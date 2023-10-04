كيف يحدّد البعوض ضحيته؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- يُلاحظ أن البعوض يميل إلى لدغ بعض الأشخاص أكثر من غيرهم. فما هي العوامل المختلفة التي تجذب البعوض إليك؟في هذا السياق كشفت التيكتوكر وطبيبة الأمراض الجلدية Lindsey Zubritsky، أن العامل الأول لهذا الأمر هو العرق.

ممارسو الرياضة



وشرحت قائلة إن إناث البعوض تشرب دم الثديات، مضيفة أن "أفضل طريقة لتحديد مكان "وليمتها" هي من خلال العرق"، وفق صحيفة "نيويورك بوست".

كما أوضحت أن البعوض ينجذب إلى العرق والأشخاص الذين لديهم درجة حرارة أعلى. وبالتالي فإن الأشخاص الذين يمارسون الرياضة كثيراً هم أكثر عرضة للعض.

البكتيريا



أما عامل آخر لجذب البعوض فهو المستعمرات البكتيرية.

حيث فسرت الطبيبة أن "نوع وعدد البكتيريا التي تعيش على جلدنا يمكن أن يجعلنا أكثر أو أقل جاذبية للبعوض"، مردفة: "هذا يفسر أيضاً سبب احتمالية حصولنا على لياقة في الكاحلين نظراً لوجود مستعمرات بكتيرية أكثر قوة في تلك المناطق".

كذلك لفتت إلى أن البعوض يميل إلى الأشخاص من فصيلة الدم O أكثر من أي فصائل دم أخرى.

لون الملابس



ومضت قائلة: "هناك شيء آخر أيضاً، وهو أن البعوض ينجذب إلى ثاني أكسيد الكربون"، شارحة أن "الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة يميلون إلى التنفس كثيراً واستنشاق المزيد من ثاني أكسيد الكربون، وبالتالي يكونون أكثر جاذبية للبعوض".

فيما أشارت أخيراً إلى أن لون الملابس التي ترتديها قد يحدد ما إذا كنت ستتعرض للدغة بعوض أم لا، مثل الأسود والأخضر، لذا حاول ارتداء لون أفتح كالأبيض".

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