برازيلية تنجب 6 أطفال خلال 10 دقائق

MENAFN - Khaberni) خبرني- أنجبت امرأة برازيلية 6 أطفال توائم في غضون 10 دقائق، وكان الأول صغيراً جداً، بحجم كف يد الطبيب.



وجاءت ولادة التوائم الستة للسيدة كويزيا روموالدو بعد عملية قيصرية في الأسبوع 27 من الحمل، بعد تطويق الرحم، وهو إجراء لإبقاء عنق الرحم مغلقاً حتى نهاية الحمل. وتمت ولادة جميع الأطفال في غضون دقائق، وهم بصحة جيدة.

واكتشفت كويزيا وزوجها ماجديل كوستا (31 عاماً) أنهما ينتظران 6 أطفال في وقت مبكر من أبريل (نيسان)، لينضموا إلى ابنتهما لإلوا البالغة من العمر 5 سنوات، ولذلك قاما بتجديد منزلهما في كولاتينا بالبرازيل لاستيعاب هذا العدد الكبير من الأطفال.

وفي 7 سبتمبر (أيلول)، خضعت كويزيا لعملية ربط الرحم، وبعد حوالي 4 أسابيع خضعت لعملية قيصرية في مستشفى في كولاتينا. وكان ما مجموعه 32 متخصصاً طبياً، بما في ذلك الأطباء والممرضات وأخصائيي العلاج الطبيعي وفنيي التمريض وأطباء التخدير وأطباء الأطفال، جزءاً من الفريق الذي قام بتوليد الأطفال.

وبعد 10 دقائق من بدء العملية، أبلغ الأطباء أن الأطفال الستة قد ولدوا وأنهم جميعاً بصحة جيدة. وادعى أحد الأطباء أن الطفل الأول كان صغيراً بما يكفي ليناسب كف يده وكان يتنفس بصعوبة.

ويُعتقد أيضاً أن جميع الأطفال عانوا من بطء التنفس ولكن تم الاعتناء بهم جميعاً، واستقرت حالتهم بسرعة. وتمت تسمية الأطفال: ثيو وماتيو ولوكا وهنري وإيلوا ومايتي، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

