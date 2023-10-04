يفرّان إلى ألمانيا للتهرب من فاتورة زفافهما الباهظة!

MENAFN - Khaberni) خبرني- بدأ زوجان حياتهما الجديدة معاً وهما غارقان في الديون، بعد أن غادرا إيطاليا لقضاء شهر العسل في ألمانيا، دون دفع فاتورة المطعم الذي أقاما مأدبة زفافهما فيه والتي تبلغ قيمتها 8500 دولار أمريكي.

تزوج العروسان في نهاية سبتمبر (أيلول) في فروزينوني، جنوب شرق روما، وبعد عقد قرانهما، أقاما مأدبة في مطعم“لا روتوندا” النموذجي، لثمانين مدعواً. وعندما حاول مالك المطعم تحصيل الفاتورة اكتشف بأنهما فرّا خارج البلاد.



في البداية، سار كل شيء وفقاً للخطة في المطعم الواقع في التلال بالقرب من بوفيل إرنيكا. وقال المالك إن الزوجين تبادلا عهود الزواج بسعادة أمام أصدقائهما وعائلتيهما في حفل مدني، أشرف عليه كاهن جاء من ألمانيا.

استمتع الضيوف الثمانون بقائمة الأسماك والمشروبات، مما لم يترك لصاحب مطعم روتوندا أي سبب للاعتقاد بأنه لن يحصل على أجر مقابل الخدمة المقدمة.

ومع ذلك، ذكرت وسائل الإعلام الإيطالية أن العريس لم يدفع في اليوم التالي لحفل الزفاف، كما اتفق مع المالك، وعندما جاء الموعد النهائي الرسمي يوم الأربعاء، كان العروسان قد اختفيا.



انتظر المالك، إنزو فابريزي، قدوم العريس إلى مطعمه حتى وقت متأخر من المساء، وحاول الاتصال به، لكنه لم يتلق أي رد، وحاول تتبع والدي العريس ولكنه لم يعثر عليهما.



وبعد الذهاب إلى عنوان الزوجين والتحدث إلى الجيران، اكتشف المالك أن الجيران لم يروهما منذ اليوم التالي لحفل الزفاف، الأمر الذي دفعه للاتصال بالشرطة المحلية، التي تمكنت من تتبع تحركات الزوجين حيث تبين بأنهما ذهبا لزيارة عائلة العروس التي تنحدر من أصول ألمانية.



وتقول التقارير المحلية إن الشرطة تحقق في مكان وجود الزوجين في ألمانيا، وأن العريس مطلوب الآن بتهمة الاحتيال، وفق ما أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية.