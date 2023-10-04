ينفقان 15 ألف دولار على زفاف مستوحى من هاري بوتر

(MENAFN
- Khaberni) خبرني
- سافر عروسان بريطانيان يعشقان سلسلة هاري بوتر لمسافة 4 آلاف ميل وأنفقا 12 ألف جنيه إسترليني، (15 ألف دولار)، على حفل زفاف أسطوري مستوحى من السلسلة الخيالية.
وأمضى كل من إيلين جيلكريست ومارتن وارد يومهما الكبير في عالم هاري بوتر السحري في أورلاندو، فلوريدا. وتمت الاستعانة بأيقونات من سلسلة هاري بوتر، وتم نسج الاقتباسات الشهيرة من سلسلة الأفلام في وعود زواجهما، كما تم تشغيل موسيقى هاري بوتر أثناء الزفاف.
وقالت إيلين، التي تعمل في شركة قروض طلابية: "لقد كان حفل زفاف أحلامنا، وكنا نخطط له منذ وقت طويل".
وجاء هذا الحدث المليء بالبهجة بعد 33 عاماً من لقاء إيلين مع مارتن لأول مرة، عندما كانا مراهقين في مسقط رأسهما في لارجس، أيرشاير، وارتبطا بحبهما للأفلام وزارا موقع استديوهات يونيفيرسال الضخم في فلوريدا كل عام على مدار العقد الماضي.
وخلال التخطيط لحفل زفافهما، تخلى العروسان عن أفكار الاحتفال التقليدي في اسكتلندا ليتوجها إلى الولايات المتحدة، وينغمسا في شغفهما بالحكايات السحرية. وأوضحت إيلين "أردنا شيئاً يعكس شخصيتنا. أردنا يوماً من الضحك والمرح، وكان هذا هو الحال من البداية إلى النهاية".
وبعد يومهما الخاص في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أمضى الزوجان شهر العسل الذي دام أسبوعين بالتجول في مناطق الجذب الأخرى المرتبطة بالأفلام في المنطقة، بحسب صحيفة ذا صن البريطانية.
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