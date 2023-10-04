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تراجع أسعار النفط عالميا

10/4/2023 7:12:46 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- سجلت بيانات التداول اليوم الأربعاء، تراجع أسعار النفط العالمية بأكثر من 3%، وانخفضت تكلفة برميل خام برنت إلى 88 دولارا للمرة الأولى منذ بداية سبتمبر.

واعتبارا من الساعة 17:26 بتوقيت موسكو، انخفض سعر العقود الآجلة لشهر ديسمبر لخام برنت بنسبة 3.11%، ليصل إلى 88.08 دولارا للبرميل، وقبل ذلك بدقائق، وصل السعر إلى 88 دولارا للمرة الأولى منذ الأول من بداية سبتمبر.
كما أظهرت تعاملات اليوم، انخفاض العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم شهر نوفمبر بنسبة 3.03% ليصل إلى سعر 86.53 دولارا.
روسيا اليوم

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