برازيلية تنجب 6 أطفال خلال 10 دقائق

(MENAFN
- Khaberni) خبرني
- أنجبت امرأة برازيلية 6 أطفال توائم في غضون 10 دقائق، وكان الأول صغيراً جداً، بحجم كف يد الطبيب.
وجاءت ولادة التوائم الستة للسيدة كويزيا روموالدو بعد عملية قيصرية في الأسبوع 27 من الحمل، بعد تطويق الرحم، وهو إجراء لإبقاء عنق الرحم مغلقاً حتى نهاية الحمل. وتمت ولادة جميع الأطفال في غضون دقائق، وهم بصحة جيدة.
واكتشفت كويزيا وزوجها ماجديل كوستا (31 عاماً) أنهما ينتظران 6 أطفال في وقت مبكر من أبريل (نيسان)، لينضموا إلى ابنتهما لإلوا البالغة من العمر 5 سنوات، ولذلك قاما بتجديد منزلهما في كولاتينا بالبرازيل لاستيعاب هذا العدد الكبير من الأطفال.
وفي 7 سبتمبر (أيلول)، خضعت كويزيا لعملية ربط الرحم، وبعد حوالي 4 أسابيع خضعت لعملية قيصرية في مستشفى في كولاتينا. وكان ما مجموعه 32 متخصصاً طبياً، بما في ذلك الأطباء والممرضات وأخصائيي العلاج الطبيعي وفنيي التمريض وأطباء التخدير وأطباء الأطفال، جزءاً من الفريق الذي قام بتوليد الأطفال.
وبعد 10 دقائق من بدء العملية، أبلغ الأطباء أن الأطفال الستة قد ولدوا وأنهم جميعاً بصحة جيدة. وادعى أحد الأطباء أن الطفل الأول كان صغيراً بما يكفي ليناسب كف يده وكان يتنفس بصعوبة.
ويُعتقد أيضاً أن جميع الأطفال عانوا من بطء التنفس ولكن تم الاعتناء بهم جميعاً، واستقرت حالتهم بسرعة. وتمت تسمية الأطفال: ثيو وماتيو ولوكا وهنري وإيلوا ومايتي، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.
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