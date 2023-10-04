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محافظة الطفيلة تحتفل بذكرى المولد النبوي

10/4/2023 7:12:44 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أحيت محافظة الطفيلة ذكرى المولد النبوي الشريف في احتفال نظمته مديرية الأوقاف في قاعة مؤسسة إعمار الطفيلة.


واشتمل الاحتفال، الذي رعاه محافظ الطفيلة الدكتور هاني الشورة، على كلمات وقصائد شعرية، ومدائح دينية قدمتها فرقة مركز ارحاب لتحفيظ القران الكريم.


وقال مدير أوقاف الطفيلة، الدكتور محمد ضرار المجالي، إن المديرية أطلقت برنامجا للاحتفالات بهذه المناسبة في لواءي بصيرا والحسا وقصبة الطفيلة، مشيرا إلى أهمية هذه المناسبة ليس في حياة المسلمين فقط وإنما في حياة البشرية جمعاء.


بدوره، بين مستشار أمين عام وزارة الأوقاف، الدكتور لؤي الذنيبات، أن ذكرى المولد النبوي الشريف من أقدس الذكريات التي توجه الضمائر وتحيي القلوب، مشيرا إلى أن المراكز الصيفية لتحفيظ القران الكريم استطاعت شمول زهاء 3000 طالب وطالبة بدورات تحفيظ القران الكريم توجت بتخريج المئات منهم من حفظة كتاب الله.

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