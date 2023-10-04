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إعلان عمّان أول عاصمة بيئية في الشرق الأوسط

10/4/2023 7:12:46 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلنت سفارة الولايات المتحدة في الأردن، بصفتها رئيس منتدى العواصم البيئية، مدينة عمان أول عاصمة بيئية في الشرق الأوسط وذلك خلال حفل إطلاق منتدى العواصم البيئية الذي عقد بحضور السفيرة الأميركية وسفراء وممثلي بعثات دبلوماسية من أنحاء العالم.
ويهدف المنتدى الذي أطلق في مبنى مركز الحسين الثقافي برعاية مدير مدينة عمان أحمد الملكاوي، إلى "تعزيز وتنظيم جهود البعثات الدبلوماسية والمنظمات العالمية في دعم قطاع البيئة من خلال تعزيز مبادرات الاستدامة والتخضير في الأردن، والحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، والبصمة الكربونية في عمان، ومكافحة آثار التغير المناخي" بحسب بيان للأمانة الأربعاء.
وتعتبر "شراكة الأمانة مع البعثات الدبلوماسية في منتدى العواصم البيئية فرصة لجعل مدينة عمان أول عاصمة بيئية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والخامسة عالميا بعد العاصمة واشنطن، بانكوك، باريس وروما، من خلال العمل المشترك والتعاون مع المجتمع الدبلوماسي والمنظمات الدولية" على ما ذكر البيان.




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