بحسب لون شعرك هذه الألوان من الملابس لا تليق بك

MENAFN - Khaberni) خبرني - وضع لون الشعر بعين الاعتبار عند اختيار الملابس أمر في غاية الأهمية، لاسيما أن هناك ألوان محددة لا تليق بأي لون شعر.

فما هي الألوان التي لا تليق بلون شعرك:

صاحبات الشعر الأصفر

إذا اختارت الفتيات الشقراوات ملابس ذات ظلال الخردل أو البرتقالي قد تعطي شكلاً باهتاً، هو شيء يجب على الشقراوات التخلي عنه، لأن هذا اللون يمنح الشقراء لوناً أصفر غير لامع.

وبدلاً من ذلك، يجب على أصحاب الشعر الأشقر اختيار الملابس ذات الألوان الطبيعية، مثل ظلال الأزرق أو الأخضر.

النساء ذوات الشعر البني

يجب على النساء ذوات الشعر البني المذهل تجنب ألوان الملابس من الباستيل في خزانة ملابسهن، لأنه سوف يمتزج مع لون بشرتهن ويتناقض كثيراً مع لون شعرهن، أيضاً، لا تنجرفي في ارتداء الملابس ذات الألوان النيود.

إضافة إلى أن الأخضر والأزرق والأحمر اختيار صحيح لك، وهذا ما يجب أن يكون في خزانة ملابس النساء ذوات الشعر البني.

صاحبات الشعر الأحمر

الفتيات ذوات الشعر الأحمر يتمتعن بجمال خاص وهنا يقع الكثير منهن في فخ محاولة تعزيز شعرهن الأحمر بظلال اللون البرتقالي، وهذا خطأ كبير، لأنك بذلك تقلل من قيمة لون شعرك الطبيعي الذي سيضيع على خلفية ملابسك.

يجب على الفتيات أيضاً تجنب الألوان الوردية والباستيل، سيكون اللون الأخضر والأزرق والأخضر وكذلك الذهب والبني مناسب معكِ.

صاحبات الشعر البني الداكن

كما هو الحال مع النساء ذوات الشعر البني، من الأفضل أن تتخلى السمراوات عن الباستيل وكذلك ظلال البني وإلا فإن الشكل العام سوف يتحول إلى سخيفة وغير مناسبة لنوع اللون، يأخذ جلدك في مثل هذه الملابس، صبغة ترابية وتصبح تجاعيد الوجه أكثر وضوحاً.

يجب عليكِ الانتباه إلى نظام الألوان الأزرق السماوي والوردي الفوشيا وكذلك الأحمر البراق والأزرق الملكي، إذا كنتِ لا تزالين ترغبين حقاً في ارتداء شيء بني اللون، فيجب إعطاء الأفضلية لألوان الطوب أو الخردل.

صاحبات الشعر الرمادي أو الأبيض

أصبح الشعر الرمادي الطبيعي في ذروة شعبيته، لذلك قررت بعض الفتيات تقليده بصبغ شعرهن، لكن مع لون الشعر هذا، لا يجب المبالغة في استخدام الأشياء الصفراء، لكن من الأفضل تجنب درجات اللون البرتقالي والزيتوني تماماً، كما أن الظل العاجي لن يناسب السيدات ذوات الشعر الرمادي: فهو سيجعلهن شاحبات.

لا يزال من الأفضل تسليط الضوء على الشعر الرمادي، بما في ذلك بمساعدة الملابس، قومي بإثراء خزانة ملابسك بظلال مختلفة من اللون الأزرق أو الوردي أو الأخضر، من الأشياء التي لا غنى عنها لعشاق الموضة مع لون الشعر هذا هو البنفسجي الخزامي والأسود والفضي.

صاحبات الشعر الأسود

لا ينبغي الجمع بين الشعر الأسود الطبيعي والأبيض والبيج، فكل شيء سيندمج في نطاق واحد عديم اللون، كما أن اللون الأزرق الداكن والصنوبر لن يناسب الفتيات ذوات الشعر الأسود سيكون التباين في الصورة قوياً جداً.

من الأفضل أن تملئي خزانة ملابسك بملابس ذات ظلال خوخية، بالإضافة إلى البرتقالي اليوسفي والمرجان والذهبي والأحمر الناري مثل هذه الألوان الزاهية والحيوية ستسلط الضوء على لون شعرك.