، هو شيء يجب على الشقراوات التخلي عنه، لأن هذا اللون يمنح الشقراء لوناً أصفر غير لامع.
وبدلاً من ذلك، يجب على أصحاب الشعر الأشقر اختيار الملابس ذات الألوان الطبيعية، مثل ظلال الأزرق أو الأخضر.
النساء ذوات الشعر البني
يجب على النساء ذوات الشعر البني المذهل تجنب ألوان الملابس من الباستيل في خزانة ملابسهن، لأنه سوف يمتزج مع لون بشرتهن ويتناقض كثيراً مع لون شعرهن، أيضاً، لا تنجرفي في ارتداء الملابس ذات الألوان النيود.
إضافة إلى أن الأخضر والأزرق والأحمر اختيار صحيح لك، وهذا ما يجب أن يكون في خزانة ملابس النساء ذوات الشعر البني.
صاحبات الشعر الأحمر
الفتيات ذوات الشعر الأحمر يتمتعن بجمال خاص وهنا يقع الكثير منهن في فخ محاولة تعزيز شعرهن الأحمر بظلال اللون البرتقالي، وهذا خطأ كبير، لأنك بذلك تقلل من قيمة لون شعرك الطبيعي الذي سيضيع على خلفية ملابسك.
يجب على الفتيات أيضاً تجنب الألوان الوردية والباستيل، سيكون اللون الأخضر والأزرق والأخضر وكذلك الذهب والبني مناسب معكِ.
صاحبات الشعر البني الداكن
كما هو الحال مع النساء ذوات الشعر البني، من الأفضل أن تتخلى السمراوات عن الباستيل وكذلك ظلال البني وإلا فإن الشكل العام سوف يتحول إلى سخيفة وغير مناسبة لنوع اللون، يأخذ جلدك في مثل هذه الملابس، صبغة ترابية وتصبح تجاعيد الوجه أكثر وضوحاً.
يجب عليكِ الانتباه إلى نظام الألوان الأزرق السماوي والوردي الفوشيا وكذلك الأحمر البراق والأزرق الملكي، إذا كنتِ لا تزالين ترغبين حقاً في ارتداء شيء بني اللون، فيجب إعطاء الأفضلية لألوان الطوب أو الخردل.
صاحبات الشعر الرمادي أو الأبيض
أصبح الشعر الرمادي الطبيعي في ذروة شعبيته، لذلك قررت بعض الفتيات تقليده بصبغ شعرهن، لكن مع لون الشعر هذا، لا يجب المبالغة في استخدام الأشياء الصفراء، لكن من الأفضل تجنب درجات اللون البرتقالي والزيتوني تماماً، كما أن الظل العاجي لن يناسب السيدات ذوات الشعر الرمادي: فهو سيجعلهن شاحبات.
لا يزال من الأفضل تسليط الضوء على الشعر الرمادي، بما في ذلك بمساعدة الملابس، قومي بإثراء خزانة ملابسك بظلال مختلفة من اللون الأزرق أو الوردي أو الأخضر، من الأشياء التي لا غنى عنها لعشاق الموضة مع لون الشعر هذا هو البنفسجي الخزامي والأسود والفضي.
صاحبات الشعر الأسود
لا ينبغي الجمع بين الشعر الأسود الطبيعي والأبيض والبيج، فكل شيء سيندمج في نطاق واحد عديم اللون، كما أن اللون الأزرق الداكن والصنوبر لن يناسب الفتيات ذوات الشعر الأسود سيكون التباين في الصورة قوياً جداً.
من الأفضل أن تملئي خزانة ملابسك بملابس ذات ظلال خوخية، بالإضافة إلى البرتقالي اليوسفي والمرجان والذهبي والأحمر الناري مثل هذه الألوان الزاهية والحيوية ستسلط الضوء على لون شعرك.
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