ينفقان 15 ألف دولار على زفاف مستوحى من هاري بوتر

MENAFN - Khaberni) خبرني- سافر عروسان بريطانيان يعشقان سلسلة هاري بوتر لمسافة 4 آلاف ميل وأنفقا 12 ألف جنيه إسترليني، (15 ألف دولار)، على حفل زفاف أسطوري مستوحى من السلسلة الخيالية.



وأمضى كل من إيلين جيلكريست ومارتن وارد يومهما الكبير في عالم هاري بوتر السحري في أورلاندو، فلوريدا. وتمت الاستعانة بأيقونات من سلسلة هاري بوتر، وتم نسج الاقتباسات الشهيرة من سلسلة الأفلام في وعود زواجهما، كما تم تشغيل موسيقى هاري بوتر أثناء الزفاف.

وقالت إيلين، التي تعمل في شركة قروض طلابية: "لقد كان حفل زفاف أحلامنا، وكنا نخطط له منذ وقت طويل".

وجاء هذا الحدث المليء بالبهجة بعد 33 عاماً من لقاء إيلين مع مارتن لأول مرة، عندما كانا مراهقين في مسقط رأسهما في لارجس، أيرشاير، وارتبطا بحبهما للأفلام وزارا موقع استديوهات يونيفيرسال الضخم في فلوريدا كل عام على مدار العقد الماضي.

وخلال التخطيط لحفل زفافهما، تخلى العروسان عن أفكار الاحتفال التقليدي في اسكتلندا ليتوجها إلى الولايات المتحدة، وينغمسا في شغفهما بالحكايات السحرية. وأوضحت إيلين "أردنا شيئاً يعكس شخصيتنا. أردنا يوماً من الضحك والمرح، وكان هذا هو الحال من البداية إلى النهاية".

وبعد يومهما الخاص في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أمضى الزوجان شهر العسل الذي دام أسبوعين بالتجول في مناطق الجذب الأخرى المرتبطة بالأفلام في المنطقة، بحسب صحيفة ذا صن البريطانية.