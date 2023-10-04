الأردن يدين هجوما إرهابيا استهدف مفرزة من قوات الدفاع والأمن في النيجر

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، الأربعاء، "هجوما إرهابيا" استهدف مفرزة من قوات الدفاع والأمن شمال غرب تاباتول في جمهورية النيجر، وأسفر عن مقتل 29 جنديًا والعديد من الإصابات.
وأكد الناطق باسم الوزارة، السفير سفيان القضاة، "إدانة واستنكار المملكة الشديدين لهذا الهجوم الإرهابي"، مشدداً على "موقف المملكة الرافض لكافة أشكال العنف والإرهاب، الذي يهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية".
وأعرب عن "خالص التعازي والمواساة لحكومة وشعب النيجر الشقيق ولأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين".
MENAFN04102023000208011052ID1107191256
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.