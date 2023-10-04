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تحسن بسيط على مؤشرات الأسهم الأميركية

10/4/2023 7:12:44 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- تحسنت مؤشرات الأسهم الأميركية، اليوم الأربعاء، بشكل بسيط، حيث ارتفعت نحو 340 نقطة بعد أن خسرت أكثر من 760 نقطة الليلة الماضية.


وارتفع مؤشر داو جونز، اليوم، 127 نقطة ليغلق على 33129 نقطة، فيما ارتفع مؤشر "نازداك"، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 176 نقطة ليصل الى 13236 نقطة.


أما مؤشر (S&P500) فارتفع أيضا 34 نقطة ليغلق عند 4263 نقطة، فيما استقر مؤشر (رسل 2000)، وهو مؤشر الشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة، عند 1730 نقطة.


إلى ذلك، انخفض سعر النفط الأميركي الخام (وست تكساس) 4 دولارات ليغلق عند 84 دولارا للبرميل الواحد.

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