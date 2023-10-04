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أحدث ظهور لنجل الفنان التركي مهند يشعل مواقع التواصل- صورة

10/4/2023 7:12:44 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- لفتت صورة متداولة على مواقع التواصل للفنان التركي كيفانش تاتليتوغ وابنه كورت إيفي، أنظار الجمهور الذي تفاعل بشكل كبير مع اللقطة التي حمل فيها النجم ابنه بحنيّه على كتفه.
وتم التقاط صورة "تاتليتوغ" خلال دخوله مع ابنه "كورت إيفي" إلى المستشفى، وشاركت صفحة "2" المتخصصة بأخبار المشاهير صورة الفنان مع ابنه خلال مغادرتهما المستشفى معًا، وتبيّن أنها خلال يوم تطعيم الابن.
وقال "تاتليتوغ" خلال لقاء مع الصحافة "إنه يوم تطعيم الولد..لا تؤاخذوني واسمحوا لي بالذهاب".
أما الجمهور فذهب لتشبيه الابن بوالده، بعد أن أصبح شعره ذهبيًا أشقر، وسط توقعات أن يصير الابن "كورت إيفي" مثل والده الشهير في الوطن العربي بـ"مهند".
وحظيت الصورة بتفاعل كبير لأنها المرة الأولى الذي يظهر فيها ابن النجم التركي "كيفانش" بشكل واضح.




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