محافظة الطفيلة تحتفل بذكرى المولد النبوي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أحيت محافظة الطفيلة ذكرى المولد النبوي الشريف في احتفال نظمته مديرية الأوقاف في قاعة مؤسسة إعمار الطفيلة.
واشتمل الاحتفال، الذي رعاه محافظ الطفيلة الدكتور هاني الشورة، على كلمات وقصائد شعرية، ومدائح دينية قدمتها فرقة مركز ارحاب لتحفيظ القران الكريم.
وقال مدير أوقاف الطفيلة، الدكتور محمد ضرار المجالي، إن المديرية أطلقت برنامجا للاحتفالات بهذه المناسبة في لواءي بصيرا والحسا وقصبة الطفيلة، مشيرا إلى أهمية هذه المناسبة ليس في حياة المسلمين فقط وإنما في حياة البشرية جمعاء.
بدوره، بين مستشار أمين عام وزارة الأوقاف، الدكتور لؤي الذنيبات، أن ذكرى المولد النبوي الشريف من أقدس الذكريات التي توجه الضمائر وتحيي القلوب، مشيرا إلى أن المراكز الصيفية لتحفيظ القران الكريم استطاعت شمول زهاء 3000 طالب وطالبة بدورات تحفيظ القران الكريم توجت بتخريج المئات منهم من حفظة كتاب الله.
MENAFN04102023000208011052ID1107191251
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.