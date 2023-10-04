Thursday, 05 October 2023 03:11 GMT

إحالة عطاءات لإنشاء مدارس بقيمة 18.2 مليون دينار

10/4/2023 7:12:46 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أحالت دائرة العطاءات الحكومية 11 عطاء لإنشاء مدارس في عدد من المحافظات بقيمة إجمالية 18.2 مليون دينار، بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية.
وقال مدير عام دائرة العطاءات الحكومية محمود هاشم خليفات، في بيان، إنه تم إحالة عطاءين لإنشاء مدرستين في محافظة الزرقاء (مدرسة العالوك الأساسية المختلطة بقيمة 1.7 مليون دينار أردني، ومدرسة حي نصار الأساسية المختلطة بقيمة 1.7 مليون دينار)
وأشار خليفات أنه تم إحالة عطاءين آخرين لإنشاء مدرستين في محافظة إربد (مدرسة صما أبو الطيور الأساسية المختلطة بقيمة 1.85 مليون دينار ومدرسة جديتا الأساسية المختلطة بقيمة 1.6 مليون دينار)، إضافة إلى مدرسة زينب الثانوية للبنات في محافظة العاصمة بقيمة 1.4 مليون دينار.
وبحسب البيان فقد تم إحالة عطاء إنشاء مدرسة الزعتري الأساسية للبنين في محافظة البلقاء بقيمة 1.25 مليون دينار، ومدرسة الفروان الأساسية المختلطة في محافظة جرش بقيمة 1.4 مليون دينار، ومدرسة البحر الأساسية المختلطة في محافظة عجلون بقيمة 2 مليون دينار، ومدرسة أم نعام الغربية الحي الجنوبي في محافظة المفرق بقيمة 1.7 مليون دينار، ومدرسة الصالحية الأساسية في محافظة الكرك بقيمة 1.8 مليون دينار، ومدرسة فينان الأساسية المختلطة في محافظة العقبة بقيمة 1.8 مليون دينار.




MENAFN04102023000208011052ID1107191257

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث