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الأردن يدين هجوما إرهابيا استهدف مفرزة من قوات الدفاع والأمن في النيجر

10/4/2023 7:12:45 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، الأربعاء، "هجوما إرهابيا" استهدف مفرزة من قوات الدفاع والأمن شمال غرب تاباتول في جمهورية النيجر، وأسفر عن مقتل 29 جنديًا والعديد من الإصابات.
وأكد الناطق باسم الوزارة، السفير سفيان القضاة، "إدانة واستنكار المملكة الشديدين لهذا الهجوم الإرهابي"، مشدداً على "موقف المملكة الرافض لكافة أشكال العنف والإرهاب، الذي يهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية".
وأعرب عن "خالص التعازي والمواساة لحكومة وشعب النيجر الشقيق ولأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين".




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